Galaxy Note 20 Ultra tem todos os recursos de um bom celular em 2020

O Galaxy Note 20 Ultra é o smartphone com sistema operacional Android mais avançado da Samsung já lançado até hoje no mercado brasileiro. O aparelho traz todos os recursos de um bom celular em 2020 e eleva o patamar de qualidade em todos os pontos para a concorrência. Por enquanto, o principal rival é o iPhone 11 Max Pro, mas logo um novo smartphone da Apple irá dar as caras e assumir o posto do antecessor. Além de ter ótimas câmeras, o Note 20 Ultra conta com excelente poder de processamento, caneta inteligente, carregamento sem fio e reverso. Confira os detalhes no nosso review do Galaxy Note 10+ a seguir.

Design

O Note 20 Ultra tem um padrão de design ligeiramente diferente do adotado pela Samsung em seus produtos topo de linha nos últimos anos. Ele tem revestimento em vidro, contornos em metal. Mas a diferença está no formato. Apesar de as curvas na tela estarem presentes, o aparelho é mais retangular do que seus antecessores. Essa é uma alteração positiva de ergonomia. Como o aparelho tem sua tela maior do que nunca, com 6,8 polegadas, o design retangular dá mais firmeza ao segurá-lo.

A câmera frontal é única e centralizada. Com o recorte circular, ela ocupa menos espaço no display, diferentemente do iPhone, que tem a barra central para acomodar a câmera e sensor de desbloqueio por reconhecimento facial. Isso permite que o aparelho tenha mais de 90% de área frontal aproveitada pela tela.

–

A câmera traseira foi pensada para ser o destaque visual do Note 20 Ultra. Ela é tripla e tem sensores circulares grandes para destacar a qualidade das fotos que podem ser capturadas com o smartphone. Como o módulo é saliente, pode ser conveniente utilizar uma capa protetora para, além de evitar quebra em caso de queda, nivelar a traseira do dispositivo.

O conector para fones de ouvido comuns não está presente no Note 20 Ultra, assim como já desapareceu de celulares topo de linha da concorrência. A solução é utilizar um adaptador para a porta USB Type-C ou fones de ouvido sem fio.

O botão físico para ativação da assistente de voz Bixby deixou de existir. Agora, ela pode ser ativada ao pressionar e segurar o botão de liga/desliga, como acontece no iPhone com a Siri.

Bateria

A bateria do Galaxy Note 20 Ultra tem capacidade de 4.500 mAh e o aparelho vem com um carregador de 25 W que permite atingir metade da capacidade em apenas 30 minutos de recarga em uma tomada. A autonomia de bateria do smartphone da Samsung registrada em nossos testes, feitos com o aplicativo PC Mark, foi de 9 horas e 30 minutos. Com isso, o produto pode oferecer carga para um dia de uso. Mas quem usar demais o aparelho pode precisar carregá-lo por alguns minutos para que ele aguente até o fim do dia sem imprevistos.

Configuração

Quantos gigabytes de memória RAM seu notebook tem? Há grandes chances de o Note 20 Ultra ter mais memória RAM do que ele. São 12 GB em todas as versões do aparelho. Com isso, ele pode não só dar conta de abrir rapidamente qualquer aplicativo disponível para o sistema operacional Android. Ele deve permanecer assim por um longo período de tempo, uma vez que a maioria dos celulares tem de 3 a 4 GB de RAM e os aplicativos são feitos para funcionar em todos os dispositivos. É improvável que aplicativos novos exijam tanta memória que façam o Note 20 Ultra apresentar algum problema de desempenho. Ele é um smartphone feito para quem pensa a longo prazo e deseja ter em mãos o melhor da tecnologia, seja em desempenho, em design, em câmeras ou em bateria.

Uma das principais novidades é a tela de 120 Hz de frequência de atualização, recurso importante para games. Para vídeos e consumo geral de mídia no celular, a resolução de imagem do display do aparelho da Samsung é de 3.200 por 1.440 pixels (padrão conhecido como Quad HD, acima do Full HD e abaixo do 4K).

O processador do Note 20 Ultra utilizado para o mercado brasileiro é Exynos 990, que tem oito núcleos de processamento para uso alternado para tarefas de baixa e alta intensidade. O chip gráfico, usado para imagens e jogos, é um Mali-G77 MP11, que dá conta do recado na hora de executar games como o título de corrida Asphalt.

Assim como no ano passado, a capacidade de armazenamento do Note 20 Ultra vai a até 512 GB, o que é ótimo para quem deseja guardar todas as fotos que tira no próprio celular. Quem precisar de mais espaço pode usar um cartão de memória, mas o slot é híbrido e pode acomodar, também, um segundo chip de operadora. A escolha fica a critério do usuário. Como na geração passada, o funcionamento da memória foi ágil em nossos testes, tanto para leitura quanto para gravação de dados, o que passa uma impressão de eficiência ao usuário no ato de tirar fotos e gravar vídeos, por exemplo.

Nos benchmarks, os aplicativos que medem o desempenho geral de smartphones, o Note 20 Ultra se saiu muito bem, como esperado devido às suas especificações técnicas de ponta.

PC Mark – 11993

Geekbench – 2561 (multi-core)

Câmeras

A câmera principal do Note 20 Ultra tem resolução de 108 megapixels e abertura de f/1.8 para permitir boa captação de luz mesmo em locais pouco iluminados. O sensor também tem foco a laser para ser ágil e permitir que o usuário não perca nenhuma cena por lentidão do smartphone, e ele conta com estabilização óptica.

–

Além da câmera capaz de capturar imagens para imprimir um anúncio de outdoor, o Note 20 Ultra tem outras duas câmeras. Uma delas tem 12 megapixels de resolução e serve para registrar retratos. Essa é uma câmera chamada nesse mercado de “telefoto”. Além de permitir que o fundo de retratos fique desfocado, gerando o efeito bokeh em fotografias, ela também oferece um zoom de até 50x que é melhorado via software. Com isso, e com a ajuda de um tripé, o usuário pode até mesmo captar imagens da lua. Para o uso desta câmera, vale a ressalva: com abertura de f/3.0, ela precisa precisa de uma ótima iluminação (preferencialmente natural) para oferecer bons resultados de fotografia.

A terceira câmera é uma ultra grande angular, ou seja, tem amplitude de captura de 120 graus, como acontece em câmeras de ação da GoPro. Ela permite que você registre imagens de grupos com facilidade, mesmo sem recúo adequado, ou então paisagens. Essa câmera também é mais adequada ao uso em ambientes externos, uma vez que sua abertura é de f/2.4.

Para filmagens, o Galaxy Note 20 Ultra está alinhado com as TVs Qled 8K da Samsung. Ele pode capturar imagens em 8K a 24 quadros por segundo. Essa é a maior resolução de imagem disponível em um smartphone atualmente no mercado formal brasileiro.

A câmera frontal, que ganhou ainda maior relevância na quarentena, é de 10 megapixels (com abertura de f/2.2) e pode filmar em resolução 4K a 30 quadros por segundo. Ou seja, suas videochamadas no Zoom terão ótima qualidade, desde que haja uma iluminação boa no ambiente.

Veja as fotos que tiramos com o Galaxy Note 20 Ultra no Google Fotos.

Considerações Finais

O Galaxy Note 20 Ultra é o smartphone topo de linha mais sofisticado do Brasil na atualidade. Ele rivaliza com o Motorola Edge+, que também é muito bom, mas deixa de lado a proteção contra água e poeira (IP68). O dispositivo da Samsung atende a todos os requisitos de um bom smartphone e ainda oferece os recursos da caneta S-Pen, única no mercado. O preço do aparelho é alto, assim como seu nível de qualidade. Com isso, o Note 20 Ultra é um smartphone que dará trabalho para a concorrência não só agora, mas, pelo menos, até meados de 2021.