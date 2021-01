Fórum do Reddit que desestabilizou Wall Street atinge 6,1 milhões de usuários

O fórum /r/WallStreetBets (‘Apostas de Wall Street’ em português) no Reddit chegou aos 6,1 milhões de usuários nesta sexta-feira (29), após mudar a trajetória da varejista GameStop e causar um alvoroço em Wall Street.

De acordo com o FrontpageMetrics, site que mede o crescimento dos fóruns na rede social, o /r/WallStreetBets foi a comunidade de maior crescimento durante toda a semana.

No início de 2021, a comunidade tinha 1,7 milhão de usuários e chegou aos 4,4 milhões na última quinta-feira (28), um dia após viralizar nas redes e em sites de notícia.

Como o Reddit desestabilizou Wall Street

A comunidade cresceu desta forma após membros se unirem para comprarem ações em massa da varejista de jogos GameStop, que foi bastante afetada pela pandemia devido ao seu grande número de lojas físicas.

Como os veteranos de Wall Street avaliaram que a tendência das ações da empresa de jogos seria cair, eles fizeram a estratégia de “venda a descoberto”, que é quando um investidor se compromete a comprar ações no futuro. A expectativa é que o valor estará mais baixo e seria possível lucrar com a diferença de preços.

Porém, eles não contavam com o mutirão de milhares de usuários do /r/WallStreetBets. Com a compra em massa feita pelo fórum, o preço das ações da GameStop disparou e já acumula alta próxima de 700%. Ele subiu de pouco mais de 4 dólares em janeiro para uma alta de fechamento de 347,51 dólares.

Os investidores de Wall Street tiveram de comprar as ações a um valor muito mais alto e perderam 1,6 bilhão de dólares em um único pregão.

Desde então, milhões de usuários já entraram no fórum, seja para acompanhar ou participar das compras em massa. Alguns que compraram as ações da GameStop publicaram histórias sobre finalmente serem capazes de pagar suas dívidas, mas não há como confirmar a veracidade das publicações.

O bilionário Elon Musk publicou em sua conta no Twitter um link para a comunidade, o que também pode ter levado ao crescimento no número de integrantes.

O fundador do grupo, Jaime Rogozinski, de 39 anos, se distanciou do fórum algum tempo atrás por conta de um desentendimento com alguns usuários. Para ele, acompanhar o que está acontecendo é como assistir a um acidente de trem.

“É um pouco como assistir a um daqueles filmes de terror em que você pode ver o bandido subindo lentamente as escadas”, disse Rogozinski ao Wall Street Journal.