Fim do romance: CEO do Tinder deixa o cargo em menos de um ano

A CEO do Tinder, Faye Iosotaluno, anunciou nesta quinta-feira, 22, que deixará o cargo em julho. A executiva publicou a decisão em sua conta no LinkedIn e afirmou que a saída está ligada a um novo momento pessoal e profissional, sem detalhar seus próximos passos. Ela ocupava o cargo havia menos de um ano, embora estivesse no Tinder há quase oito anos, período em que passou por diferentes funções de liderança.

Iosotaluno disse estar especialmente orgulhosa da equipe que ajudou a construir e indicou que pretende atuar apoiando mulheres líderes, fundadoras e investidoras. “O setor de tecnologia para o consumidor está evoluindo de forma empolgante e imprevisível — e minhas ambições também”, escreveu.

CEO do grupo assume interinamente

A saída de Iosotaluno ocorre em um momento de reestruturação na Match Group, controladora do Tinder, que anunciou uma redução de 13% no quadro global de funcionários no início de maio. De acordo com a Bloomberg, uma parte significativa desses cortes atingiu a equipe do Tinder.

Em comunicado separado, o CEO da Match Group, Spencer Rascoff, informou que assumirá temporariamente o comando do aplicativo. “Estou energizado pelo momento que vocês ajudaram a criar e animado para continuar construindo com a equipe de líderes já em posição”, afirmou.

Desafios no crescimento e foco em eficiência

Segundo analistas, o Tinder enfrenta uma fase de crescimento estagnado, com aumento da concorrência no setor de aplicativos de relacionamento e mudanças no comportamento dos usuários. A estratégia atual do grupo é reduzir custos e agilizar a tomada de decisões, em meio a uma tentativa de retomar o crescimento e melhorar a eficiência operacional.

A saída repentina da CEO e a transição direta para a liderança do grupo indicam que o Tinder segue sob vigilância próxima da holding, que busca reverter os desafios financeiros do app mais conhecido da empresa.