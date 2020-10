Novo FIFA 21 é lançado nesta sexta-feira com Mbappé na capa

Dando sequência a uma das maiores franquias games, a produtora de jogos eletrônicos Electronic Arts lança nesta sexta-feira (9) o novo FIFA 21, a nova edição do game de esportes mais vendido no mundo. O novo jogo de futebol tem Kylian Mbappé, jogador do Paris-Saint German, como destaque na capa e nas imagens promocionais. O jogo, que já estava em pré-venda, chega hoje a todas as plataformas disponíveis (PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch na versão Legacy).

A nova edição do jogo conta com 34 ligas de 27 países diferentes, além de ter representações das competições da Europa e da América do Sul. No caso do Brasil, ambos os times masculinos e femininos da seleção estão representados no jogo.

O primeiro jogo da franquia, “FIFA Internacional Soccer”, foi lançado em 1993 e estava disponível para videogames como Mega Drive, Super Nintendo e Game Boy. Levando em conta que o jogo foi o primeiro título de futebol a conseguir o selo oficial da marca FIFA, ele rapidamente se tornou referência no gênero.

Desde então, a série já conta com 29 edições e vendeu mais de 260 milhões de cópias em todo o mundo. Hoje, a franquia é considerada a maior do gênero esportivo.

Além do sucesso de vendas, a franquia também se tornou um pote de ouro para a EA Sports, divisão de jogos do gênero esportivo da Electronic Arts. No trimestre encerrado em junho, a empresa bateu o recorde de faturamento trimestral, com 1,4 bilhão de dólares. Nesse período, o número de jogadores do game dobrou em relação ao ano passado, segundo a empresa. Só nos três meses encerrados em junho foram 7 milhões de novos jogadores no mundo.

O FIFA 21 já pode ser adquirido nas plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os preços variam de 298,90 reais – para a versão Standard – e 398,90 reais – para a versão Champions Edition.

Os jogadores que adquirirem um dos videogames da nova geração que serão lançados no fim do ano (como o PlayStation 5 e o Xbox Series X) poderão salvar o progresso do jogo e transferi-lo para o novo videogame, se desejarem.