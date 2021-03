Falsa atualização do Android engana usuários e coloca dados em risco

Uma nova ameaça virtual está roubando dados de usuários que usam smartphones com Android. Com a promessa de uma falsa atualização do sistema operacional, criminosos estão conseguindo instalar malwares que conseguem infectar e furtar informações contidas nos aparelhos.

Este golpe foi identificado recentemente pela empresa de segurança digital Zimperium e não é muito diferente de tantos outros. A estratégia é a mesma: enganar o usuário para que ele mesmo instale um arquivo malicioso em seu smartphone. Vale lembrar recentemente de um golpe envolvendo uma versão falsa do aplicativo Clubhouse.

O que chama a atenção neste caso é como os criminosos tentaram enganar os usuários mascarando o vírus. Após o download do arquivo, que não é feito pela Play Store e sim por um site qualquer, o usuário recebe notificações de que a falsa atualização está pronta para ser instalada. Todos os avisos contam com logomarcas do Google, do Android e da Play Store.

Além do disfarce, o golpe também é executado com certa cautela para não alertar o usuário — que logo poderia perceber que o celular não foi de fato atualizado uma nova versão do sistema operacional. Toda a transferência de dados é feita de forma fragmentada como forma de não alertar o usuário em relação a uma queda na velocidade do aparelho.

Para não cair neste nem em outros golpes semelhantes vale a máxima: evite realizar downloads de aplicativos fora das lojas oficiais, como a Play Store. Caso o aparelho já tenha sido infectado, o melhor a fazer é formatar o celular e, usando um terminal seguro, trocar as senhas de todos os serviços que eram acessados pelo aparelho.