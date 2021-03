Clubhouse no Android? Criminosos criam aplicativo falso para roubar dados

Um novo golpe está ameaçando a segurança digital de usuários que utilizam o sistema operacional Android e estão ansiosos pelo Clubhouse. Aplicativo do momento e disponível somente para iPhone, o programa ganhou uma cópia capaz de infectar e roubar dados dos smartphones.

A ameaça foi identificada recentemente pela empresa de segurança digital Eset. O golpe consiste em enganar usuários com um site falso e que estaria disponibilizando a versão do aplicativo da rede social de áudios para smartphones Android.

O site falso utiliza o mesmo endereço do original “joinclubhouse”, mas com uma terminação diferente. Em vez do tradicional “.com”, a URL ganha o sufixo “.mobi”. Na página falsa, há um ícone com o logo da Google Play, a loja de apps do Android e que permite iniciar o download – não faça isso.

De acordo com a Eset, tudo o que o usuário fará é instalar um trojan no smartphone. Este arquivo vai silenciosamente monitorar tudo o que é digitado no aparelho. Ou seja, todas as senhas e mensagens estarão sendo coletadas pelos criminosos.

Malicious web claiming to offer #Clubhouse for Android spreads banking trojan Blackrock. It lures credentials from 458 apps - financial, cryptocurrency exchanges & wallets, social, IM and shopping apps. There is currently no official Clubhouse app for Android. #ESETresearch 1/2 pic.twitter.com/azlxjvIgNO — ESET research (@ESETresearch) March 16, 2021

Caso alguém já tenha sido vítima da farsa, o mais recomendado é formatar o smartphone e realizar a troca de todas as senhas utilizando um terminal seguro. Um dos sinais de que o smartphone pode estar infectado com o vírus é uma notificação que solicita a habilitação de serviços de acessibilidade.

Febre nos últimos meses, o Clubhouse ainda não conta com uma versão para Android. O cofundador e CEO da empresa, Paul Davison, afirmou recentemente que o aplicativo pode ser lançado para Android nos próximos meses, mais especificamente durante o verão nos Estados Unidos (entre junho e agosto).