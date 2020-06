Facebook pode (finalmente) ter modo escuro em celulares

O Twitter já tem, o Instagram, o WhatsApp e o Messenger já aderiram e o YouTube também — mas o Facebook parecia estar resistente. Não estamos falando de nenhuma ferramenta específica de cada rede social, mas sim do modo escuro, que se tornou bastante famoso nos últimos tempos nas redes sociais e sistemas operacionais.

Depois de adotar a versão escura em computadores, a rede social de Zuckerberg pode adotar a opção também em sua versão para iPhones. No Twitter, alguns usuários compartilharam reproduções de como é a nova versão do app.

O por que de o Facebook ter demorado tanto para disponibilizar a mudança é incerto — uma vez que outros aplicativos da empresa, como o Instagram, o WhatsApp e o Messenger já permitiam a atualização.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020