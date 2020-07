Facebook Messenger vai proteger suas conversas com reconhecimento facial

O Messenger, aplicativo de mensagens do Facebook, anunciou nesta quarta-feira, 22, medidas para melhorar a segurança do aplicativo. Agora, como acontece com apps de banco e até mesmo com o WhatsApp, também do Facebook, os usuários poderão utilizar o reconhecimento facial ou a impressão digital para adicionar uma camada a mais de proteção às conversas.

Até o momento, o bloqueio está disponível somente para iPhone e iPad e deve chegar ao Android em breve.

Outro anúncio feito pelo Facebook é que, para atender os pedidos dos usuários, a empresa irá lançar uma ferramenta em breve para que as pessoas possam decidir quem poderá enviar mensagens para sua caixa de entrada. Não há previsão de quando exatamente isso acontecerá.

A novidade faz parte de uma série de mudanças que têm sido anunciadas pela empresa para seu app de mensagens. Na última semana, o Messenger também ganhou uma função já usada pelo Google no aplicativo de videoconferências Meet (antigo Hangouts) e pelo Zoom e pela Microsoft no Teams: a possibilidade de compartilhar a tela de seu celular durante videochamadas. Isso vale tanto para iPhone quanto para Android.