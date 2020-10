O Facebook embarcou na ideia do streaming de jogos para smartphone. A companhia de Mark Zuckerberg revelou nesta segunda-feira (26) que passará a oferecer o recurso por meio de sua divisão voltada para jogos dentro da rede social. Os games serão disponibilizados aos usuários por meio da tecnologia de computação em nuvem, algo já explorado por gigantes como Amazon e Google. O Facebook, porém, já tem um plano para desbancar a concorrência.

A estratégia é oferecer os jogos gratuitamente dentro da rede social. É uma estratégia diferente da adotada pelas outras gigantes da tecnologia que estão no mesmo ramo. A Amazon disponibiliza jogos no Luna, que custa 7 dólares por mês O Google é mais agressivo. Cobra 130 dólares pelo acesso à plataforma Stadia. O preço alto se dá porque a oferta acompanha um Chromecast Ultra e um joystick próprio para jogar os games disponíveis. A profissão mais valorizada na pandemia? Vire um “dev” com o curso de data science e Python da EXAME.

“Estamos fazendo jogos gratuitos, jogos que são tolerantes a taxa de latência. Ao menos no começo”, afirmou Jason Rubin, vice-presidente da divisão de jogos do Facebook, para o The Verge. “Não estamos prometendo jogos com resolução em 4K e com 60 frames por segundo para que o usuário pague 7 dólares por mês. Também não estamos tentando fazer com que as pessoas comprem hardwares, como controles.”

O plano da empresa é impulsionar sua plataforma de jogos para Android e iOS em escala global, o que permitirá que a companhia atinja um público de 300 milhões de usuários que usam a rede social para jogar. Por ora, a novidade é ofertada somente em algumas regiões dos Estados Unidos e novos jogos já estão sendo disponibilizados na plataforma (veja a lista abaixo). Sobre outros mercados, como o Brasil, não há previsão de quando o recurso estará disponível.

O desejo do Facebook ganhar terreno no mercado de jogos online não chega a ser surpreendente. A companhia já disponibiliza alguns títulos dentro da plataforma, como o conhecido FarmVille. No ano passado, a empresa de Menlo Park realizou a aquisição da startup espanhola PlayGiga, que atua justamente com serviços de streaming para jogos eletrônicos. O valor da transação girou em torno de 70 milhões de euros (cerca de 78 milhões de dólares na época).

Veja quais jogos já estão disponíveis ou devem chegar em breve à plataforma de streaming de games do Facebook: