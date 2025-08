Exportações de chips da China lideram mercado global e impulsionam IPOs de semicondutores em 2025

As exportações de chips da China se tornaram o principal produto exportado individualmente em 2024, impulsionando a presença do país nas cadeias globais de valor agregado.

Empresas chinesas de semicondutores aceleram sua internacionalização por meio de avanços tecnológicos e estratégias de capital, atraindo investidores e ampliando sua atuação global.

Dados da Administração Geral das Alfândegas da China indicam que, em 2024, o país exportou 298,11 bilhões de unidades de chips, totalizando US$ 159,5 bilhões, um aumento de 18,7% em relação a 2023.

O valor ultrapassou pela primeira vez a marca de um trilhão de RMB, superando setores tradicionais como vestuário e smartphones.

Crescimento das empresas chinesas de semicondutores

Com a maturidade da indústria, surgiram “campeões ocultos” dominando nichos globais. Muitas empresas fortaleceram sua posição nas cadeias globais por meio de inovação tecnológica, investimentos e parcerias estratégicas.

Algumas adotaram estratégias de “inovação reversa” para superar concorrentes em mercados segmentados. Em 2025, o número de empresas de semicondutores buscando abertura de capital em Hong Kong cresceu, indicando esforços para ampliar sua presença global. Entre as principais empresas estão Silicon Magic, Montage Technology e GigaDevice.

Silicon Magic: líder global em PMIC para displays OLED

Fundada em 2019 e com sede em Hangzhou, a Silicon Magic é líder global em chips de gerenciamento de energia (PMIC) para telas OLED. Segundo a consultoria Frost & Sullivan, a empresa ocupa a primeira posição no mercado de PMICs para telas OLED com base no volume de embarques na última década.

A empresa adota o modelo Fab-Lite, combinando design próprio com parceria em fundição, sem depender totalmente da terceirização. Em 2024, 68,1% da receita da Silicon Magic veio do mercado externo, com presença na Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Brasil e Índia. A empresa foi fortalecida pela aquisição da sul-coreana SMI em 2020, o que melhorou sua cadeia de suprimentos.

Em julho de 2025, a Silicon Magic solicitou listagem na bolsa de Hong Kong para captar recursos que serão aplicados em pesquisa e desenvolvimento, fusões, eficiência operacional e capital de giro. O mercado global de semicondutores de potência deve crescer de RMB 411,5 bilhões em 2020 para RMB 802,9 bilhões em 2029, impulsionado por setores como automotivo, inteligência artificial e robótica.

Montage Technology: maior fornecedora global de chips de interconexão de memória

Fundada em 2004, a Montage Technology lidera o mercado global de chips de interconexão de memória, com 36,8% de participação em 2024. A empresa se destaca por suas soluções de chips de memória e Retimers PCIe/CXL, voltados para data centers e servidores de inteligência artificial.

A Montage opera no modelo fabless, terceirizando a fabricação, embalagem e testes, concentrando-se no design. A empresa manteve vendas diretas superiores a 85%, atendendo clientes como Samsung, SK Hynix e Micron. Em 2024, menos de 1% das vendas foram para os EUA, minimizando o impacto das tarifas.

Em julho de 2025, a Montage Technology solicitou IPO em Hong Kong para financiar pesquisa e desenvolvimento, expansão global e aquisições estratégicas. O mercado global de chips de interconexão deve crescer de US$ 15,4 bilhões em 2024 para US$ 49 bilhões em 2030.

GigaDevice: presença entre as dez maiores em quatro segmentos

A GigaDevice, fundada em 2005, é uma das maiores empresas de design de chips da China, presente entre as dez maiores do mundo em segmentos como NOR Flash, SLC NAND Flash, DRAM de nicho e microcontroladores (MCU).

A empresa adota o modelo fabless e se concentra em chips de memória, MCUs, chips analógicos e sensores, incluindo reconhecimento de impressão digital e toque capacitivo. Em 2024, a GigaDevice adquiriu a Suzhou XySemi, especializada em proteção de baterias.

Com vendas em mais de 40 países e clientes importantes como os EUA, Coreia do Sul, Japão e Alemanha, a GigaDevice tem expandido sua presença global. Em junho de 2025, a empresa submeteu um pedido de IPO em Hong Kong, com o objetivo de investir em P&D, chips para inteligência artificial, e expansão global.

O mercado global de chips de memória especializados deve crescer de US$ 13,6 bilhões em 2024 para US$ 20,8 bilhões em 2029.