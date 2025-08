Huawei inaugura loja física em São Paulo com teste de celular de R$ 33 mil; saiba onde será

Neste domingo, 10 de agosto, no Dia dos Pais, a Huawei inaugura sua primeira loja pop-up em São Paulo, localizada no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

O evento marca o retorno oficial da marca ao mercado brasileiro de celulares, representando um passo significativo para a aproximação da empresa com os consumidores locais.

Experiência exclusiva com smartphones premium

Na nova loja, os visitantes terão a oportunidade de testar de perto os principais lançamentos da Huawei, como os smartphones dobráveis Mate XT Ultimate e Mate X6, modelos que ultrapassam a faixa de R$ 20 mil e chegam a custar até R$ 33 mil.

Esses dispositivos fazem parte do segmento premium da marca. Além dos smartphones, o espaço também apresentará outros produtos da linha, como smartwatches, tablets e fones de ouvido.

Para atrair os visitantes, a Huawei preparou uma série de ações especiais para a inauguração, incluindo brindes exclusivos para os primeiros consumidores, sorteios e promoções, como descontos ao comprar determinados produtos em conjunto. Uma réplica em tamanho real do Mate XT será exposta na entrada do shopping, reforçando o destaque aos smartphones dobráveis.

Retorno "físico" da Huawei no Brasil

A loja pop-up representa o primeiro movimento "físico" da Huawei no Brasil após anos de ausência no mercado nacional. O CEO da Huawei Brasil, Andy Fang, já confirmou que a empresa tem planos de abrir uma loja física conceitual permanente no futuro, mas o local ainda não foi divulgado.