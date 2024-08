Huawei vai desafiar Nvidia no mercado de chips para IA, diz WSJ

O mercado de chips de Inteligência Artificial deve ter uma disputa pesada entre gigantes daqui para frente. A chinesa Huawei está pronta para desafiar a Nvidia com um novo dispositivo - isso em meio às sanções dos EUA que buscam conter o progresso tecnológico da gigante chinesa da tecnologia.

De acordo com o Wall Street Journal, a Huawei disse a clientes que seu próximo processador, o Ascend 910C, está no mesmo nível do H100 da Nvidia. A Huawei está planejando o envio das peças já para outubro.

Os reguladores dos EUA impuseram, em 2022, restrições à Nvidia para impedir que a empresa vendesse chips de IA, incluindo o H100, na China, citando preocupações com a segurança nacional.

Clientes em potencial, incluindo empresas de internet chinesas e provedores de telecomunicações, já estão testando o chip Ascend 910C, disse a reportagem, acrescentando que a controladora do TikTok, ByteDance, Baidu e China Mobile estão entre os primeiros interessados para para comprá-lo.

No entanto, a Huawei está enfrentando atrasos na produção de seus chips atuais, disse o WSJ, acrescentando que a empresa também enfrenta a perspectiva de mais restrições dos EUA que podem impactar sua capacidade de obter componentes de máquinas e chips de memória para IA.

EUA x Huawei

Este é o mais recente sinal da capacidade da Huawei de combater os esforços americanos que visam restringir seu acesso à tecnologia avançada.

No ano passado, uma análise do smartphone Mate 60 Pro da Huawei revelou um chip feito pela principal fabricante de chips da China, a SMIC, que parecia suportar 5G, apesar das sanções dos EUA.

Um ressurgimento nos negócios de consumo da Huawei, que inclui smartphones e laptops, representa um desafio para a Apple na China, um dos maiores mercados da empresa.

A Apple foi eliminada da lista dos cinco principais fornecedores de smartphones na China no segundo trimestre à medida que a concorrência de marcas nacionais como a Huawei se intensificou, de acordo com um relatório da Canalys.

A Huawei tem estado no centro das sanções dos EUA destinadas a proteger as redes e cadeias de suprimentos dos EUA há tempos. Em 2018, os EUA proibiram suas agências de obter equipamentos ou serviços da companhia chinesa, por exemplo.