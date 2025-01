Explosão da Starship, de Musk, obriga voos comerciais a desviarem de rota

Voos comerciais operados pela JetBlue Airways e American Airlines foram forçados a realizar manobras de desvio após durante um teste parte de um foguete Starship da SpaceX, de Elon Musk, explodir na quinta-feira.

Alguns voos sobre o Caribe foram vistos desviando ou circulando no meio do trajeto, conforme mostrado no site de rastreamento Flightradar24. A Administração Federal de Aviação (FAA), que regula atividades de lançamentos privados, informou em comunicado que reduziu temporariamente a velocidade e desviou aeronaves ao redor da área onde os detritos do veículo espacial estavam caindo, mas confirmou que as operações normais já foram retomadas.

A JetBlue e a American Airlines foram contatadas para comentar.

A interrupção ocorre dias após a Qantas Airways ser forçada a atrasar alguns voos entre Austrália e África do Sul, atendendo a alertas do governo dos Estados Unidos sobre outros detritos de foguetes da SpaceX.

A última vez que um compartimento superior de um foguete Starship falhou foi em março do ano passado, durante a reentrada na atmosfera terrestre sobre o Oceano Índico, mas raramente um incidente da SpaceX causou interrupções generalizadas no tráfego aéreo.

No Aeroporto Internacional de Miami, alguns voos foram suspensos, de acordo com uma testemunha citada pela Reuters. Dezenas de voos comerciais foram desviados para outros aeroportos ou alteraram suas rotas para evitar possíveis detritos, conforme registros de voos no site de rastreamento FlightRadar24.

A FAA frequentemente fecha o espaço aéreo para lançamentos e reentradas espaciais, mas pode criar uma "área de resposta a detritos" para impedir a entrada de aeronaves caso o veículo espacial apresente uma anomalia fora da zona originalmente fechada.

Como foi o incidente

Na quinta-feira, a SpaceX conseguiu repetir a façanha técnica de capturar, em seu retorno à Terra, o estágio propulsor de seu megafoguete Starship, mas o compartimento superior da espaçonave explodiu e caiu no meio do Oceano Atlântico.