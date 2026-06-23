SSDs e armazenamento externo: guia rápido para quem trabalha com arquivos pesados

SSDs e armazenamento externo: como escolher entre SSD interno, SSD externo e HD para arquivos pesados (Divulgação)
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Publicado em 23 de junho de 2026 às 12h26.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 12h26.
Um único vídeo em 4K com dez minutos de duração pode ocupar até cerca de 4 GB. Por isso, profissionais do audiovisual ou fotografia podem acumular dezenas de gigabytes por dia, e a escolha do armazenamento pode ser o que vai definir se esse volume vai travar o fluxo de trabalho.
A decisão entre SSD interno, SSD externo e HD externo depende de quanto o profissional precisa de velocidade e de quanto espaço consegue comprar por real investido. Veja qual mais faz sentido para cada situação.
O SSD (Solid State Drive) grava e lê dados em chips de memória flash, sem nenhuma peça móvel. O acesso ao arquivo é eletrônico e direto, o que elimina o tempo de busca mecânica. Isso torna o SSD mais rápido e resistente a impactos do que um disco rígido convencional, além de eliminar o ruído mecânico.
O HD externo (Hard Disk Drive) usa discos magnéticos que giram a 5.400 ou 7.200 rotações por minuto. Uma agulha de leitura se desloca sobre o disco para localizar os dados. Esse mecanismo limita a velocidade de transferência e torna o aparelho vulnerável a quedas, que podem danificar o disco e comprometer os arquivos.
A diferença de desempenho aparece no cotidiano, visto que transferir 50 GB de fotos em RAW de um HD externo USB 3.0 leva cerca de seis minutos com velocidade estável. O mesmo volume em um SSD externo NVMe com USB 3.2 Gen 2x2 cai para menos de 30 segundos.
A interface entre o armazenamento e o computador determina o teto de velocidade. As faixas de transferência variam conforme o padrão de conexão:
Um detalhe que costuma passar despercebido é que o computador precisa ter a porta compatível com o padrão do SSD.
O SSD interno é a primeira escolha para quem roda softwares pesados no computador — editores de vídeo como DaVinci Resolve e Premiere Pro, além de programas de modelagem 3D. A leitura e a gravação acontecem com a menor latência possível, já que o SSD se conecta à placa-mãe pelo barramento PCIe ou SATA, sem o gargalo de um cabo USB.
Para edição de vídeo em 4K ou 8K, o SSD interno NVMe é o que sustenta a reprodução de múltiplas faixas sem travamento. Arquivos de cache e renderização do Premiere e do After Effects também devem ficar em um SSD interno para evitar gargalos no processador.
No Brasil, um SSD NVMe de 1 TB com PCIe 4.0 custa entre R$ 350 e R$ 500, a depender da marca e da velocidade de leitura. Modelos como o Kingston NV3 (até 5.000 MB/s) ficam na faixa inferior, enquanto o Lexar NM790 (até 7.400 MB/s) se posiciona na faixa superior.
O SSD externo resolve dois problemas ao mesmo tempo: transfere arquivos grandes com rapidez e permite editar material fora do computador principal. Fotógrafos que descarregam milhares de fotos RAW em campo e cinegrafistas que precisam entregar material bruto no mesmo dia são os perfis que mais se beneficiam do formato, junto com qualquer profissional que alterne entre o desktop do escritório e o notebook em deslocamento.
A resistência física também conta. Modelos como o Samsung T7 Shield e o SanDisk Extreme têm certificação IP65, que garante proteção contra poeira e respingos de água — características úteis para quem trabalha fora de ambientes controlados.
A faixa de preço de um SSD externo de 1 TB no Brasil varia entre R$ 500 e R$ 1.300. Modelos com velocidade de até 1.050 MB/s, como o SanDisk Portable e o Kingston XS1000, ficam na faixa de R$ 500 a R$ 800. O Samsung T9, com até 2.000 MB/s e conexão USB 3.2 Gen 2x2, parte de cerca de R$ 1.200.
O HD externo faz sentido quando o volume de dados é grande e o acesso a eles é esporádico. Backups de projetos finalizados e cópias de segurança de acervos fotográficos são os usos mais adequados para o formato — qualquer material que não será editado com frequência pode ficar no disco magnético sem prejuízo.
A vantagem está no custo por terabyte. Um HD externo de 2 TB custa entre R$ 600 e R$ 800 no Brasil, Marcas como Toshiba Canvio Basics e Western Digital Elements ocupam essa faixa, em que o mesmo valor compra, no máximo, 1 TB em um SSD externo de entrada.
O HD externo não é indicado para edição em tempo real nem para transferências frequentes de arquivos pesados. A velocidade de leitura fica entre 100 e 150 MB/s, e o mecanismo de disco magnético é sensível a impactos durante o transporte.
Os preços variam conforme a capacidade e a interface de conexão. As faixas de referência no varejo brasileiro em junho de 2026 são:
Lojas especializadas em hardware como Kabum e Pichau costumam oferecer preços mais competitivos do que o varejo generalista. 7Promoções em datas como a Black Friday podem reduzir os valores em até 20%, segundo levantamentos dos próprios varejistas.