SSDs e armazenamento externo: guia rápido para quem trabalha com arquivos pesados

Um único vídeo em 4K com dez minutos de duração pode ocupar até cerca de 4 GB. Por isso, profissionais do audiovisual ou fotografia podem acumular dezenas de gigabytes por dia, e a escolha do armazenamento pode ser o que vai definir se esse volume vai travar o fluxo de trabalho.

A decisão entre SSD interno, SSD externo e HD externo depende de quanto o profissional precisa de velocidade e de quanto espaço consegue comprar por real investido. Veja qual mais faz sentido para cada situação.

Qual a diferença entre SSD e HD externo?

O SSD (Solid State Drive) grava e lê dados em chips de memória flash, sem nenhuma peça móvel. O acesso ao arquivo é eletrônico e direto, o que elimina o tempo de busca mecânica. Isso torna o SSD mais rápido e resistente a impactos do que um disco rígido convencional, além de eliminar o ruído mecânico.

O HD externo (Hard Disk Drive) usa discos magnéticos que giram a 5.400 ou 7.200 rotações por minuto. Uma agulha de leitura se desloca sobre o disco para localizar os dados. Esse mecanismo limita a velocidade de transferência e torna o aparelho vulnerável a quedas, que podem danificar o disco e comprometer os arquivos.

A diferença de desempenho aparece no cotidiano, visto que transferir 50 GB de fotos em RAW de um HD externo USB 3.0 leva cerca de seis minutos com velocidade estável. O mesmo volume em um SSD externo NVMe com USB 3.2 Gen 2x2 cai para menos de 30 segundos.

Quais tipos de conexão afetam a velocidade do armazenamento?

A interface entre o armazenamento e o computador determina o teto de velocidade. As faixas de transferência variam conforme o padrão de conexão:

HD externo USB 3.0: até 150 MB/s em uso real, o que torna a transferência de arquivos grandes um processo demorado;

SSD SATA (interno ou em case externo): até 550 MB/s, limitado pelo barramento SATA III;

SSD externo USB 3.2 Gen 2: até 1.050 MB/s, padrão de modelos como o Samsung T7 Shield e o Kingston XS1000;

SSD externo USB 3.2 Gen 2x2: até 2.000 MB/s, usado em unidades como o Samsung T9;

SSD NVMe interno PCIe 4.0: entre 5.000 e 7.400 MB/s, o padrão dos modelos de alto desempenho instalados na placa-mãe.

Um detalhe que costuma passar despercebido é que o computador precisa ter a porta compatível com o padrão do SSD.

Quando escolher um SSD interno?

O SSD interno é a primeira escolha para quem roda softwares pesados no computador — editores de vídeo como DaVinci Resolve e Premiere Pro, além de programas de modelagem 3D. A leitura e a gravação acontecem com a menor latência possível, já que o SSD se conecta à placa-mãe pelo barramento PCIe ou SATA, sem o gargalo de um cabo USB.

Para edição de vídeo em 4K ou 8K, o SSD interno NVMe é o que sustenta a reprodução de múltiplas faixas sem travamento. Arquivos de cache e renderização do Premiere e do After Effects também devem ficar em um SSD interno para evitar gargalos no processador.

No Brasil, um SSD NVMe de 1 TB com PCIe 4.0 custa entre R$ 350 e R$ 500, a depender da marca e da velocidade de leitura. Modelos como o Kingston NV3 (até 5.000 MB/s) ficam na faixa inferior, enquanto o Lexar NM790 (até 7.400 MB/s) se posiciona na faixa superior.

Quando escolher um SSD externo?

O SSD externo resolve dois problemas ao mesmo tempo: transfere arquivos grandes com rapidez e permite editar material fora do computador principal. Fotógrafos que descarregam milhares de fotos RAW em campo e cinegrafistas que precisam entregar material bruto no mesmo dia são os perfis que mais se beneficiam do formato, junto com qualquer profissional que alterne entre o desktop do escritório e o notebook em deslocamento.

A resistência física também conta. Modelos como o Samsung T7 Shield e o SanDisk Extreme têm certificação IP65, que garante proteção contra poeira e respingos de água — características úteis para quem trabalha fora de ambientes controlados.

A faixa de preço de um SSD externo de 1 TB no Brasil varia entre R$ 500 e R$ 1.300. Modelos com velocidade de até 1.050 MB/s, como o SanDisk Portable e o Kingston XS1000, ficam na faixa de R$ 500 a R$ 800. O Samsung T9, com até 2.000 MB/s e conexão USB 3.2 Gen 2x2, parte de cerca de R$ 1.200.

Quando o HD externo ainda compensa?

O HD externo faz sentido quando o volume de dados é grande e o acesso a eles é esporádico. Backups de projetos finalizados e cópias de segurança de acervos fotográficos são os usos mais adequados para o formato — qualquer material que não será editado com frequência pode ficar no disco magnético sem prejuízo.

A vantagem está no custo por terabyte. Um HD externo de 2 TB custa entre R$ 600 e R$ 800 no Brasil, Marcas como Toshiba Canvio Basics e Western Digital Elements ocupam essa faixa, em que o mesmo valor compra, no máximo, 1 TB em um SSD externo de entrada.

O HD externo não é indicado para edição em tempo real nem para transferências frequentes de arquivos pesados. A velocidade de leitura fica entre 100 e 150 MB/s, e o mecanismo de disco magnético é sensível a impactos durante o transporte.

Quanto custam SSDs e HDs externos no Brasil?

Os preços variam conforme a capacidade e a interface de conexão. As faixas de referência no varejo brasileiro em junho de 2026 são:

SSD NVMe interno (1 TB, PCIe 4.0): entre R$ 350 e R$ 500;

SSD externo (1 TB, USB 3.2 Gen 2): entre R$ 500 e R$ 800;

SSD externo de alto desempenho (1 TB, USB 3.2 Gen 2x2): entre R$ 1.100 e R$ 1.300;

HD externo (2 TB, USB 3.0): entre R$ 600 e R$ 800;

HD externo (4 TB, USB 3.0): entre R$ 1.000 e R$ 1.150.

Lojas especializadas em hardware como Kabum e Pichau costumam oferecer preços mais competitivos do que o varejo generalista. 7Promoções em datas como a Black Friday podem reduzir os valores em até 20%, segundo levantamentos dos próprios varejistas.