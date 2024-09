Samsung Galaxy A15 ou Samsung Galaxy A05s: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy A15 com o Samsung Galaxy A05s em 2024, ambos são opções interessantes dentro do portfólio da Samsung, mas se destacam por atenderem a diferentes necessidades de usuários.

Tela

O Galaxy A15 vem com uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução FHD+ (2340 x 1080) e taxa de atualização de 90Hz, proporcionando uma experiência visual vibrante e de alta qualidade para vídeos e jogos.

Já o Galaxy A05s possui uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas, também com resolução FHD+ (1080 x 2400) e 90Hz, oferecendo uma tela maior, mas com qualidade de cor inferior em comparação com a tecnologia AMOLED.

Câmeras

O Galaxy A15 conta com uma configuração de câmera traseira tripla, com 50 MP (principal), 5 MP (ultrawide) e 2 MP (macro). A câmera frontal é de 13 MP. Esse conjunto proporciona maior versatilidade, incluindo a câmera ultrawide, que não está presente no A05s.

O Galaxy A05s também oferece uma câmera traseira tripla, com 50 MP (principal), 2 MP (macro) e 2 MP (profundidade). Sua câmera frontal também é de 13 MP. Embora o sensor principal tenha a mesma resolução, a ausência da câmera ultrawide limita a versatilidade do dispositivo para fotografias mais amplas.

Performance

O Galaxy A15 é equipado com o processador MediaTek Helio G99 e até 8GB de RAM, proporcionando bom desempenho para tarefas do dia a dia e jogos leves a moderados. Ele também oferece 256GB de armazenamento expansível via microSD, ideal para usuários que precisam de muito espaço.

O Galaxy A05s vem com o processador Qualcomm Snapdragon 680, que é eficiente para atividades diárias, mas oferece um desempenho um pouco inferior em comparação ao Helio G99. O modelo também oferece opções de 4GB ou 6GB de RAM, com armazenamento expansível até 1TB via microSD, atendendo bem a usuários que necessitam de um aparelho para uso cotidiano.

Bateria

Ambos os modelos possuem baterias de 5000 mAh, proporcionando autonomia para um dia inteiro de uso moderado. O Galaxy A15 e o Galaxy A05s suportam carregamento rápido de 25W, garantindo recargas eficientes.

Sistema Operacional

O Galaxy A15 já sai de fábrica com o Android 14 e a interface One UI 6, enquanto o Galaxy A05s vem com Android 13. A versão mais recente do A15 oferece atualizações mais duradouras e novos recursos de software.

O Samsung Galaxy A15 pode ser adequado para usuários que buscam um desempenho superior , com uma tela de melhor qualidade (Super AMOLED) , além de uma configuração de câmera mais versátil devido à presença da lente ultrawide. Ele também conta com 8GB de RAM , ideal para quem faz uso mais intenso do dispositivo.

Ficha técnica do Galaxy A15

Processador : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g

: 160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g Tela : Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz

: Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 13 MP (f/2.0)

: 13 MP (f/2.0) Bateria : LiPo 5000 mAh

: LiPo 5000 mAh Sistema Operacional : Android 14, One UI 6

: Android 14, One UI 6 Conectividade : 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS

: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS Segurança : Sensor de impressão digital lateral

: Sensor de impressão digital lateral Áudio : Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

Ficha técnica do Galaxy A05s

Processador:

Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)

CPU: Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver)

GPU: Adreno 610

Memória e Armazenamento:

4GB/6GB RAM + 64GB/128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 168 mm

Largura: 77.8 mm

Espessura: 8.8 mm

Peso: 194 g

Tela:

PLS LCD, 6,7"

Resolução de 1080 x 2400 pixels, 393 ppi

Taxa de atualização: 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.8, AF

Macro: 2 MP, f/2.4

Profundidade: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

13 MP, f/2.0

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 25W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital lateral

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (varia por região)

Áudio:

Alto-falantes, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Sistema Operacional:

Android 13

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.

Com informações de Samsung.