Redmi Note 13 ou Motorola Edge 40: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Redmi Note 13 e o Motorola Edge 40, dois smartphones de faixas diferentes, ambos oferecem boas especificações para o usuário, mas com propostas distintas. Veja como eles se destacam em várias categorias para ajudar a decidir qual vale mais a pena em 2024.

Tela

O Redmi Note 13 traz uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução FHD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 120Hz, oferecendo uma boa experiência para vídeos, jogos e navegação, com cores vivas e fluidez.

O Motorola Edge 40, por outro lado, possui uma tela P-OLED de 6,55 polegadas com uma resolução também FHD+ (2400 x 1080), mas com uma taxa de atualização mais alta, de 144Hz. Essa diferença de 144Hz traz uma suavidade extra nas transições e interações, especialmente em jogos e navegação rápida.

Câmeras

O Redmi Note 13 oferece uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 108 MP, acompanhado de uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Esse conjunto proporciona fotos com riqueza de detalhes e versatilidade em diferentes situações de fotografia.

O Motorola Edge 40 tem um conjunto de câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS) e uma câmera ultra-angular de 13 MP. A presença do OIS é uma vantagem significativa, especialmente para capturas com pouca luz ou em movimento, além de gravações de vídeo em 4K.

Ambos os dispositivos têm câmeras frontais de qualidade. O Redmi Note 13 conta com uma câmera de 16 MP, enquanto o Motorola Edge 40 se destaca com uma câmera de 32 MP, ideal para quem procura uma maior definição nas selfies e chamadas de vídeo.

Bateria

O Redmi Note 13 vem com uma bateria de 5000 mAh e carregamento rápido de 33W, garantindo um bom tempo de uso para tarefas intensas.

Já o Motorola Edge 40 tem uma bateria um pouco menor, de 4400 mAh, mas compensa com um carregamento rápido muito mais potente, de 68W, permitindo uma recarga significativamente mais rápida.

Performance

O Redmi Note 13 é equipado com o processador Snapdragon 685 e oferece até 8GB de RAM. Isso garante um desempenho satisfatório para tarefas diárias e alguns jogos, mas não é ideal para tarefas extremamente exigentes.

O Motorola Edge 40 possui o MediaTek Dimensity 8020, um chip mais potente, especialmente para quem busca maior fluidez em multitarefas e jogos. Com 8GB de RAM, ele oferece desempenho superior ao Redmi Note 13, especialmente em aplicativos pesados e jogos.

Design e Durabilidade

O Motorola Edge 40 tem um design premium e oferece resistência à água e poeira com certificação IP68, permitindo submersão temporária em água. O Redmi Note 13, embora também tenha proteção contra respingos com IP54, não suporta imersões em água, sendo um diferencial relevante para quem busca um dispositivo mais robusto.

Se você busca um dispositivo com uma excelente câmera traseira, tela de alta taxa de atualização e uma bateria que dura mais tempo, o Redmi Note 13 pode ser uma escolha mais econômica e ainda assim eficiente.

No entanto, se o foco for em desempenho superior, carregamento ultrarrápido e resistência à água, o Motorola Edge 40 se destaca, sendo mais adequado para quem procura uma experiência premium e uma câmera frontal de maior qualidade.

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 Memória : 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões : 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela : AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera Traseira : 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : MIUI 14

: MIUI 14 Conectividade : 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio Conteúdo da Embalagem: Redmi Note 13, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital sob a tela, resistência à água IP68

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.

Com informações de Xiaomi.