Os cosméticos coreanos vêm ganhando espaço entre influenciadoras e consumidores brasileiros. A tendência já aparece nos números: segundo a consultoria NIQ, as vendas de cosméticos coreanos no país cresceram 135% em 2025.

Agora, uma influenciadora quer produzir cosméticos com tecnologia coreana no Brasil. A proposta é manter a qualidade dos produtos, mas com preços mais acessíveis ao consumidor brasileiro. A Mully Skin, lançada nesta quarta-feira (25/11), foi idealizada pela influenciadora Jully Molinna e espera alcançar um faturamento de R$ 7 milhões no primeiro ano de operação.

“A escolha de trazer a tecnologia coreana para ser produzida no Brasil, com a minha assinatura, que é a cor azul, veio porque eu conheço a qualidade desses produtos, que estão ganhando destaque no mundo, mas ainda são caros e difíceis de encontrar aqui”, diz Jully.

Entre os primeiros lançamentos estão um gel de limpeza, uma máscara efervescente e um hidratante. As vendas começam por meio de um e-commerce próprio, mas, no longo prazo, a marca pretende chegar ao varejo físico.

Como surgiu a ideia da Mully Skin

A trajetória de Jully Molinna na internet começou em 2011, por meio de um blog. Em 2013, ela gravou seu primeiro vídeo para o YouTube. “Naquele momento, não me passava pela cabeça que ser creator poderia virar profissão. Eu era muito zoada naquela época por fazer aquilo”, afirma.

Hoje, ela soma 27 milhões de seguidores nas diferentes redes sociais. A vontade de inovar por meio do empreendedorismo, conta, surgiu naturalmente, com a ideia de levar para a marca produtos que já faziam parte de seu dia a dia.

Em 2019, ela criou a Mully, marca em que apostou em roupas criativas inspiradas no hip-hop. “Depois dessa primeira experiência, que deu muito certo, passei os últimos dois anos preparando a minha volta ao empreendedorismo dentro do que hoje chamo de Universo Mully, que vai trazer, com o tempo, diferentes experiências para os consumidores e para quem me acompanha”, diz.

O projeto começa com a Mully Skin, já que os cuidados com a pele faziam parte da rotina diária da influenciadora. Ela identificou nos cosméticos coreanos uma tendência em crescimento, mas também uma oportunidade de mercado, diante dos preços elevados desses produtos no Brasil.

O desenvolvimento da marca começou em 2025. “A primeira escolha foi produzir no Brasil, para ter preço acessível sem abrir mão da qualidade, com fórmulas cruelty-free e pensadas para todos os tipos de pele”, afirma Jully. Outro cuidado esteve no desenvolvimento das embalagens, que apostam em design e materiais premium.

A escolha dos três primeiros lançamentos foi baseada na praticidade. O Reset (R$ 49,90) é um gel de limpeza facial que também funciona como demaquilante, com ácido hialurônico e D-pantenol. A Bubble Mask (R$ 99,90) é uma máscara de argila efervescente, com niacinamida e centella asiática, comercializada em um frasco airless, que protege os ativos do contato com o ar. Já o Mully Drops (R$ 79,90) é um hidratante em creme-gel com cápsulas azuis visíveis de PDRN e ácido hialurônico, dois ativos em alta no skincare coreano.

“A inspiração no K-beauty está nas tecnologias, como a fórmula efervescente, os ativos encapsulados e a embalagem airless, e também na ideia de que cuidar da pele pode ser uma experiência gostosa”, diz a empreendedora.

Como a marca pretende conquistar consumidores

A estratégia de divulgação foi estruturada a partir do público da influenciadora e de conteúdos de antecipação. “Antes de mostrar os produtos, a gente fez uma série de conteúdos que não falavam diretamente de skincare, como uma crítica bem-humorada ao excesso de passos nas rotinas de cuidado”, afirma.

Agora, os produtos serão apresentados aos seguidores, com embalagens e fórmulas desenvolvidas para chamar a atenção. “Os produtos foram pensados para serem filmados: a máscara que borbulha, as cápsulas do hidratante, a caixa que vira um mapa da beleza quando você abre. Isso faz com que a própria comunidade vire divulgadora”, diz Jully.

A marca tem como público-alvo consumidores de 18 a 30 anos, com foco na geração Z. A proposta, no entanto, é evitar uma identidade visual infantilizada, para que os produtos também despertem o interesse de outras faixas etárias.

A marca também prepara ações especiais para o período natalino, como o lançamento de um calendário do advento de sete dias, com o tema “A Casa dos Segredos”. Em formato semelhante ao de um press kit, a iniciativa será disponibilizada também aos consumidores finais, com a proposta de proporcionar uma experiência de descoberta dos produtos.

As vendas começam por meio de um e-commerce próprio. A escolha foi intencional, para que a empreendedora consiga acompanhar de perto o comportamento dos consumidores. Para 2027, a expectativa é expandir a distribuição para o varejo físico, chegando a 300 lojas no primeiro ano.“Queremos que a Mully Skin esteja nas prateleiras, perto de quem prefere ver, tocar e experimentar antes de comprar, e que chegue também a quem ainda não nos conhece pelas redes”, diz.

Quais são os planos de expansão

Com as estratégias traçadas, a expectativa é alcançar R$ 7 milhões em faturamento no primeiro ano de operação. Além do alcance nas redes sociais, Jully aposta no potencial de recompra dos produtos, que fazem parte de uma rotina contínua de cuidados com a pele. “O Reset e o Drops são de uso diário, e a Bubble Mask entra na rotina duas a três vezes por semana, então quem gosta volta”, afirma.

No longo prazo, a empreendedora espera que a marca se torne referência em K-beauty no Brasil. “Quero que ela tenha vida própria, com novos produtos, presença no varejo físico e novos mercados”, diz.

Ela também reforça a intenção de expandir a marca para outros segmentos. “O meu desafio agora é mostrar que uma criadora de conteúdo pode, sim, construir um negócio de consumo sólido”, afirma.