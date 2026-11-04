Ciberataques a freezers atingem ao menos 11 países europeus

RESUMO ＋ Ataques a sistemas de refrigeração alcançaram ao menos 11 países europeus. O caso alerta para o risco de controles industriais expostos à internet.

Ataques cibernéticos a sistemas de refrigeração atingiram ao menos 11 países europeus, segundo balanço publicado pela AFP na terça-feira, 3 de novembro. Alemanha, Romênia e Reino Unido estão entre os países com ocorrências. A elevação da temperatura em equipamentos obrigou varejistas a descartar alimentos.

O balanço amplia o alcance da onda de ataques. Em 2 de novembro, a EXAME havia noticiado ocorrências em supermercados de quatro países.

A Comissão Europeia passou a articular uma resposta com autoridades nacionais. O comissário europeu de Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, classificou os episódios como uma tentativa deliberada de interromper a cadeia de abastecimento. Até o balanço da AFP, ninguém havia reivindicado a autoria, e a motivação permanecia desconhecida.

Na Bélgica, dezenas de lojas de diferentes redes registraram falhas, e a procuradoria federal abriu uma investigação. O governo italiano reuniu autoridades de inteligência e de cibersegurança, mas informou que o impacto no país era limitado.

Como o ataque chega à refrigeração

O problema envolve equipamentos usados para monitorar e controlar instalações a distância. Em boletim de 13 de outubro, reproduzido pelo CSIRT Toscana, a agência italiana de cibersegurança descreveu como instalações antigas, interfaces administrativas expostas à internet e falhas de autenticação permitiram acionar ciclos de degelo remotamente no caso francês.

Esses acessos podem permitir mudanças nas temperaturas programadas, nos ciclos de degelo e nos alarmes. Segundo o documento, a adulteração de informações exibidas ou o desligamento de avisos também pode atrasar a descoberta do problema.

O prejuízo ultrapassa a indisponibilidade de um sistema: pode incluir deterioração de mercadorias, interrupção das atividades e despesas para recuperar os equipamentos. A agência ressalta que o retorno à temperatura normal, sozinho, não comprova que os produtos permaneceram em condições adequadas de conservação.

Equipamentos conectados exigem proteção

O CERT-FR, centro francês de resposta a incidentes, identificou comprometimentos de controladores das famílias Danfoss AK-SM e AK-SC, Copeland XWEB e Dixell XWEB no episódio de outubro. A relação não comprova que os mesmos equipamentos estejam por trás de todos os casos registrados em novembro.

Entre as recomendações do órgão estão retirar interfaces de controle da exposição direta à internet, restringir o acesso a redes protegidas, atualizar o software dos aparelhos e substituir senhas padrão. Restaurar apenas as configurações de fábrica não resolve a vulnerabilidade de um dispositivo sem correções de segurança que continua acessível pela internet, alerta o CERT-FR.

Autoria segue sem confirmação

A semelhança entre os episódios também não basta para estabelecer uma operação única. Em análise publicada em 2 de novembro, Joe Slowik, da empresa de inteligência de ameaças Dataminr, afirmou que as evidências disponíveis eram insuficientes para ligar os incidentes a um mesmo responsável.

Para o varejo, o alerta prático está no controle dos equipamentos conectados. A agência italiana recomenda que responsáveis pela segurança digital, operadores das instalações e empresas de manutenção coordenem as verificações, evitando que a própria resposta ao ataque provoque uma interrupção descontrolada da refrigeração.

Perguntas frequentes

Todos os ataques têm o mesmo responsável? ＋ Não há confirmação. A Dataminr considera insuficientes as evidências para ligar os episódios a um único autor.

Quais equipamentos foram identificados na França? ＋ O CERT-FR cita controladores Danfoss AK-SM e AK-SC, Copeland XWEB e Dixell XWEB. A lista se refere ao alerta de outubro.