Usa só um lado do fone no iPhone? Veja quando ativar o Áudio Mono

Quem usa apenas um lado do fone no iPhone pode perder trechos de uma música ou de um vídeo sem perceber. A causa é a gravação em estéreo, que distribui vozes e instrumentos entre os canais esquerdo e direito. O Áudio Mono, recurso de acessibilidade nativo do iPhone, junta os dois canais em um único sinal e faz todo o conteúdo tocar no fone que estiver no ouvido.

A configuração leva menos de um minuto e pode ser desfeita a qualquer momento. Ela vale para qualquer fone conectado ao aparelho, com ou sem fio.

Por que parte do som some quando uso só um lado do fone?

Na mixagem estéreo, cada canal recebe uma parte diferente da gravação. Em uma música, a guitarra pode estar só à esquerda e o backing vocal só à direita. Em filmes e séries, diálogos e efeitos sonoros mudam de lado para criar sensação de espaço.

Com os dois fones, o cérebro junta tudo. Com um só, o que foi mixado para o lado ausente fica baixo ou desaparece. O mesmo acontece em videochamadas e jogos que usam som posicional.

O que é o Áudio Mono do iPhone?

O Áudio Mono combina os canais esquerdo e direito e envia o mesmo conteúdo para os dois lados. Com ele ativado, o fone direito toca o mesmo que o esquerdo tocaria, e vice-versa. O recurso atende tanto quem prefere ouvir com um fone só quanto quem tem perda auditiva em um dos ouvidos.

A perda auditiva atinge uma parcela grande da população. Nas Américas, cerca de 217 milhões de pessoas convivem com algum grau da condição, o equivalente a 21,5% da população da região, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No mundo, a OMS estima mais de 1,5 bilhão de pessoas nessa situação.

Quando ativar o modo mono no iPhone?

O Áudio Mono faz diferença em quatro situações comuns:

Uso com um fone só: para ficar atento ao ambiente na rua ou quando o outro lado descarregou;

para ficar atento ao ambiente na rua ou quando o outro lado descarregou; Diferença de audição entre os ouvidos: quem ouve melhor de um lado deixa de perder o conteúdo enviado ao lado mais fraco;

quem ouve melhor de um lado deixa de perder o conteúdo enviado ao lado mais fraco; Trechos que "somem": diálogos de séries ou instrumentos que aparecem e desaparecem durante a reprodução;

diálogos de séries ou instrumentos que aparecem e desaparecem durante a reprodução; Fone compartilhado: quando duas pessoas dividem um par, cada uma com um lado, as duas ouvem o áudio completo.

Como ativar o Áudio Mono no iPhone

Abra o app Ajustes; Toque em Acessibilidade; Na seção Audição, toque em Áudio e Visual; Ative a chave Áudio Mono.

A mudança vale na hora para todo o áudio que sai do iPhone: apps de música, vídeos, ligações e mensagens de voz. Para voltar ao estéreo, basta desligar a mesma chave.

No iPad, o caminho é o mesmo. No Apple Watch, a opção fica em Ajustes > Acessibilidade, na seção Audição. No Mac, o caminho é Ajustes do Sistema > Acessibilidade > Áudio, com a opção "Reproduzir áudio estéreo como mono".

Como testar a diferença entre estéreo e mono?

Um teste rápido mostra o efeito do recurso. Basta procurar no YouTube por "left right audio test" ou "teste de áudio esquerdo direito", vídeos que alternam avisos falados em cada canal.

Com o Áudio Mono desligado, coloque apenas o fone direito; Reproduza o vídeo e observe que o aviso do canal esquerdo fica mudo ou quase inaudível; Ative o Áudio Mono em Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual; Repita o vídeo com o mesmo fone. Os avisos dos dois canais passam a tocar no lado direito.

O mesmo vídeo, com o mono desligado e os dois fones no ouvido, ajuda a conferir se cada lado do fone está funcionando.

Qual a diferença entre Áudio Mono e Balanço?

No menu Áudio e Visual também fica o controle de Balanço, uma barra que desloca o volume entre esquerda (E) e direita (D). Ele muda a intensidade de cada lado, mas não mistura os canais. Se o fone esquerdo estiver fora do ouvido, o conteúdo gravado só para ele continua perdido.

Os dois ajustes podem funcionar juntos. Quem tem audição diferente entre os ouvidos pode ativar o mono para receber o áudio completo e puxar o balanço para o lado que ouve pior, deixando-o mais alto.

O que muda nos AirPods com o modo mono?

Nos AirPods compatíveis, incluindo as linhas AirPods Pro e AirPods Max, o Áudio Mono faz os dois fones reproduzirem o mesmo conteúdo. A página de suporte da Apple informa que, com a função ativada, não é possível usar o Áudio Espacial nem o rastreamento de cabeça.

O Áudio Espacial simula som vindo de várias direções em filmes, séries e músicas compatíveis. O rastreamento de cabeça ajusta essa posição conforme o movimento do usuário. Os dois dependem da separação entre os canais. Para quem usa os dois AirPods em filmes ou jogos, manter o estéreo preserva esses recursos. Para quem ouve com um fone só, o mono garante o áudio completo.

O que fazer quando um lado do fone continua mudo?

O Áudio Mono resolve a separação de canais, não falhas físicas. Se um lado segue sem som com a função ativada, o problema está no fone ou na conexão. Antes de levar à assistência técnica, alguns pontos podem ser checados:

Balanço: a barra em Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual precisa estar no centro;

a barra em Ajustes > Acessibilidade > Áudio e Visual precisa estar no centro; Limpeza: sujeira e cera na malha de saída de som abafam ou bloqueiam o áudio;

sujeira e cera na malha de saída de som abafam ou bloqueiam o áudio; Bateria e pareamento: no caso dos AirPods, recolocar os fones no estojo para recarregar e, se o problema seguir, esquecer o dispositivo no Bluetooth e parear de novo;

no caso dos AirPods, recolocar os fones no estojo para recarregar e, se o problema seguir, esquecer o dispositivo no Bluetooth e parear de novo; Outra fonte de áudio: testar o fone em outro app ou aparelho ajuda a separar defeito do fone de problema no iPhone.

Se o som falha em um lado em qualquer aparelho, a causa provável é defeito no alto-falante ou em um componente interno do fone, o que exige reparo.