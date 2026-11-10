Usa só um lado do fone no iPhone? Veja quando ativar o Áudio Mono

Áudio Mono no iPhone: recurso faz o mesmo som tocar nos dois lados do fone (Apple/Divulgação)
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Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08h00.
Uma pessoa que usa apenas um lado do fone no iPhone pode perder partes de músicas, vídeos ou diálogos por causa da gravação em estéreo. O recurso Áudio Mono do iPhone combina os canais esquerdo e direito, fazendo todo o conteúdo tocar no fone usado, sendo útil para quem prefere usar um fone só ou tem perda auditiva em um ouvido. A ativação é rápida e reversível, funcionando com qualquer fone conectado ao aparelho.
Quem usa apenas um lado do fone no iPhone pode perder trechos de uma música ou de um vídeo sem perceber. A causa é a gravação em estéreo, que distribui vozes e instrumentos entre os canais esquerdo e direito. O Áudio Mono, recurso de acessibilidade nativo do iPhone, junta os dois canais em um único sinal e faz todo o conteúdo tocar no fone que estiver no ouvido.
A configuração leva menos de um minuto e pode ser desfeita a qualquer momento. Ela vale para qualquer fone conectado ao aparelho, com ou sem fio.
Na mixagem estéreo, cada canal recebe uma parte diferente da gravação. Em uma música, a guitarra pode estar só à esquerda e o backing vocal só à direita. Em filmes e séries, diálogos e efeitos sonoros mudam de lado para criar sensação de espaço.
Com os dois fones, o cérebro junta tudo. Com um só, o que foi mixado para o lado ausente fica baixo ou desaparece. O mesmo acontece em videochamadas e jogos que usam som posicional.
O Áudio Mono combina os canais esquerdo e direito e envia o mesmo conteúdo para os dois lados. Com ele ativado, o fone direito toca o mesmo que o esquerdo tocaria, e vice-versa. O recurso atende tanto quem prefere ouvir com um fone só quanto quem tem perda auditiva em um dos ouvidos.
A perda auditiva atinge uma parcela grande da população. Nas Américas, cerca de 217 milhões de pessoas convivem com algum grau da condição, o equivalente a 21,5% da população da região, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No mundo, a OMS estima mais de 1,5 bilhão de pessoas nessa situação.
O Áudio Mono faz diferença em quatro situações comuns:
A mudança vale na hora para todo o áudio que sai do iPhone: apps de música, vídeos, ligações e mensagens de voz. Para voltar ao estéreo, basta desligar a mesma chave.
No iPad, o caminho é o mesmo. No Apple Watch, a opção fica em Ajustes > Acessibilidade, na seção Audição. No Mac, o caminho é Ajustes do Sistema > Acessibilidade > Áudio, com a opção "Reproduzir áudio estéreo como mono".
Um teste rápido mostra o efeito do recurso. Basta procurar no YouTube por "left right audio test" ou "teste de áudio esquerdo direito", vídeos que alternam avisos falados em cada canal.
O mesmo vídeo, com o mono desligado e os dois fones no ouvido, ajuda a conferir se cada lado do fone está funcionando.
No menu Áudio e Visual também fica o controle de Balanço, uma barra que desloca o volume entre esquerda (E) e direita (D). Ele muda a intensidade de cada lado, mas não mistura os canais. Se o fone esquerdo estiver fora do ouvido, o conteúdo gravado só para ele continua perdido.
Os dois ajustes podem funcionar juntos. Quem tem audição diferente entre os ouvidos pode ativar o mono para receber o áudio completo e puxar o balanço para o lado que ouve pior, deixando-o mais alto.
Nos AirPods compatíveis, incluindo as linhas AirPods Pro e AirPods Max, o Áudio Mono faz os dois fones reproduzirem o mesmo conteúdo. A página de suporte da Apple informa que, com a função ativada, não é possível usar o Áudio Espacial nem o rastreamento de cabeça.
O Áudio Espacial simula som vindo de várias direções em filmes, séries e músicas compatíveis. O rastreamento de cabeça ajusta essa posição conforme o movimento do usuário. Os dois dependem da separação entre os canais. Para quem usa os dois AirPods em filmes ou jogos, manter o estéreo preserva esses recursos. Para quem ouve com um fone só, o mono garante o áudio completo.
O Áudio Mono resolve a separação de canais, não falhas físicas. Se um lado segue sem som com a função ativada, o problema está no fone ou na conexão. Antes de levar à assistência técnica, alguns pontos podem ser checados:
Se o som falha em um lado em qualquer aparelho, a causa provável é defeito no alto-falante ou em um componente interno do fone, o que exige reparo.
Sim. A configuração é do iPhone e vale para todo o áudio enviado a qualquer fone, com ou sem fio.
A fidelidade do áudio se mantém, mas a sensação de espaço do estéreo desaparece. Com os dois fones no ouvido, a música soa mais centralizada.
Sim. Com o Áudio Mono ativado, o AirPod no ouvido toca o conteúdo dos dois canais.
Sim. Segundo a Apple, o Áudio Espacial e o rastreamento de cabeça não funcionam com o Áudio Mono ativado.
Não. O Balanço altera o volume de cada lado. O Áudio Mono mistura os dois canais para que ambos toquem o mesmo conteúdo.
Não. Se um lado continua mudo com o recurso ativado, a falha está no fone ou na conexão Bluetooth.