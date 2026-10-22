Como proteger fórmulas no Google Sheets e deixar outras células editáveis

Google Sheets: proteção de intervalos bloqueia células com fórmulas e libera os campos de entrada
Colaboradora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18h01.
O Planilhas Google permite proteger fórmulas pelo menu Dados > Proteger páginas e intervalos. Basta selecionar as células com cálculos e restringir a edição a você ou a pessoas escolhidas; os demais campos seguem livres para os editores. A proteção evita alterações acidentais, mas não funciona como senha nem impede cópia, impressão ou download do arquivo.
Para proteger fórmulas no Google Sheets sem travar o restante da planilha, o caminho é o menu Dados > Proteger páginas e intervalos. O recurso bloqueia só as células escolhidas, como um total ou uma coluna de saldo, e define quem pode alterá-las. Os outros editores continuam preenchendo os campos de entrada, mas não conseguem apagar ou sobrescrever os cálculos.
A configuração é nativa, funciona em contas pessoais e do Google Workspace e não depende de complementos ou scripts. Ela tem limites: não cria senha para o arquivo e não impede que quem tem acesso copie ou baixe a planilha.
A proteção se aplica a células e intervalos, não à fórmula isolada. Por isso, o primeiro passo é selecionar as células onde ficam os cálculos. O passo a passo no computador:
A opção Somente você mantém a edição liberada também para o proprietário do arquivo, caso seja outra pessoa. Em contas de trabalho ou escola aparece ainda Somente o domínio, disponível quando todos do domínio podem editar a planilha. Já Copiar permissões de outro intervalo reaproveita regras criadas antes.
Quando as fórmulas estão espalhadas pela planilha, proteger intervalo por intervalo dá trabalho. A alternativa é proteger a página inteira e abrir exceções para os campos de entrada:
Nesse modelo, os cabeçalhos e qualquer fórmula adicionada depois ficam protegidos de saída, desde que estejam fora das células liberadas.
Na etapa de permissões, o Planilhas Google oferece dois comportamentos com efeitos distintos:
Em uma planilha de despesas dividida com a equipe ou com a família, a organização mais segura separa entrada e cálculo:
O bloqueio recai sobre a célula inteira. Se um cálculo estiver no meio de uma área que outras pessoas precisam editar, o ideal é movê-lo para uma coluna ou linha própria antes de aplicar a proteção.
Em Ver > Mostrar > Intervalos protegidos, as células bloqueadas ganham um fundo listrado. Para confirmar o efeito da restrição, o teste mais confiável usa uma segunda conta do Google:
Com a restrição ativa, a segunda conta não consegue editar a célula protegida. No modo de aviso, ela altera o conteúdo depois de confirmar a mensagem.
O próprio Google orienta que o recurso não seja usado como medida de segurança. Quem tem acesso a uma planilha protegida ainda pode:
Ao proteger uma página, também não é possível definir senha nem travar a formatação enquanto os valores seguem editáveis. Para dados sensíveis, como salários ou números de documentos, o controle precisa estar no compartilhamento: Leitor ou Comentarista para quem só consulta e Editor apenas para quem lança informações.
Se o menu não mostra Proteger páginas e intervalos, a causa mais comum é o arquivo estar aberto no modo de edição de arquivos do Office, como um .xlsx enviado ao Drive. A proteção só funciona depois de converter o documento em Arquivo > Salvar como Planilhas Google.
A Central de Ajuda do Google descreve a configuração pela versão para computador. As proteções criadas ali continuam valendo quando a planilha é aberta no app.
Sim. A proteção impede a edição manual da célula, e o resultado acompanha os valores digitados nos campos de entrada.
Sim. Em "Restringir quem pode editar este intervalo", escolha "Personalizado" e adicione os e-mails autorizados.
O proprietário e os editores. Editores não conseguem retirar as permissões do proprietário, e quem só vê ou comenta não altera proteções.
Não. A proteção limita a edição, mas não bloqueia cópia, impressão ou download do arquivo.