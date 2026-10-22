Como proteger fórmulas no Google Sheets e deixar outras células editáveis

RESUMO ＋ O Planilhas Google permite proteger fórmulas pelo menu Dados > Proteger páginas e intervalos. Basta selecionar as células com cálculos e restringir a edição a você ou a pessoas escolhidas; os demais campos seguem livres para os editores. A proteção evita alterações acidentais, mas não funciona como senha nem impede cópia, impressão ou download do arquivo.

Para proteger fórmulas no Google Sheets sem travar o restante da planilha, o caminho é o menu Dados > Proteger páginas e intervalos. O recurso bloqueia só as células escolhidas, como um total ou uma coluna de saldo, e define quem pode alterá-las. Os outros editores continuam preenchendo os campos de entrada, mas não conseguem apagar ou sobrescrever os cálculos.

A configuração é nativa, funciona em contas pessoais e do Google Workspace e não depende de complementos ou scripts. Ela tem limites: não cria senha para o arquivo e não impede que quem tem acesso copie ou baixe a planilha.

Como proteger fórmulas no Google Sheets?

A proteção se aplica a células e intervalos, não à fórmula isolada. Por isso, o primeiro passo é selecionar as células onde ficam os cálculos. O passo a passo no computador:

Abra a planilha no Planilhas Google; Selecione as células com fórmulas, como a que contém =SOMA(D2:D100); Clique em Dados e, em seguida, em Proteger páginas e intervalos; No painel à direita, clique em Adicionar uma página ou intervalo; Confira se a opção Intervalo está marcada e, se precisar, ajuste a seleção pelo ícone de planilha; Escreva uma descrição (opcional), como "Totais — não editar"; Clique em Definir permissões; Marque Restringir quem pode editar este intervalo; Escolha Somente você ou Personalizado e informe os e-mails autorizados; Clique em Concluído (ou Salvar).

A opção Somente você mantém a edição liberada também para o proprietário do arquivo, caso seja outra pessoa. Em contas de trabalho ou escola aparece ainda Somente o domínio, disponível quando todos do domínio podem editar a planilha. Já Copiar permissões de outro intervalo reaproveita regras criadas antes.

Como bloquear a aba inteira e liberar só os campos de preenchimento?

Quando as fórmulas estão espalhadas pela planilha, proteger intervalo por intervalo dá trabalho. A alternativa é proteger a página inteira e abrir exceções para os campos de entrada:

Em Dados > Proteger páginas e intervalos, clique em Adicionar uma página ou intervalo; Selecione Página e escolha a aba a ser protegida; Marque Exceto algumas células e indique o intervalo que deve ficar livre, como A2:D100; Clique em Definir permissões, marque Restringir quem pode editar este intervalo e conclua.

Nesse modelo, os cabeçalhos e qualquer fórmula adicionada depois ficam protegidos de saída, desde que estejam fora das células liberadas.

Qual a diferença entre mostrar um aviso e restringir a edição?

Na etapa de permissões, o Planilhas Google oferece dois comportamentos com efeitos distintos:

Mostrar um aviso ao editar este intervalo: qualquer editor ainda consegue alterar a célula, depois de confirmar uma mensagem. Serve para evitar descuidos, como mexer numa taxa de câmbio usada em vários cálculos;

qualquer editor ainda consegue alterar a célula, depois de confirmar uma mensagem. Serve para evitar descuidos, como mexer numa taxa de câmbio usada em vários cálculos; Restringir quem pode editar este intervalo: bloqueia a edição para quem não está na lista de autorizados. É a opção que impede que a fórmula seja apagada.

Exemplo: planilha de despesas compartilhada

Em uma planilha de despesas dividida com a equipe ou com a família, a organização mais segura separa entrada e cálculo:

Colunas A a D: data, descrição, categoria e valor, preenchidas por todos os editores;

data, descrição, categoria e valor, preenchidas por todos os editores; Coluna E ou linha de total: fórmulas como =SOMA(D2:D100) ou =SOMASE(C2:C100;"Transporte";D2:D100), protegidas com a opção "Somente você".

O bloqueio recai sobre a célula inteira. Se um cálculo estiver no meio de uma área que outras pessoas precisam editar, o ideal é movê-lo para uma coluna ou linha própria antes de aplicar a proteção.

Como conferir se a proteção funcionou?

Em Ver > Mostrar > Intervalos protegidos, as células bloqueadas ganham um fundo listrado. Para confirmar o efeito da restrição, o teste mais confiável usa uma segunda conta do Google:

Compartilhe a planilha com a segunda conta no papel de Editor; Com essa conta, preencha uma linha nas colunas de entrada; Confira se o total recalculou com o novo valor; Tente apagar ou alterar a célula da fórmula.

Com a restrição ativa, a segunda conta não consegue editar a célula protegida. No modo de aviso, ela altera o conteúdo depois de confirmar a mensagem.

O que a proteção de células não faz?

O próprio Google orienta que o recurso não seja usado como medida de segurança. Quem tem acesso a uma planilha protegida ainda pode:

Imprimir o arquivo;

Copiar e colar o conteúdo em outro documento;

Fazer uma cópia da planilha, mesmo com acesso só de leitura;

Importar e exportar cópias em outros formatos.

Ao proteger uma página, também não é possível definir senha nem travar a formatação enquanto os valores seguem editáveis. Para dados sensíveis, como salários ou números de documentos, o controle precisa estar no compartilhamento: Leitor ou Comentarista para quem só consulta e Editor apenas para quem lança informações.

Por que a opção de proteger intervalos não aparece?

Se o menu não mostra Proteger páginas e intervalos, a causa mais comum é o arquivo estar aberto no modo de edição de arquivos do Office, como um .xlsx enviado ao Drive. A proteção só funciona depois de converter o documento em Arquivo > Salvar como Planilhas Google.

Como remover ou editar uma proteção?

Abra Dados > Proteger páginas e intervalos; No painel lateral, clique em Cancelar para ver a lista de proteções; Clique na proteção para mudar as permissões ou no ícone de lixeira para excluí-la.