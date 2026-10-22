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Como proteger fórmulas no Google Sheets e deixar outras células editáveis

Proteção de intervalos do Planilhas Google impede que editores apaguem fórmulas e mantém livres os campos de preenchimento da planilha compartilhada

Google Sheets: proteção de intervalos bloqueia células com fórmulas e libera os campos de entrada

Google Sheets: proteção de intervalos bloqueia células com fórmulas e libera os campos de entrada

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18h01.

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O Planilhas Google permite proteger fórmulas pelo menu Dados > Proteger páginas e intervalos. Basta selecionar as células com cálculos e restringir a edição a você ou a pessoas escolhidas; os demais campos seguem livres para os editores. A proteção evita alterações acidentais, mas não funciona como senha nem impede cópia, impressão ou download do arquivo.

Para proteger fórmulas no Google Sheets sem travar o restante da planilha, o caminho é o menu Dados > Proteger páginas e intervalos. O recurso bloqueia só as células escolhidas, como um total ou uma coluna de saldo, e define quem pode alterá-las. Os outros editores continuam preenchendo os campos de entrada, mas não conseguem apagar ou sobrescrever os cálculos.

A configuração é nativa, funciona em contas pessoais e do Google Workspace e não depende de complementos ou scripts. Ela tem limites: não cria senha para o arquivo e não impede que quem tem acesso copie ou baixe a planilha.

Como proteger fórmulas no Google Sheets?

A proteção se aplica a células e intervalos, não à fórmula isolada. Por isso, o primeiro passo é selecionar as células onde ficam os cálculos. O passo a passo no computador:

  1. Abra a planilha no Planilhas Google;
  2. Selecione as células com fórmulas, como a que contém =SOMA(D2:D100);
  3. Clique em Dados e, em seguida, em Proteger páginas e intervalos;
  4. No painel à direita, clique em Adicionar uma página ou intervalo;
  5. Confira se a opção Intervalo está marcada e, se precisar, ajuste a seleção pelo ícone de planilha;
  6. Escreva uma descrição (opcional), como "Totais — não editar";
  7. Clique em Definir permissões;
  8. Marque Restringir quem pode editar este intervalo;
  9. Escolha Somente você ou Personalizado e informe os e-mails autorizados;
  10. Clique em Concluído (ou Salvar).

A opção Somente você mantém a edição liberada também para o proprietário do arquivo, caso seja outra pessoa. Em contas de trabalho ou escola aparece ainda Somente o domínio, disponível quando todos do domínio podem editar a planilha. Já Copiar permissões de outro intervalo reaproveita regras criadas antes.

Como bloquear a aba inteira e liberar só os campos de preenchimento?

Quando as fórmulas estão espalhadas pela planilha, proteger intervalo por intervalo dá trabalho. A alternativa é proteger a página inteira e abrir exceções para os campos de entrada:

  1. Em Dados > Proteger páginas e intervalos, clique em Adicionar uma página ou intervalo;
  2. Selecione Página e escolha a aba a ser protegida;
  3. Marque Exceto algumas células e indique o intervalo que deve ficar livre, como A2:D100;
  4. Clique em Definir permissões, marque Restringir quem pode editar este intervalo e conclua.

Nesse modelo, os cabeçalhos e qualquer fórmula adicionada depois ficam protegidos de saída, desde que estejam fora das células liberadas.

Qual a diferença entre mostrar um aviso e restringir a edição?

Na etapa de permissões, o Planilhas Google oferece dois comportamentos com efeitos distintos:

  • Mostrar um aviso ao editar este intervalo: qualquer editor ainda consegue alterar a célula, depois de confirmar uma mensagem. Serve para evitar descuidos, como mexer numa taxa de câmbio usada em vários cálculos;
  • Restringir quem pode editar este intervalo: bloqueia a edição para quem não está na lista de autorizados. É a opção que impede que a fórmula seja apagada.

Exemplo: planilha de despesas compartilhada

Em uma planilha de despesas dividida com a equipe ou com a família, a organização mais segura separa entrada e cálculo:

  • Colunas A a D: data, descrição, categoria e valor, preenchidas por todos os editores;
  • Coluna E ou linha de total: fórmulas como =SOMA(D2:D100) ou =SOMASE(C2:C100;"Transporte";D2:D100), protegidas com a opção "Somente você".

O bloqueio recai sobre a célula inteira. Se um cálculo estiver no meio de uma área que outras pessoas precisam editar, o ideal é movê-lo para uma coluna ou linha própria antes de aplicar a proteção.

Como conferir se a proteção funcionou?

Em Ver > Mostrar > Intervalos protegidos, as células bloqueadas ganham um fundo listrado. Para confirmar o efeito da restrição, o teste mais confiável usa uma segunda conta do Google:

  1. Compartilhe a planilha com a segunda conta no papel de Editor;
  2. Com essa conta, preencha uma linha nas colunas de entrada;
  3. Confira se o total recalculou com o novo valor;
  4. Tente apagar ou alterar a célula da fórmula.

Com a restrição ativa, a segunda conta não consegue editar a célula protegida. No modo de aviso, ela altera o conteúdo depois de confirmar a mensagem.

O que a proteção de células não faz?

O próprio Google orienta que o recurso não seja usado como medida de segurança. Quem tem acesso a uma planilha protegida ainda pode:

  • Imprimir o arquivo;
  • Copiar e colar o conteúdo em outro documento;
  • Fazer uma cópia da planilha, mesmo com acesso só de leitura;
  • Importar e exportar cópias em outros formatos.

Ao proteger uma página, também não é possível definir senha nem travar a formatação enquanto os valores seguem editáveis. Para dados sensíveis, como salários ou números de documentos, o controle precisa estar no compartilhamento: Leitor ou Comentarista para quem só consulta e Editor apenas para quem lança informações.

Por que a opção de proteger intervalos não aparece?

Se o menu não mostra Proteger páginas e intervalos, a causa mais comum é o arquivo estar aberto no modo de edição de arquivos do Office, como um .xlsx enviado ao Drive. A proteção só funciona depois de converter o documento em Arquivo > Salvar como Planilhas Google.

Como remover ou editar uma proteção?

  1. Abra Dados > Proteger páginas e intervalos;
  2. No painel lateral, clique em Cancelar para ver a lista de proteções;
  3. Clique na proteção para mudar as permissões ou no ícone de lixeira para excluí-la.

Perguntas frequentes

Dá para proteger fórmulas no Google Sheets pelo celular?

A Central de Ajuda do Google descreve a configuração pela versão para computador. As proteções criadas ali continuam valendo quando a planilha é aberta no app.

As fórmulas continuam calculando depois da proteção?

Sim. A proteção impede a edição manual da célula, e o resultado acompanha os valores digitados nos campos de entrada.

Posso liberar a edição das fórmulas para algumas pessoas?

Sim. Em "Restringir quem pode editar este intervalo", escolha "Personalizado" e adicione os e-mails autorizados.

Quem pode criar uma proteção na planilha?

O proprietário e os editores. Editores não conseguem retirar as permissões do proprietário, e quem só vê ou comenta não altera proteções.

Proteger fórmulas impede que alguém copie a planilha?

Não. A proteção limita a edição, mas não bloqueia cópia, impressão ou download do arquivo.

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