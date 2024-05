O que é Intranet?

Servidores: assim como na internet, uma intranet possui servidores que hospedam e fornecem acesso aos diversos recursos e serviços disponíveis na rede privada de uma empresa, o que pode incluir arquivos, e-mail, banco de dados etc

Protocolos de Comunicação: aqui é onde vemos as primeiras diferenças entre “inter” e “intranet”, já que a segunda usa protocolos de comunicação específicos para garantir a transferência de dados de forma segura, como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) etc

Navegadores: browsers como Firefox, Chrome, Edge ou Safari, para citar alguns, são comuns na intranet também. A diferença fica no que você pode acessar através deles: normalmente, uma organização prioriza que os navegadores abram endereços internos, para funções específicas, podendo impedir que outros sites abertos sejam navegados. Em outros casos, a navegação completa é habilitada após um login específico, como é o caso de alguns hotéis

Autenticação e Controle de Acesso: a questão do login também é bastante vista aqui, já que a intranet – normalmente usada por empresas – não pode arriscar o vazamento de dados proprietários. Logo, a intranet conta com diversos sistemas posicionados para assegurar a proteção dessas informaçoes. Geralmente precisam fazer login com credenciais de usuário (como nome de usuário e senha) para acessar a intranet, e podem ter permissões específicas baseadas em suas funções na organização