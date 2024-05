Como usar dois Whatsapp Web no mesmo computador

Como usar duas contas de WhatsApp Web simultaneamente para otimizar a experiência de uso.

O Modo Companheiro: como utilizar a mesma conta do WhatsApp em dois smartphones e suas limitações.

O WhatsApp Web nasceu há quase 10 anos e, de lá para cá, ele ganhou inúmeros recursos que tornam a experiência de uso do mensageiro mais popular do mundo mais e mais uniforme. Seja pelo smartphone ou pelo PC, você dificilmente perde algum recurso do app da Meta.

Mas e quanto a usar várias contas ao mesmo tempo? Será que isso é possível? É o que este artigo vai lhe mostrar a seguir:

Como abrir duas contas de Whatsapp Web

Oficialmente, o WhatsApp Web não permite que você se conecte a mais de uma conta, normalmente restringindo seu acesso ao primeiro login feito. Entretanto, é possível contornar esse parâmetro de segurança e abrir não só duas, mas diversas outras contas.

Os processos são variados, simples de serem seguidos e todos vão para o mesmo lugar. Entretanto, é importante ressaltar que a Meta – dona do WhatsApp – está sempre revisando sua aplicação e, com uma simples atualização, pode impedir qualquer um dos processos a seguir no futuro.

Use o programa do Whatsapp Web e o navegador

Embora tenha “Web” no nome, o WhatsApp Web pode ser acessado por meio de uma aplicação própria, instalada no seu computador por meio da sua loja de aplicativos favorita (ou até mesmo o site oficial do WhatsApp). Essa possibilidade de acesso via app ou via navegador é o que nos permite abrir várias contas ao mesmo tempo. Para isso, faça o seguinte:

Baixe e instale a versão desktop do WhatsApp em sua máquina: faça nela o seu primeiro login

Em seguida, abra o seu navegador favorito e digite o endereço “web.whatsapp.com” (sem as aspas) e siga os procedimentos de login, desta vez usando os dados da sua segunda conta

Utilize uma guia anônima para abrir outra conta

A instalação do app dedicado do WhatsApp Web oferece um risco: a Meta, dona do app de mensagens, pode atualizá-lo com algum parâmetro que reconheça mais de uma tentativa de login, barrando a segunda e priorizando a primeira – ela já faz isso nos smartphones, afinal.

Para isso, há um “contorno” a ser usado da seguinte forma:

Abra o seu navegador e digite “web.whatsapp.com” (sem as aspas) para abrir o WhatsApp Web: siga o processo de login normalmente

Em seguida, abra outra guia ou outra janela no mesmo navegador – só que em modo anônimo (normalmente, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção correspondente)

Nesta nova guia/janela, repita o primeiro passo, acessando o WhatsApp Web mas, desta vez, faça o login em sua segunda conta

Como usar dois Whatsapp Web com navegadores diferentes

Mas e quando o seu navegador não comporta a abertura de abas anônimas (ou quando elas não são tão “anônimas” assim e reconhecem a conta logada em outra janela)? Bom, a solução mais óbvia é usar dois navegadores.

Felizmente, o processo é o mesmo das dicas anteriores:

Abra o seu primeiro navegador e digite “web.whatsapp.com” (sem as aspas) para abrir o WhatsApp Web: siga o processo de login normalmente

Em seguida, abra um outro navegador e, nele, repita o primeiro passo, acessando o WhatsApp Web mas, desta vez, faça o login em sua segunda conta

É possível usar a mesma conta em dois computadores?

Atualmente, não há como utilizar a mesma conta do WhatsApp em dois computadores distintos. O mais próximo disso é o chamado “Modo Companheiro” que a Meta introduziu ao app de mensagens em novembro de 2022 e que permite que você use a mesma conta em dois smartphones. Para isso, faça o seguinte:

Certifique-se que seu smartphone principal já esteja conectado à sua conta no WhatsApp

Em seguida, baixe o WhatsApp em seu dispositivo secundário, mas não se logue à conta alguma. Ao invés disso, acesse as configurações no canto superior direito da tela e selecione "WhatsApp Web/Computador": isso vai exibir um código QR

Agora, volte ao aparelho principal e novamente acesse a opção "WhatsApp Web/Computador": Isso abrirá a câmera do dispositivo principal

Com a câmera do primeiro smartphone, escaneie o código exibido na tela do segundo para identificação da conta

O que vai acontecer em seguida é um “espelhamento”. Basicamente, suas conversas e funções principais do WhatsApp no primeiro dispositivo serão copiadas ao segundo. E qualquer atualização feita no segundo será refletida no primeiro.

Há, no entanto, algumas ressalvas: o dispositivo secundário não poderá fazer chamadas de voz ou vídeo, já que ele precisa de uma “linha” atrelada ao app – e isso só está no primeiro smartphone. O segundo aparelho também não poderá salvar, criar ou editar novas figurinhas nas conversas.

Ah, e o Modo Companheiro exige a conexão constante à internet e só permite um dispositivo secundário por vez. Se quiser adicionar outro aparelho, terá que desconectar algum dos anteriores.

O Modo Companheiro tem alta serventia, por exemplo, para jornalistas de tecnologia: comumente, recebemos smartphones para testes e, ao invés de termos que ajustar uma segunda conta apenas para isso, nós usamos o Modo Companheiro para refletirmos o nosso aparelho pessoal no modelo que estamos avaliando.

Como deslogar do Whatsapp Web

Sair do WhatsApp Web é tão fácil quanto…bem, quanto se conectar a ele. E o melhor é que você pode fazer isso tanto pelo PC conectado à versão web, como pelo smartphone que age como “dono” da conta. Para isso, faça o seguinte:

No PC

Acesse o WhatsApp Web ou WhatsApp para Desktop e, na parte superior da tela, você verá um ícone de três pontos verticais: clique nele e abra o menu de opções

Em seguida, clique em "Sair" ou "Desconectar"

No smartphone

Abra o WhatsApp em seu smartphone e vá para o canto superior direito, onde você verá três pontos empilhados. Toque neste ícone e vá para a opção “Aparelhos conectados”

Na tela seguinte, você verá uma lista com todos os dispositivos conectados àquela conta (menos o smartphone principal, que você estará usando agora). Basta tocar em um por um e escolher a opção “Desconectar” para eliminar a conexão

