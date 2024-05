Como rastrear voos em tempo real pela internet

Assim como os apps de transporte privado, também é possível acompanhar um trajeto de uma viagem de avião em tempo real. Seja para garantir que a pessoa tenha chegado ao destino de maneira segura, ou se você é uma empresa cuidando de seus funcionários, qualquer uma dessas razões é válida para acompanhar uma viagem do tipo.

E o melhor é que existem várias formas de fazer isso. Veja as mais populares:

Como rastrear voos online pelo FlightRadar24

O FlightRadar24 é um serviço disponibilizado por meio de uma página na web ou por aplicativo dedicado no iOS ou Android. Com ele, você consegue monitorar diversos dados de uma viagem de avião, incluindo horários de partida e chegada, trajeto em tempo real, informações do aeroporto e da aeronave etc.

Para usá-lo, é bem simples:

Baixe o app ou acesse a página do FlightRadar24 e insira o número do voo no canto superior direito ou, no caso de monitorar um aeroporto específico, abra o mapa (lado esquerdo) e busque pelo aeroporto desejado

Passe o mouse sobre o ícone do voo no mapa para ver informações básicas como o número do voo, rota e altitude; clique novamente para mais detalhes, como a posição atual, altitude, velocidade, rota, tempo previsto de viagem, modelo da aeronave e companhia aérea etc.

Além disso, o FlightRadar24 permite que você marque voos favoritos ou defina alertas de trajetos. Isso permite que você seja notificado em caso de qualquer alteração, como mudança de rotas, por exemplo.

Vale citar, tudo isso exige a criação de uma conta no serviço. Felizmente, essa oferta é gratuita.

Como consultar status de voos pelo FlightAware

O FlightAware é um outro serviço de monitoramento ativo de voos, usando dados de radares de tráfego aéreo e de satélites a fim de determinar a posição da aeronave em tempo real. Para usar essa plataforma, faça o seguinte:

Acesse o site do FlightAware ou baixe o app dedicado (iOS ou Android)

Na barra de pesquisa à direita, no alto, digite o número do voo ou o aeroporto de partida e chegada: o resultado mostrará uma lista de voos que correspondem aos seus critérios de busca

Uma encontrado o voo desejado, clique ou toque nele para detalhes como a posição, altitude, velocidade e rota das aeronaves, bem como previsões de chegada ao destino. Assim como o FlightRadar24, o FlightAware também conta com recursos como consulta de histórico de voos e notificações de alteração de percurso ou horário.

Consultar status de voos em SP

Do aeroporto de Congonhas pelo site da Aena

A Aena Brasil é uma operadora aeroportuária reconhecida pelos seus serviços voltados à indústria da aviação. Normalmente, ela traz recursos que servem a empresas do setor e seus funcionários, mas ela também conta com uma ótima função de monitoramento de voos. Veja a seguir como usá-lo:

Entre no site da Aena e clique no menu “Informações de voos”, procurando pelo Aeroporto de Congonhas na lista disponibilizada

Em seguida, digite o número do seu voo no campo correspondente, seguido de “Pesquisar".

Imediatamente, a plataforma vai lhe entregar todas as informações da viagem, como horário de partida e chegada, além de notificar você de qualquer alteração de curso ou previsão de tempo. A única desvantagem é o fato de ela não oferecer um monitoramento em tempo real.

Do aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, também conta com uma ferramenta própria de informativo de voos. Assim como o site da Aena Brasil, ele oferece todos os dados pertinentes àquela viagem, exceto pelo monitoramento ativo em tempo real. Veja como usar os recursos disponíveis:

Acesse o site do GRU Airport e clique no menu "Voos"

Na página seguinte, digite o número específico do voo no campo correspondente

Depois disso, o próprio site vai oferecer as informações de partida, chegada, qual a empresa aérea responsável pela viagem e status pré-partida (se está no horário, se atrasou ou se cancelou, por exemplo).

Aplicativos para consultar voos pelo celular

O seu celular, com sua multitude de recursos, também pode ser uma ótima ferramenta para monitorar viagens de avião. E o mais interessante é que há diversos aplicativos para ajudar você nesta demanda.

Mais acima, já falamos do FlightRadar24 e do FlightAware, mas eles estão longe de serem os únicos. Outros apps com funções similares incluem:

Skyscanner

Um velho conhecido dos viajantes aéreos, o Skyscanner não serve apenas para agendamento e visualização de hospedagens e aluguéis de carros. Não só ele também entrega informações pré e pós partida de um avião, mas ele também rastreia voos e notifica você de qualquer alteração ou imprevisto.

KAYAK

Assim como os outros dois, o Kayak é um app que monitora ativamente a localização de uma aeronave, permitindo que você acompanhe o trajeto inteiro e seja notificado de qualquer imprevisto ou alteração. Ele já foi o mais popular de todos, mas hoje enfrenta uma concorrência forte das outras soluções que mostramos aqui.