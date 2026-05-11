Melhor headset para home office e reunião: 5 modelos com microfone profissional

Passar oito horas com um fone de ouvido já é parte da rotina de quem trabalha em home office ou faz reuniões por vídeo. A questão é que grande dos modelos vendidos como "ideais" ora falham na escuta, ora na captação de voz, o que compromete a qualidade das chamadas e a produtividade do trabalho no geral.

Por isso, escolher o melhor headset para home office exige equilibrar tanto o eixo do microfone, que isole a voz do ruído ambiente, quanto a questão do conforto, para aguentar o expediente inteiro. No Brasil, há opções numa faixa de preço que vai de R$ 900 a R$ 4.800, com diferenças técnicas que nem sempre aparecem na embalagem.

O que diferencia um headset para videochamada de um fone comum?

A principal diferença está no microfone. Geralmente, fones de consumo captam áudio com um ou dois microfones genéricos, que não têm tratamento dedicado para voz humana. Já um headset para reunião online usa conjuntos de microfones que identificam a direção da voz e atenuam sons vindos de outras direções.

Outro ponto é a certificação para plataformas de comunicação. Modelos certificados para Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet passam por testes de supressão de ruído em escritórios abertos. Essa certificação garante compatibilidade com botões dedicados, alertas de "mudo" ativo, controle de volume por hardware e integração nativa com as funções de cada plataforma.

Em fones comuns, o cancelamento de ruído ativo (ANC) bloqueia o som que chega ao ouvido do usuário. Em headsets profissionais, existe um segundo estágio — o cancelamento bidirecional — que filtra também o áudio transmitido pelo microfone e remove ruídos de fundo antes que cheguem ao interlocutor.

Os melhores fones de ouvido para videochamada

1. Jabra Evolve2 85

O Evolve2 85 usa 10 microfones distribuídos entre a haste retrátil e as conchas. Quando a haste está estendida, quatro microfones captam a voz com proximidade; quando recolhida, os outros seis microfones assumem a filtragem com algoritmos de campo distante. O chipset digital da Jabra processa o áudio em tempo real para separar a voz do ruído ambiente.

O modelo pesa 286 gramas e adota almofadas de espuma viscoelástica com revestimento de couro sintético, e a Jabra usou medições biométricas de centenas de formatos de cabeça para calibrar a distribuição de peso na tiara. A busylight de 360° integrada às conchas sinaliza chamadas em andamento sem depender de software.

Com pelo menos 37 horas de bateria, o Evolve2 85 também contém certificado para Microsoft Teams (com botão dedicado) e Google Meet. É um dos modelos mais indicados para quem trabalha em escritórios abertos com ruído constante e precisa do melhor headset para trabalho remoto em termos de captação vocal.

No Brasil, o preço varia entre R$ 3.800 e R$ 4.500, dependendo da versão (UC ou Teams) e do kit com base de carregamento.

2. Dell Pro Premium WL7024

A Dell entrou no segmento premium com um headset sem haste de microfone. O WL7024 usa sete microfones com redução de ruído por IA e beamforming que direciona a captação para a boca do usuário sem componente físico visível. O cancelamento de ruído filtra tanto o áudio que o usuário escuta quanto o que transmite.

Com 297 gramas, o headset tem almofadas de espuma viscoelástica e design over-ear fechado. A bateria dura até 28 horas de conversa com ANC desligado (26 horas com ANC ativo), e o carregamento rápido entrega 12 horas de uso com apenas 15 minutos na tomada.

A certificação cobre Microsoft Teams Open Office e Zoom. O modelo inclui controles por toque nas conchas, botão dedicado para Teams e sensor que pausa a reprodução ao remover o fone. No Brasil, o WL7024 aparece entre R$ 2.800 e R$ 3.500 em revendas autorizadas Dell.

3. Poly Voyager Focus 2

A Poly usa a tecnologia Acoustic Fence, que cria uma barreira virtual ao redor da boca do usuário. O headset usa quatro microfones — dois na haste discreta e um em cada concha — para delimitar a zona de captação e rejeitar sons laterais e traseiros.

Com apenas 175 gramas, o Voyager Focus 2 é o modelo mais leve da lista. As almofadas over-ear de espuma viscoelástica e a tiara com sling acolchoado tornam o uso prolongado confortável. O ANC oferece três níveis ajustáveis (desligado, baixo e alto). A bateria alcança até 19 horas de conversa.

Certificado para Microsoft Teams e Zoom, o modelo tem sensores inteligentes, atende chamadas ao ser colocado na cabeça e silencia o microfone ao ser removido. O preço no Brasil fica entre R$ 1.800 e R$ 2.400.

4. Logitech Zone Wireless 2 ES

A Logitech lançou no Brasil em março de 2026 o Zone Wireless 2 ES, versão com ANC híbrido adaptável e microfones duplos com cancelamento de ruído por algoritmos de IA. O ANC se ajusta em tempo real ao ambiente pelo aplicativo Logi Tune, que também controla equalização e perfis de áudio.

O microfone com haste rotativa de 270 graus permite uso em ambos os lados da cabeça e tem função flip-to-mute — basta levantar a haste para silenciar. Os drivers de 40 mm entregam áudio equilibrado para chamadas e reprodução de mídia, e a bateria de 27h aguenta dias de trabalho.

O headset atende à certificação Microsoft Teams Premium Microphone for Open Office e é compatível com Zoom e Google Meet. O design usa no mínimo 50% de plástico reciclado pós-consumo, e a bolsa de transporte inclusa é feita de material 100% reciclado.

No Brasil, o preço sugerido é R$ 999,90 na Logitech Store, com opções em grafite, branco e rosa.

5. Sony WH-1000XM5

O WH-1000XM5 não foi desenvolvido para ser um headset corporativo, mas a Sony redesenhou o sistema de microfones para melhorar chamadas. São oito microfones no total — parte dedicada ao ANC, parte à captação de voz — controlados por dois processadores (o QN1 e o V1).

O cancelamento de ruído ativo é referência no mercado de fones de consumo e isola frequências de voz humana com eficiência superior à de modelos corporativos.

O fone não tem haste de microfone nem certificação para Teams ou Zoom, o que exige selecionar o perfil de headset (em vez de fone de música) no sistema operacional para que o microfone funcione em videochamadas. A bateria dura até 30 horas e o carregamento rápido entrega 3 horas de uso com 3 minutos de carga.

Com almofadas de couro sintético e design over-ear, o WH-1000XM5 pesa cerca de 250 gramas e distribui pressão lateral de forma suave. No Brasil, o preço varia entre R$ 1.900 e R$ 3.200, dependendo da loja e da disponibilidade.