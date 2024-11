iPhone 14 ou iPhone 13: Qual Comprar na Black Friday?

Os iPhones 13 e 14 têm diferenças sutis, mas que podem fazer a diferença dependendo das suas necessidades. A seguir, confira um comparativo detalhado entre os dois modelos para ajudá-lo a decidir qual deles escolher em 2024.

Comparação entre iPhone 14 e iPhone 13

Os dois modelos compartilham muitas semelhanças, como a tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com HDR10, Dolby Vision, resolução de 1170 x 2532 pixels e proteção Ceramic Shield glass.

A bateria dos modelos também é bastante semelhante, apresentando uma boa autonomia para o uso diário.

Ambos os dispositivos possuem câmeras traseiras duplas de 12 MP (principal e ultra-wide). No entanto, o iPhone 14 apresenta uma melhoria na abertura da câmera principal, com f/1.5, enquanto o iPhone 13 tem abertura de f/1.6, o que significa que o iPhone 14 oferece maior capacidade de captura de luz, ideal para ambientes de pouca iluminação.

As capacidades de gravação de vídeo também permanecem praticamente iguais, com suporte para gravação em 4K a várias taxas de quadros, além de Modo Cinematic, Modo Action e gravação HDR com Dolby Vision.

Embora sejam similares, as melhorias no sistema de câmeras do iPhone 14 são importantes para quem busca um desempenho superior em fotografia, especialmente em condições de pouca luz.

Câmera do iPhone 14

A câmera frontal do iPhone 14 é equipada com um sensor de 12 MP, com abertura de f/1.9, permitindo maior entrada de luz e melhor desempenho em condições de baixa iluminação. Essa característica representa um avanço em relação ao modelo anterior.

O dispositivo também grava vídeos em resolução 4K com taxas de quadros de 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps. Além disso, suporta gravação em HD de 1080p e 720p em várias taxas de quadros.

Na parte traseira, o iPhone 14 possui duas lentes de 12 MP cada: uma grande angular e uma ultra-wide. A lente grande angular tem uma abertura de f/1.5 e pixels de 1,9 μm, permitindo capturas mais detalhadas e brilhantes. Já a lente ultra-wide, com abertura de f/2.4, possui um campo de visão de 120 graus, ideal para paisagens e fotos amplas.

O iPhone 14 também inclui o Photonic Engine, uma tecnologia de processamento de imagem que combina várias exposições para gerar fotos mais detalhadas e nítidas. Além disso, conta com os modos Noturno e Deep Fusion, que otimizam capturas em ambientes escuros e oferecem maior detalhamento.

Bateria do iPhone 14

O iPhone 14 tem uma bateria de 3279 mAh, que, segundo a Apple, suporta até 26 horas de reprodução de vídeo. Testes realizados pelo site Tom's Guide mostraram que o modelo oferece 9 horas e 28 minutos de navegação contínua na web com brilho ajustado para 150 nits e 5G ativado.

Tela do iPhone 14

A tela do iPhone 14 é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1170 x 2532 pixels e densidade de aproximadamente 460 PPI.

Entre seus recursos estão HDR, True Tone e uma ampla gama de cores (P3). O brilho máximo é de 800 nits em uso normal e 1200 nits em HDR. A tela também oferece resistência a impressões digitais e suporta exibição simultânea de múltiplos idiomas e caracteres.

Ficha técnica do iPhone 13 e ofertas em 2024

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone, resolução de 1170 x 2532 pixels

6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone, resolução de 1170 x 2532 pixels Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Apple A15 Bionic hexa-core Memória RAM: 4 GB

4 GB Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

128 GB, 256 GB e 512 GB Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide)

12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide) Filma em: 4K

4K Câmera frontal: 12 MP

12 MP Bateria: 3227 mAh

3227 mAh Outros: 5G, proteção contra água e reconhecimento facial (Face ID)

Ficha técnica do iPhone 14 e ofertas para comprar em 2024