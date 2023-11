iPhone 14 ou iPhone 13: qual comprar na Black Friday?

É usual marcas fazerem poucas alterações em lançamento de dispositivos. O mesmo vale para o iPhone 13 e para o 14. Fizemos a comparação dos modelos para ajudar você a decidir qual levar na Black Friday. Confira abaixo as especificações de cada um.

Comparação entre iPhone 14 ou iPhone 13

Os modelos de iPhone 13 e 14 tem semelhanças, mas também exibem algumas melhorias no modelo mais recente. Ambos possuem uma tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas com HDR10, Dolby Vision, resolução de 1170 x 2532 pixels e proteção Ceramic Shield glass.

A capacidade da bateria permanece praticamente a mesma em ambos os modelos.

Os dois modelos contam com um sistema de câmera dupla, que consiste em uma principal de 12MP e uma ultra-wide de 12MP. No entanto, o iPhone 14 se destaca pela melhoria na abertura da câmera principal, com f/1.5 em comparação com os f/1.6 do iPhone 13. Essa diferença sugere uma potencial vantagem na capacidade de captura de luz, especialmente em ambientes com pouca iluminação.

As capacidades de gravação de vídeo permanecem praticamente inalteradas, com suporte para gravação em 4K a várias taxas de quadros, vídeo HD 1080p e 720p, Modo Cinematic até 4K HDR a 30 fps, Modo Action até 2.8K a 60 fps, e gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 4K a 60 fps.

Embora ambas as versões mantenham muitas semelhanças, as melhorias na abertura da câmera principal no iPhone 14 podem ser fundamentais para aqueles que buscam uma experiência mais aprimorada de fotografia, especialmente em condições de pouca luz.

Câmera do iPhone 14

A câmera frontal do iPhone 14 tem um sensor de 12 MP, com abertura de f/1.9. Isso significa a quantidade de luz que entra através da lente. Quanto menor este número, mais luz entra na câmera, sendo bastante útil em situações com pouca luminosidade. Este é um pequeno avanço em relação ao modelo anterior: sensores com melhor abertura.

O dispositivo oferece a capacidade de gravar vídeos em resolução 4K a diferentes taxas de frames por segundo: 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps. Além disso, é possível gravar vídeos em alta definição (HD) de 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps.

A câmera traseira do iPhone 14 incorpora duas lentes de 12 MP cada, uma grande angular e outra grande angular. A lente grande angular apresenta uma abertura de f/1.5 e pixels de 1,9, proporcionando maior entrada de luz para imagens mais brilhantes e nítidas.

A lente ultra-wide possui abertura de f/2.4 e um amplo campo de visão de 120 graus, ideal para capturar paisagens e cenas amplas. O modelo das Apple oferece o modo Retrato na câmera traseira, permitindo fotos com fundo desfocado.

O dispositivo integra o Photonic Engine, um novo motor de processamento de imagem que utiliza a tecnologia de empilhamento HDR mais recente da Apple. Esse mecanismo mescla várias imagens, incluindo não comprimidas, resultando em fotos mais nítidas e detalhadas.

Também apresenta modos Noturno e Deep Fusion para fotografias em condições de pouca luz e detalhamento avançado, respectivamente.

Bateria do iPhone 14

O iPhone 14 possui uma bateria com capacidade de 3279 mAh. A Apple afirma que o modelo consegue durar até 26 horas de reprodução de vídeo. Segundo teste do site especializado Tom's Guide, o dispositivo alcançou 9 horas e 28 minutos de navegação na web contínua, com brilho de tela a 150 nits e rede 5G ativada.

Tela do iPhone 14

A tela é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1170 x 2532 pixels e densidade de aproximadamente 460 PPI (pixel por polegada).

Equipada com tecnologia HDR, True Tone e ampla gama de cores (P3), a tela do iPhone 14 oferece recursos como proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica), brilho máximo de 800 nits (típico) e 1200 nits (que indica brilho da tela). Além disso, é resistente a impressões digitais e suporta a exibição simultânea de vários idiomas e caracteres.

Ficha técnica do iPhone 13

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone e resolução de 1170 x 2532 pixels

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP

Bateria: 3.227 mAh

Outros: 5G, proteção contra água e reconhecimento facial (Face ID)

Ficha técnica do iPhone 14