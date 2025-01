Esqueceu a senha do smartphone? Aprenda como redefinir e desbloquear seu celular

Esqueci a senha do celular, e agora? Se você trocou a senha recentemente e não se lembra qual foi, fique tranquilo: embora seja um problema comum, esquecer a senha pode dar dor de cabeça e, em muitos casos, a melhor solução é redefinir o smartphone para as configurações de fábrica. Porém, sem um backup, isso significa a exclusão de todos os arquivos salvos no aparelho.

Para ajudar você a desbloquear o dispositivo, confira a seguir o passo a passo para resetar o celular Android ou iPhone, além de um guia específico para formatar Samsung Galaxy sem perder tempo.

Por que redefinir o celular pode ser necessário?

Esqueceu a senha ou padrão de desbloqueio do smartphone.

de desbloqueio do smartphone. Aparelho travando ou apresentando erros constantes .

. Possibilidade de remover malwares ou vírus reinstalando o sistema.

reinstalando o sistema. Vontade de revender ou doar o celular, garantindo que os dados antigos sejam apagados.

1. Como redefinir aparelho Android

Para redefinir um dispositivo Android, existem dois principais métodos:

Por meio de outro dispositivo conectado à conta Google. Utilizando a combinação de botões do próprio aparelho (modo Recovery).

1.1. Por meio de outro dispositivo

Verifique se o celular Android está ligado, conectado a uma conta Google e com acesso à internet. Abra o site ou aplicativo Encontre Meu Dispositivo (Find My Device) em outro aparelho. Faça login na mesma conta Google usada no smartphone bloqueado. Selecione o aparelho desejado na lista de dispositivos. Uma notificação será enviada para o celular bloqueado. Toque em “Configurações” e escolha “Fazer redefinição de fábrica” para resetar o dispositivo.

1.2. Com botões do próprio aparelho (modo Recovery)

Em muitos dispositivos Android, é possível resetar o sistema utilizando uma combinação de botões. O passo a passo pode variar conforme o fabricante e o modelo, mas costuma envolver:

Desligue o celular e certifique-se de que esteja com pelo menos 60% de bateria. Conecte o aparelho a um computador via cabo USB (quando necessário). Pressione e segure, ao mesmo tempo, o botão de volume (para cima ou para baixo, dependendo do modelo) e o botão liga/desliga. Após a tela acender e apagar, solte todos os botões. Surgirão algumas opções na tela em modo Recovery. Use os botões de volume para navegar até “Wipe data/factory reset” e confirme com o botão liga/desliga. Escolha “Redefinição para configuração original” (ou equivalente). Finalize selecionando “Reboot system now”. O sistema será reiniciado já com as configurações de fábrica.

2. Como redefinir iPhone

Se você é usuário de iPhone, há duas maneiras principais de desbloquear o aparelho caso esqueça a senha: via iCloud Find ou usando o Dispositivos Apple no computador.

2.1. Por meio do iCloud Find

Acesse o site iCloud Find em outro dispositivo e faça login com o ID Apple vinculado ao iPhone bloqueado. Selecione a opção “Apagar dispositivo” e confirme em “Seguinte”. Faça login novamente com o ID Apple e escolha um número de telefone para confirmação. Insira o código recebido via SMS. Ao visualizar a caixa “Apagar iPhone”, clique em “Próximo” e, depois, selecione “Apagar” para redefinir o dispositivo.

2.2. Por meio do aplicativo Dispositivos Apple

Desligue o iPhone e conecte-o a um computador utilizando o cabo USB. Pressione rapidamente o botão lateral e, quando aparecer a imagem de um computador e um cabo, solte-o. No Windows, abra o Dispositivos Apple e selecione seu iPhone na barra lateral. Toque em “Confiar no [seu dispositivo]” e, depois, selecione “Geral”. Se você tiver backup, escolha “Restaurar backup” e siga as instruções. Caso contrário, clique em “Restaurar”. Aguarde a conclusão do procedimento de restauração.

3. Como formatar seu Samsung Galaxy para resetar as configurações de fábrica

Quando aplicativos, configurações ou o esquecimento da senha comprometem o funcionamento do smartphone, formatar o aparelho para as configurações de fábrica pode ser a solução. No caso dos smartphones Galaxy (Samsung), existem três formas diferentes de redefinição, dependendo do modelo.

Atenção: Antes de iniciar a formatação, faça backup dos dados, pois eles serão permanentemente apagados. Além disso, mantenha a bateria acima de 60% e conecte o smartphone a um computador via cabo USB, se solicitado.

3.1. Quando o smartphone tem quatro botões laterais (incluindo Bixby)

Com o aparelho desligado, pressione simultaneamente os botões de volume para cima, liga/desliga e Bixby. Assim que a tela ligar, solte o botão liga/desliga. Quando aparecer o robô do Android, solte os demais botões.

3.2. Quando o aparelho tem botão central (Home)

Desligue o dispositivo e pressione, ao mesmo tempo, os botões de volume para cima, liga/desliga e Home. A tela do celular vai acender e apagar; quando acender novamente, solte o botão liga/desliga, mas mantenha os outros pressionados. Em seguida, solte todos os botões.

3.3. Quando o smartphone não tem botão Home nem Bixby

Desligue o dispositivo e mantenha pressionado o botão de volume para cima e liga/desliga ao mesmo tempo. Aguarde até a tela acender e apagar novamente. Solte o botão liga/desliga quando a tela reacender, mas mantenha o de volume para cima pressionado. Quando surgir o robô do Android, solte o botão restante.

Finalizando a formatação (modo Recovery para Samsung)

Ao aparecer o menu no modo Recovery, use os botões de volume para navegar até “Wipe data/factory reset”. Confirme com liga/desliga. Selecione “Yes to delete all user data” ou “Redefinição para configuração original”. Por fim, escolha “Reboot system now” para reiniciar o celular. Ao ligar novamente, siga as instruções na tela para configurar o Samsung Galaxy do zero.

Dicas importantes