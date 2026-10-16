Como ver o uso do Claude e economizar tokens no dia a dia

Uso do Claude: painel mostra o saldo da sessão e do limite semanal com o horário de cada renovação (Anthropic/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17h01.
O uso do Claude aparece em Configurações > Uso, no claude.ai, e pelo comando /usage no Claude Code. Os planos pagos têm dois limites simultâneos, um que renova a cada cinco horas e outro semanal, compartilhados entre chat, app de desktop e Claude Code. Conversas separadas por assunto, arquivos fixos em Projetos e menos recursos ligados reduzem o consumo de tokens.
Para checar o uso do Claude, o caminho oficial é abrir Configurações > Uso (Settings > Usage) no claude.ai. A página exibe barras de progresso do limite de sessão, que renova a cada cinco horas, e do limite semanal, com o horário exato de cada renovação. No Claude Code, o comando /usage traz os mesmos dados no terminal.
O limite não funciona como cota de mensagens: ele mede quanto processamento cada conversa exige, e alguns hábitos fazem o plano durar mais.
A Anthropic descreve o limite como um orçamento de conversa. Quanto maior e mais pesada a interação, mais rápido ele se esgota. Por isso a empresa não divulga um número fixo de mensagens por dia — o gasto varia conforme:
Todos os planos têm um limite de sessão de cinco horas, contado a partir da primeira mensagem. Nos pagos, como Pro e Max, há também um limite semanal, que renova em dia e horário fixos atribuídos à conta. Os dois correm em paralelo: é possível ter folga na sessão e estar bloqueado pelo semanal. O consumo no claude.ai, no app de desktop e no Claude Code sai do mesmo saldo.
O passo a passo vale para o claude.ai no navegador e para o app de desktop:
Algumas contas exibem mais de uma barra semanal, separando modelos com limite próprio. Ali também fica a seção de créditos de uso (usage credits), com o gasto além do plano.
No terminal, digite /usage. O comando mostra os limites do plano e, se houver, o consumo de créditos. Quando a consulta falha por instabilidade temporária, o Claude Code pode exibir o último dado registrado na última hora; a tecla r tenta atualizar.
Quem usa a API da Anthropic acompanha o gasto no Claude Console, na página Usage. Ali dá para filtrar por modelo, data, chave de API e workspace, ver tokens de entrada e de saída e exportar os dados em CSV.
Não. Tokens são as unidades em que o modelo lê e escreve: palavras, pedaços de palavras, símbolos e trechos de código. Na API, a cobrança é calculada por token de entrada e de saída.
No claude.ai, os tokens alimentam o limite, mas não aparecem contados um a um. A referência é a porcentagem nas barras da página de Uso.
As recomendações abaixo partem da central de ajuda da Anthropic:
O cache expira depois de um período sem uso, e a primeira mensagem após esse intervalo volta a processar todo o material.
No Claude Code, cada mensagem, arquivo lido e saída de comando entra na janela de contexto. A documentação oficial recomenda alguns hábitos para conter o gasto:
As saídas são esperar a renovação, migrar para um plano com mais capacidade ou ativar os créditos de uso. Os créditos estão disponíveis para assinantes Pro e Max e são ligados em Configurações > Uso. Eles permitem seguir trabalhando depois do limite incluso, com cobrança à parte, e valem tanto para o chat quanto para o Claude Code.
Os créditos não mudam o horário de renovação do plano: a sessão continua voltando a cada cinco horas. Quem assinou pelo app de celular só consegue ativá-los na versão web do Claude.
Em planos Team e Enterprise, administradores acompanham o consumo por usuário e definem tetos de gasto individuais ou para a organização.
O Claude Pro sai por US$ 20 por mês no plano mensal ou US$ 17 por mês na assinatura anual. Os planos Max custam US$ 100, com cinco vezes o uso do Pro, e US$ 200, com vinte vezes. A cobrança é feita em dólar no cartão internacional, e o valor em reais depende do câmbio no fechamento da fatura e do IOF sobre compras no exterior.
Não há número fixo. O total depende do tamanho das mensagens, do modelo, dos recursos ativados e da extensão da conversa.
Não. O limite de sessão renova cinco horas após a primeira mensagem, e o semanal renova uma vez por semana, em horário fixo da conta.
Não. O chat novo reduz o gasto das próximas mensagens, mas não devolve o que já foi consumido.
Sim. Nos planos Pro e Max, claude.ai, app de desktop e Claude Code dividem o mesmo saldo.
Sim, quando os mesmos arquivos são consultados várias vezes, porque ficam em cache e pesam menos no limite.