Como ver o uso do Claude e economizar tokens no dia a dia

RESUMO ＋ O uso do Claude aparece em Configurações > Uso, no claude.ai, e pelo comando /usage no Claude Code. Os planos pagos têm dois limites simultâneos, um que renova a cada cinco horas e outro semanal, compartilhados entre chat, app de desktop e Claude Code. Conversas separadas por assunto, arquivos fixos em Projetos e menos recursos ligados reduzem o consumo de tokens.

Para checar o uso do Claude, o caminho oficial é abrir Configurações > Uso (Settings > Usage) no claude.ai. A página exibe barras de progresso do limite de sessão, que renova a cada cinco horas, e do limite semanal, com o horário exato de cada renovação. No Claude Code, o comando /usage traz os mesmos dados no terminal.

O limite não funciona como cota de mensagens: ele mede quanto processamento cada conversa exige, e alguns hábitos fazem o plano durar mais.

Como funciona o limite de uso do Claude?

A Anthropic descreve o limite como um orçamento de conversa. Quanto maior e mais pesada a interação, mais rápido ele se esgota. Por isso a empresa não divulga um número fixo de mensagens por dia — o gasto varia conforme:

Tamanho das mensagens e arquivos: PDFs longos e textos colados ocupam mais espaço;

PDFs longos e textos colados ocupam mais espaço; Extensão da conversa: a cada nova resposta, o Claude volta a processar o histórico do chat;

a cada nova resposta, o Claude volta a processar o histórico do chat; Modelo e nível de esforço: modelos mais potentes, como o Opus, e níveis altos de raciocínio consomem mais;

modelos mais potentes, como o Opus, e níveis altos de raciocínio consomem mais; Recursos ativados: busca na web, Research, conectores, execução de código e criação de artefatos somam processamento.

Todos os planos têm um limite de sessão de cinco horas, contado a partir da primeira mensagem. Nos pagos, como Pro e Max, há também um limite semanal, que renova em dia e horário fixos atribuídos à conta. Os dois correm em paralelo: é possível ter folga na sessão e estar bloqueado pelo semanal. O consumo no claude.ai, no app de desktop e no Claude Code sai do mesmo saldo.

Onde ver o uso do Claude no navegador e no app

O passo a passo vale para o claude.ai no navegador e para o app de desktop:

Abra o Claude e clique no ícone de perfil ou nas suas iniciais; Selecione Configurações (Settings); Entre na aba Uso (Usage); Confira a barra da sessão atual, com o tempo que falta para a renovação; Veja abaixo os limites semanais, com o dia e o horário da próxima renovação.

Algumas contas exibem mais de uma barra semanal, separando modelos com limite próprio. Ali também fica a seção de créditos de uso (usage credits), com o gasto além do plano.

Como checar o uso no Claude Code?

No terminal, digite /usage. O comando mostra os limites do plano e, se houver, o consumo de créditos. Quando a consulta falha por instabilidade temporária, o Claude Code pode exibir o último dado registrado na última hora; a tecla r tenta atualizar.

Onde acompanhar o consumo de tokens na API?

Quem usa a API da Anthropic acompanha o gasto no Claude Console, na página Usage. Ali dá para filtrar por modelo, data, chave de API e workspace, ver tokens de entrada e de saída e exportar os dados em CSV.

Token e limite de uso são a mesma coisa?

Não. Tokens são as unidades em que o modelo lê e escreve: palavras, pedaços de palavras, símbolos e trechos de código. Na API, a cobrança é calculada por token de entrada e de saída.

No claude.ai, os tokens alimentam o limite, mas não aparecem contados um a um. A referência é a porcentagem nas barras da página de Uso.

Como economizar tokens no Claude?

As recomendações abaixo partem da central de ajuda da Anthropic:

Abra um chat novo a cada assunto: conversas longas arrastam todo o histórico para cada resposta, e um chat limpo começa leve;

conversas longas arrastam todo o histórico para cada resposta, e um chat limpo começa leve; Junte os pedidos em uma mensagem: enviar o texto com revisão, títulos e versão curta de uma vez custa menos que rodadas separadas;

enviar o texto com revisão, títulos e versão curta de uma vez custa menos que rodadas separadas; Passe o briefing completo no início: público, formato, tom e restrições evitam perguntas de esclarecimento e refações;

público, formato, tom e restrições evitam perguntas de esclarecimento e refações; Guarde arquivos recorrentes em Projetos: documentos de um Projeto ficam em cache, e o reuso pesa menos no limite do que reenviar o mesmo PDF a cada conversa;

documentos de um Projeto ficam em cache, e o reuso pesa menos no limite do que reenviar o mesmo PDF a cada conversa; Enxugue as instruções do Projeto: deixe ali só diretrizes permanentes e passe as orientações da tarefa no próprio chat;

deixe ali só diretrizes permanentes e passe as orientações da tarefa no próprio chat; Apague arquivos que saíram de uso: material antigo no Projeto continua sendo processado;

material antigo no Projeto continua sendo processado; Desligue o que a tarefa não pede: busca na web, Research, conectores e raciocínio estendido podem ser desativados no menu de ferramentas de cada chat;

busca na web, Research, conectores e raciocínio estendido podem ser desativados no menu de ferramentas de cada chat; Escolha modelo e esforço pela tarefa: resumos e revisões leves rodam bem com modelos mais leves e esforço baixo, enquanto o Opus e os níveis altos ficam para análises complexas;

resumos e revisões leves rodam bem com modelos mais leves e esforço baixo, enquanto o Opus e os níveis altos ficam para análises complexas; Peça respostas do tamanho certo: limites como "até 300 palavras" ou "só as duas melhores opções" reduzem o volume gerado.

O cache expira depois de um período sem uso, e a primeira mensagem após esse intervalo volta a processar todo o material.

Como reduzir o consumo no Claude Code?

No Claude Code, cada mensagem, arquivo lido e saída de comando entra na janela de contexto. A documentação oficial recomenda alguns hábitos para conter o gasto:

/clear: zera o contexto ao trocar de tarefa;

zera o contexto ao trocar de tarefa; /compact: resume a conversa ao fim de uma etapa longa e libera espaço;

resume a conversa ao fim de uma etapa longa e libera espaço; /context: mostra o que está carregado na sessão, como instruções de projeto e definições de servidores MCP;

mostra o que está carregado na sessão, como instruções de projeto e definições de servidores MCP; Modelo e esforço definidos no início: trocar no meio da sessão pode invalidar o cache e encarecer as respostas seguintes;

trocar no meio da sessão pode invalidar o cache e encarecer as respostas seguintes; Saídas longas sob controle: comandos que despejam logs extensos enchem o contexto, e delegar essas etapas a subagentes isola o volume.

O que fazer quando o limite do Claude acaba?

As saídas são esperar a renovação, migrar para um plano com mais capacidade ou ativar os créditos de uso. Os créditos estão disponíveis para assinantes Pro e Max e são ligados em Configurações > Uso. Eles permitem seguir trabalhando depois do limite incluso, com cobrança à parte, e valem tanto para o chat quanto para o Claude Code.

Os créditos não mudam o horário de renovação do plano: a sessão continua voltando a cada cinco horas. Quem assinou pelo app de celular só consegue ativá-los na versão web do Claude.

Em planos Team e Enterprise, administradores acompanham o consumo por usuário e definem tetos de gasto individuais ou para a organização.

Quanto custa o Claude Pro no Brasil?

O Claude Pro sai por US$ 20 por mês no plano mensal ou US$ 17 por mês na assinatura anual. Os planos Max custam US$ 100, com cinco vezes o uso do Pro, e US$ 200, com vinte vezes. A cobrança é feita em dólar no cartão internacional, e o valor em reais depende do câmbio no fechamento da fatura e do IOF sobre compras no exterior.