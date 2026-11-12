CFO do BB diz que grandes produtores do agro atrasam dívidas à espera de ‘milagre’

Geovanne Tobias: 'continuaremos sendo o banco do agro'
Editor de Invest
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06h40.
O Banco do Brasil fez mais de R$ 21 bilhões em provisões no terceiro trimestre de 2026, dos quais R$ 12 bilhões ligados ao agronegócio. Segundo o CFO, Geovanne Tobias, sem o aumento atípico das provisões do agro, o lucro teria sido de R$ 7 bilhões, com rentabilidade de 16%. O executivo afirmou que parte dos grandes produtores optou por atrasar pagamentos à espera de soluções para o endividamento rural e que a procura por renegociações com juros subsidiados ficou abaixo do esperado. O BB tem R$ 403 bilhões emprestados ao campo, metade do crédito rural do país.
O vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, usou a divulgação do balanço do terceiro trimestre para mandar um recado direto a parte dos produtores rurais. Segundo ele, entre clientes de maior porte, o banco observou "uma opção em atrasar os pagamentos dos empréstimos rurais", comportamento ligado à "expectativa por soluções milagrosas para o endividamento rural", que se intensificou no período.
O efeito aparece nas provisões, que somaram mais de R$ 21 bilhões no trimestre, dos quais R$ 12 bilhões vieram do agronegócio. Sem esse aumento atípico, afirmou o executivo, o lucro teria sido de R$ 7 bilhões, o equivalente a uma rentabilidade de 16%.
"Os números estão abaixo do que a gente espera de um banco com a força do BB", disse.
Tobias atribuiu a alta da inadimplência no campo a uma combinação de fatores, como o aumento dos custos de produção, eventos climáticos e o endividamento excessivo de parte dos produtores no passado. Mais de 90% dos clientes do agro, segundo ele, continuam com as contas em dia.
O impacto é maior no BB pelo tamanho da exposição. O banco tem R$ 403 bilhões emprestados ao campo, metade de todo o crédito rural do sistema financeiro. Por isso, nas palavras do executivo, um ciclo "sem precedentes" no agronegócio acaba pesando mais no balanço do banco do que no de outras instituições.
O banco tem oferecido renegociações autorizadas por medida provisória, com juros subsidiados pelo governo e até 10 anos para pagar. Ainda assim, a procura pela regularização está abaixo do que o BB esperava, segundo Tobias.
O executivo também levou a discussão para quem paga em dia. Para ele, quando o produtor decide não pagar nem renegociar, o problema deixa de ser só entre ele e o banco. A inadimplência exige mais provisões e pesa no resultado, "penalizando quem paga em dia e limitando o crédito, não apenas para o setor, mas para toda a sociedade brasileira". "Tudo que está em nosso alcance está sendo feito", afirmou.
Em resposta, o BB diz ter aprimorado a concessão de crédito e mudado a forma de trabalhar para recuperar o que ainda não foi pago.
Segundo Tobias, o ciclo de inadimplência e de recuperações judiciais no campo "não muda quem somos, mas altera a forma como nos relacionamos com os produtores". O banco, afirmou, continuará sendo "o Banco do Agro Brasileiro".
Fora do agro, o executivo destacou que as receitas de serviços avançaram quase 5%, com contribuição das empresas ligadas, e que as despesas seguem sob controle, sem corte de investimentos em tecnologia e pessoas.
Tobias também explicou o efeito da inadimplência sobre o resultado. Para cada R$ 1.000 em empréstimos não pagos, o BB precisa reservar até os mesmos R$ 1.000 em provisões. Quanto maior a inadimplência, maior a reserva, o que reduz o lucro no curto prazo. Ao mesmo tempo, segundo ele, é uma medida de proteção, que antecipa possíveis perdas e preserva a capacidade do banco de continuar emprestando.
Ao comparar o resultado com o lucro de R$ 7 bilhões que o banco teria sem o efeito atípico do agro, o executivo disse que a intenção não é reduzir um contexto complexo a uma única causa, mas mostrar "o tamanho do desafio".
"Para quem investe no BB, eu digo que a nossa maior prioridade é retomar patamares de rentabilidade compatíveis com o tamanho e relevância do Banco do Brasil", disse.
O caminho, segundo ele, passa por disciplina na concessão de crédito, diversificação dos negócios, prudência na gestão de capital e eficiência, os mesmos fatores que, nos últimos quatro anos, levaram o banco a resultados recordes.
A queda veio do aumento da inadimplência, principalmente no agronegócio. Com mais empréstimos em atraso, o banco precisou elevar as provisões, que somaram mais de R$ 21 bilhões no trimestre, dos quais R$ 12 bilhões ligados ao agro.
Segundo o banco, sem o aumento atípico das provisões para o agronegócio, o lucro do trimestre teria sido de R$ 7 bilhões, o que representaria uma rentabilidade de 16%.
Geovanne Tobias afirmou que mais de 90% dos produtores seguem com as contas em dia, mas que parte dos clientes de maior porte optou por atrasar pagamentos, à espera de soluções para o endividamento rural. Segundo ele, a procura pelas renegociações com juros subsidiados ficou abaixo do esperado.