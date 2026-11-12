CFO do BB diz que grandes produtores do agro atrasam dívidas à espera de ‘milagre’

O vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, usou a divulgação do balanço do terceiro trimestre para mandar um recado direto a parte dos produtores rurais. Segundo ele, entre clientes de maior porte, o banco observou "uma opção em atrasar os pagamentos dos empréstimos rurais", comportamento ligado à "expectativa por soluções milagrosas para o endividamento rural", que se intensificou no período.

O efeito aparece nas provisões, que somaram mais de R$ 21 bilhões no trimestre, dos quais R$ 12 bilhões vieram do agronegócio. Sem esse aumento atípico, afirmou o executivo, o lucro teria sido de R$ 7 bilhões, o equivalente a uma rentabilidade de 16%.

"Os números estão abaixo do que a gente espera de um banco com a força do BB", disse.

Por que o agro pesa mais no Banco do Brasil

Tobias atribuiu a alta da inadimplência no campo a uma combinação de fatores, como o aumento dos custos de produção, eventos climáticos e o endividamento excessivo de parte dos produtores no passado. Mais de 90% dos clientes do agro, segundo ele, continuam com as contas em dia.

O impacto é maior no BB pelo tamanho da exposição. O banco tem R$ 403 bilhões emprestados ao campo, metade de todo o crédito rural do sistema financeiro. Por isso, nas palavras do executivo, um ciclo "sem precedentes" no agronegócio acaba pesando mais no balanço do banco do que no de outras instituições.

Renegociação abaixo do esperado

O banco tem oferecido renegociações autorizadas por medida provisória, com juros subsidiados pelo governo e até 10 anos para pagar. Ainda assim, a procura pela regularização está abaixo do que o BB esperava, segundo Tobias.

O executivo também levou a discussão para quem paga em dia. Para ele, quando o produtor decide não pagar nem renegociar, o problema deixa de ser só entre ele e o banco. A inadimplência exige mais provisões e pesa no resultado, "penalizando quem paga em dia e limitando o crédito, não apenas para o setor, mas para toda a sociedade brasileira". "Tudo que está em nosso alcance está sendo feito", afirmou.

O que muda na relação com o produtor

Em resposta, o BB diz ter aprimorado a concessão de crédito e mudado a forma de trabalhar para recuperar o que ainda não foi pago.

Segundo Tobias, o ciclo de inadimplência e de recuperações judiciais no campo "não muda quem somos, mas altera a forma como nos relacionamos com os produtores". O banco, afirmou, continuará sendo "o Banco do Agro Brasileiro".

Recado ao investidor

Fora do agro, o executivo destacou que as receitas de serviços avançaram quase 5%, com contribuição das empresas ligadas, e que as despesas seguem sob controle, sem corte de investimentos em tecnologia e pessoas.

Tobias também explicou o efeito da inadimplência sobre o resultado. Para cada R$ 1.000 em empréstimos não pagos, o BB precisa reservar até os mesmos R$ 1.000 em provisões. Quanto maior a inadimplência, maior a reserva, o que reduz o lucro no curto prazo. Ao mesmo tempo, segundo ele, é uma medida de proteção, que antecipa possíveis perdas e preserva a capacidade do banco de continuar emprestando.

Ao comparar o resultado com o lucro de R$ 7 bilhões que o banco teria sem o efeito atípico do agro, o executivo disse que a intenção não é reduzir um contexto complexo a uma única causa, mas mostrar "o tamanho do desafio".

"Para quem investe no BB, eu digo que a nossa maior prioridade é retomar patamares de rentabilidade compatíveis com o tamanho e relevância do Banco do Brasil", disse.

O caminho, segundo ele, passa por disciplina na concessão de crédito, diversificação dos negócios, prudência na gestão de capital e eficiência, os mesmos fatores que, nos últimos quatro anos, levaram o banco a resultados recordes.