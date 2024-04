Como desarquivar fotos do Instagram

O arquivamento de fotos é uma função que estreou no Instagram em junho de 2017 e, como o próprio nome sugere, ela permite que você “guarde” certas postagens do seu perfil. Criadores de conteúdo usam a função, por exemplo, para manter suas páginas mais coerentes com suas próprias marcas.

Mas e quando você muda de ideia, ou precisa reativar uma foto que arquivou há meses ou anos? Como “desarquivar” suas fotos no Instagram de maneira segura e simples? É isso que vamos mostrar a seguir:

Como desarquivar fotos no Instagram?

A função de arquivamento do Instagram é bastante simples de ser usada, contando com uma guia específica na própria postagem. Para “desarquivá-la”, o caminho é um pouquinho mais longo, mas igualmente simples.

abra o app do Instagram e toque em sua foto para acessar a sua página

acesse o menu de “Configurações” (os três traços empilhados um em cima do outro, no canto inferior direito da tela) e, em seguida, encontre a aba “Itens arquivados”

Na tela seguinte, vá para a opção ”Arquivo de publicações”: nesta parte, todos os posts que você arquivou serão exibidos, bastante você selecionar qual você deseja devolver ao feed

encontrando a foto desejada, toque nela e acesse as configurações de postagem (os três pontinhos empilhados, no canto superior direito) e selecione “Mostrar no perfil”

Com isso, a postagem volta a ser exibida no seu perfil no Instagram, na mesma posição em que estava originalmente. As curtidas e interações como comentários também voltam aos seus números normais. Ah, sim: o arquivamento vale para todas as postagens, sejam elas fotos simples ou vídeos ou curtos no Instagram Reels.

Onde ficam as fotos arquivadas no Insta?

Como dissemos, todas as postagens do Instagram que você arquivou são movidas para um item específico no menu de configurações do seu perfil.

Essa parte é acessível apenas a você, que é dono da conta, mas a rede social não “apaga” nenhum conteúdo, apenas o “esconde” da visão do público.

Em termos comparativos, a função de Arquivar Posts do Instagram funciona mais ou menos como as pastas ocultas do Windows: o material ainda existe e ainda está presente, só “escondido” em um lugar onde só você tem acesso. E para acessar esse lugar, você deve seguir alguns passos:

Por que arquivar fotos no Instagram?

Os motivos que levam alguém a arquivar uma postagem no Instagram são os mais variados possíveis: no começo do texto, mencionamos como criadores de conteúdo usam isso para manter uma coerência de suas marcas públicas, por exemplo, mas este é apenas um dos muitos casos.

Há instâncias, porém, em que o Arquivamento de Posts pode funcionar até como ferramenta de engajamento: a cantora Taylor Swift, em 2017, fez exatamente isso pouco antes de lançar o álbum “Reputation” – alguns meses antes do disco sair, ela arquivou todas as imagens do seu feed, postando apenas algumas dicas do projeto que viria a ser lançado depois naquele ano.

O resultado disso foi um engajamento maior de um público cada vez mais curioso com “o que” a cantora norte-americana estaria fazendo com a ação.

A atriz Blake Lively fez algo similar antes do lançamento do filme “Um Pequeno Favor”, de 2018. Ela “deu fim” a todas as imagens de seu perfil pessoal, parando até mesmo de seguir Ryan Reynolds, seu marido. Com a chegada do filme, ficou claro que tudo era uma ação de marketing, já que o enredo do longa-metragem tinha a ver com “sumir do mapa”.

A bem da verdade, você pode arquivar uma imagem simplesmente porque cansou dela, ou porque deseja que o seu feed tenha uma estética que não combina com aquela postagem. Os motivos são pessoais, mas a função serve a todos eles.

Como baixar fotos do Instagram?

Falando em termos nativos, é até possível salvar uma postagem – foto no feed, vídeos no Reels ou mesmo alguns stories – sem precisar usar aplicações de terceiros. Entretanto, você só conseque fazer isso dentro de algumas condições específicas:

no caso de fotos no feed ou Reels, o conteúdo tem que ser público e para os Reels, o vídeo ainda vem com a marca d’água do Instagram e sem a música, caso o criador original tenha usado alguma trilha sonora



No caso das suas fotos e vídeos, você pode baixar todo o material de uma só vez dentro do menu do seu perfil. Saiba como:

abra o app do Instagram e toque em sua foto para acessar a sua página

acesse o menu de “Configurações” (os três traços empilhados um em cima do outro, no canto inferior direito da tela) e, em seguida, encontre a aba “Sua atividade”

finalmente, ao final desta tela, encontre a guia “Baixar suas informações”

Esta opção permite que você faça o download de todo o conteúdo que você postou. Vale ressaltar, no entanto, que postagens de terceiros que envolvam você não entrarão no pacote – fotos de outras pessoas onde você foi marcado, por exemplo.

Fora isso, há apps de terceiros que permitem o download de fotos, vídeos e stories – seus e de outras pessoas – desde que os conteúdos dos outros sejam abertos a públicos (perfis trancados não são nem exibidos). Mas vale a ressalva: essas aplicações não necessariamente obedecem aos termos de uso do Instagram – “cada caso é um caso”, como diz a expressão – então tome muito cuidado se decidir usá-las.

