Como ver minhas senhas salvas no Google Chrome [celular e computador]

O gerenciador de senhas do Google oferece a facilidade de armazenar e organizar os logins para diversos sites para usuários que lidam com várias contas on-line ou acessam os mesmos sites com frequência.

A função pode ser ativada no computador e no celular e, ao ser ativada, oferece a opção de preencher automaticamente o código secreto do usuário quando ele retornar ao site.

Manter as senhas salvas no Google, no entanto, pode gerar riscos se o usuário compartilhar o computador ou o smartphone com pessoas desconhecidas. Por este motivo, antes de ativar a função, é preciso avaliar os cuidados necessários com os dispositivos. Em alguns dos casos, é solicitada a senha do dispositivo antes de exibir as senhas salvas no navegador.

Confira a seguir como ver senhas salvas no Google Chrome pelo celular e pelo computador:

Como ver senhas salvas no Chrome pelo celular

Iphone

No Google Chrome do iPhone, acessando o gerenciador de senhas através do menu, você pode administrar suas credenciais, visualizando e gerenciando as senhas armazenadas diretamente no navegador:

Abra o Google Chrome no seu celular; Clique nos três pontos na horizontal na parte de baixo da tela; Vá em “Gerenciador de senhas” no menu no topo da tela; Administre suas senhas.

Android

No Android, ao usar o Google Chrome, você pode gerenciar suas senhas acessando o menu de configurações e depois o gerenciador de senhas, onde é possível visualizar e editar as informações de login salvas:

Abra o Google Chrome no seu celular Android; Clique no ícone com três pontos na vertical no canto direito superior do navegador; Acesse as “Configurações”; Em seguida, clique em “Gerenciador de senhas”.

Como ver senhas salvas no Chrome pelo PC

No computador, ao acessar o gerenciador de senhas do Google Chrome através do menu de configurações, você tem a possibilidade de visualizar e gerenciar as suas senhas armazenadas, facilitando o controle das suas credenciais de acesso: