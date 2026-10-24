Colou tudo em uma coluna do Google Sheets? Veja como separar os dados

Google Sheets: como dividir texto em colunas e separar listas coladas em uma única célula
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.
Para separar dados colados em uma única coluna do Google Sheets, o caminho mais direto é o menu Dados > Dividir texto em colunas, com o separador escolhido pelo usuário em vez da detecção automática. A função SPLIT faz a mesma divisão sem apagar o texto original. Nomes compostos, vírgulas dentro do conteúdo e números com zero à esquerda exigem conferência depois da divisão.
Listas exportadas de sistemas, formulários e arquivos CSV costumam chegar ao Google Sheets com todas as informações espremidas em uma só coluna, como nome e e-mail na mesma célula, separados por ponto e vírgula. Para separar esses dados, o Sheets oferece dois recursos nativos: o menu Dividir texto em colunas e a função SPLIT. Os dois funcionam desde que o caractere separador seja o mesmo em todas as linhas.
Esse caractere se chama delimitador. Em arquivos CSV gerados no Brasil, o mais comum é o ponto e vírgula, porque a vírgula já serve de separador decimal em valores como R$ 1.250,50. Identificar o delimitador antes de dividir evita a maior parte dos erros.
O menu Dividir texto em colunas resolve a maioria dos casos sem fórmula. O passo a passo no computador:
Há um atalho para quem acabou de colar: o ícone de colar que surge junto à seleção também oferece a opção Dividir texto em colunas, segundo a central de ajuda do Google. Se o resultado sair errado, Ctrl + Z (ou Cmd + Z no Mac) desfaz a divisão.
O Sheets começa pela opção "Detectar automaticamente", que tenta adivinhar o delimitador. Ela acerta quando a lista é regular, mas pode falhar se o mesmo caractere aparece dentro do conteúdo. O menu traz as opções vírgula, ponto e vírgula, ponto e espaço, além de "Personalizado", que aceita qualquer outro caractere, como a barra vertical (|).
A escolha manual do separador é mais previsível quando:
Uma forma de conferir o comportamento do Sheets é colar uma lista fictícia em uma aba vazia, a partir da célula A1:
Maria Oliveira;maria@email.com;São Paulo
João Pereira;joao@email.com;Campinas
Luana Costa;luana@email.com;Belo Horizonte
Aplique Dados > Dividir texto em colunas com "Detectar automaticamente" e anote o resultado. Desfaça, repita escolhendo "Ponto e vírgula" e compare. O esperado é que nome, e-mail e cidade ocupem as colunas A, B e C, com o mesmo número de linhas da lista original. Se as duas opções divergirem, vale a escolha manual.
A função SPLIT divide o conteúdo de uma célula e espalha as partes pelas colunas à direita da fórmula. A vantagem é manter o texto original intacto. Com o dado na célula A2, a fórmula fica:
=SPLIT(A2;";")
Na versão em português, o nome continua SPLIT, como mostra a página oficial da função. Os argumentos são separados por ponto e vírgula em planilhas configuradas para o Brasil e por vírgula em planilhas com localidade dos Estados Unidos. A sintaxe completa é SPLIT(texto; delimitador; [dividir_por_cada]; [remover_texto_vazio]).
Para dividir a coluna inteira com uma única fórmula, incluindo linhas coladas depois, combine SPLIT com ARRAYFORMULA:
=ARRAYFORMULA(SE(A2:A"";SPLIT(A2:A;";");""))
Em planilhas em inglês, troque SE por IF. Como o resultado depende da fórmula, apagar a coluna A apaga a divisão. Para fixar os dados, copie as colunas e use Ctrl + Shift + V (colar somente valores).
A divisão segue o delimitador ao pé da letra e não interpreta exceções. Os problemas mais frequentes:
Quando os dados estão em um arquivo CSV, importar costuma dar menos trabalho do que copiar e colar. Em Arquivo > Importar, envie o arquivo e, no campo Tipo de separador, escolha "Personalizado" e digite ";" para listas brasileiras. Desmarcar a opção de converter texto em números e datas ajuda a preservar CEPs, telefones e códigos com zero à esquerda.
Selecione a coluna, vá em Dados > Dividir texto em colunas e escolha "Espaço". Nomes compostos, como "Maria da Silva", geram colunas extras e precisam de revisão.
O menu substitui a coluna original pelo resultado. A função SPLIT cria a divisão em outras células e mantém o texto de origem.
Não. Segundo a central de ajuda do Google, o nome é SPLIT também no Sheets em português. O que muda é o separador de argumentos, que no Brasil é o ponto e vírgula.
Sim. Com =SPLIT(A2;",;"), o Sheets divide tanto na vírgula quanto no ponto e vírgula, porque cada caractere do delimitador conta como separador por padrão.
Use Ctrl + Z (Cmd + Z no Mac) logo após a divisão. Se a planilha já foi editada depois, restaure a cópia feita antes ou o histórico de versões em Arquivo > Histórico de versões.