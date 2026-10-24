Colou tudo em uma coluna do Google Sheets? Veja como separar os dados

RESUMO ＋ Para separar dados colados em uma única coluna do Google Sheets, o caminho mais direto é o menu Dados > Dividir texto em colunas, com o separador escolhido pelo usuário em vez da detecção automática. A função SPLIT faz a mesma divisão sem apagar o texto original. Nomes compostos, vírgulas dentro do conteúdo e números com zero à esquerda exigem conferência depois da divisão.

Listas exportadas de sistemas, formulários e arquivos CSV costumam chegar ao Google Sheets com todas as informações espremidas em uma só coluna, como nome e e-mail na mesma célula, separados por ponto e vírgula. Para separar esses dados, o Sheets oferece dois recursos nativos: o menu Dividir texto em colunas e a função SPLIT. Os dois funcionam desde que o caractere separador seja o mesmo em todas as linhas.

Esse caractere se chama delimitador. Em arquivos CSV gerados no Brasil, o mais comum é o ponto e vírgula, porque a vírgula já serve de separador decimal em valores como R$ 1.250,50. Identificar o delimitador antes de dividir evita a maior parte dos erros.

Como separar dados de uma coluna no Google Sheets

O menu Dividir texto em colunas resolve a maioria dos casos sem fórmula. O passo a passo no computador:

Faça uma cópia: use Arquivo > Fazer uma cópia ou duplique a aba, para ter o original caso a divisão saia errada; Libere espaço à direita: deixe vazias as colunas ao lado dos dados, porque o Sheets grava as partes separadas nelas e pode substituir o que estiver ali; Selecione a coluna: clique na letra no topo da coluna com os dados colados; Abra o menu: clique em Dados > Dividir texto em colunas; Escolha o separador: no seletor Separador, que aparece logo abaixo dos dados, troque "Detectar automaticamente" pelo caractere usado na lista, como "Ponto e vírgula"; Confira o resultado: role até o fim da lista e verifique se cada informação caiu na coluna certa em todas as linhas.

Há um atalho para quem acabou de colar: o ícone de colar que surge junto à seleção também oferece a opção Dividir texto em colunas, segundo a central de ajuda do Google. Se o resultado sair errado, Ctrl + Z (ou Cmd + Z no Mac) desfaz a divisão.

Detecção automática ou separador escolhido: qual usar?

O Sheets começa pela opção "Detectar automaticamente", que tenta adivinhar o delimitador. Ela acerta quando a lista é regular, mas pode falhar se o mesmo caractere aparece dentro do conteúdo. O menu traz as opções vírgula, ponto e vírgula, ponto e espaço, além de "Personalizado", que aceita qualquer outro caractere, como a barra vertical (|).

A escolha manual do separador é mais previsível quando:

A lista veio de um CSV brasileiro: esses arquivos costumam usar ponto e vírgula;

esses arquivos costumam usar ponto e vírgula; Há vírgulas no conteúdo: endereços como "Rua A, 120" ou "São Paulo, SP" quebram a divisão por vírgula;

endereços como "Rua A, 120" ou "São Paulo, SP" quebram a divisão por vírgula; Há valores em reais: o "1.250,50" contém ponto e vírgula soltos que confundem a detecção;

o "1.250,50" contém ponto e vírgula soltos que confundem a detecção; As colunas saíram desalinhadas: sinal de que o Sheets escolheu o delimitador errado.

Como testar a divisão antes de aplicar na planilha inteira

Uma forma de conferir o comportamento do Sheets é colar uma lista fictícia em uma aba vazia, a partir da célula A1:

Maria Oliveira;maria@email.com;São Paulo

João Pereira;joao@email.com;Campinas

Luana Costa;luana@email.com;Belo Horizonte

Aplique Dados > Dividir texto em colunas com "Detectar automaticamente" e anote o resultado. Desfaça, repita escolhendo "Ponto e vírgula" e compare. O esperado é que nome, e-mail e cidade ocupem as colunas A, B e C, com o mesmo número de linhas da lista original. Se as duas opções divergirem, vale a escolha manual.

Como usar a função SPLIT para separar texto no Google Sheets

A função SPLIT divide o conteúdo de uma célula e espalha as partes pelas colunas à direita da fórmula. A vantagem é manter o texto original intacto. Com o dado na célula A2, a fórmula fica:

=SPLIT(A2;";")

Na versão em português, o nome continua SPLIT, como mostra a página oficial da função. Os argumentos são separados por ponto e vírgula em planilhas configuradas para o Brasil e por vírgula em planilhas com localidade dos Estados Unidos. A sintaxe completa é SPLIT(texto; delimitador; [dividir_por_cada]; [remover_texto_vazio]).

Para dividir a coluna inteira com uma única fórmula, incluindo linhas coladas depois, combine SPLIT com ARRAYFORMULA:

=ARRAYFORMULA(SE(A2:A"";SPLIT(A2:A;";");""))

Em planilhas em inglês, troque SE por IF. Como o resultado depende da fórmula, apagar a coluna A apaga a divisão. Para fixar os dados, copie as colunas e use Ctrl + Shift + V (colar somente valores).

Por que o Sheets separou meus dados errado?

A divisão segue o delimitador ao pé da letra e não interpreta exceções. Os problemas mais frequentes:

Separador dentro do conteúdo: se a lista usa vírgula e um endereço também tem vírgula, a linha ganha uma coluna a mais e desalinha o restante;

se a lista usa vírgula e um endereço também tem vírgula, a linha ganha uma coluna a mais e desalinha o restante; Delimitador com mais de um caractere: por padrão, a SPLIT trata cada caractere como separador; "=SPLIT(A2;", ")" divide por vírgula e por espaço, quebrando "São Paulo" em duas partes. Para usar a sequência inteira, acrescente FALSO no terceiro argumento: =SPLIT(A2;", ";FALSO);

por padrão, a SPLIT trata cada caractere como separador; "=SPLIT(A2;", ")" divide por vírgula e por espaço, quebrando "São Paulo" em duas partes. Para usar a sequência inteira, acrescente FALSO no terceiro argumento: =SPLIT(A2;", ";FALSO); Campo vazio que desloca colunas: quando falta um dado e aparecem dois separadores seguidos (;;), a SPLIT descarta o espaço vazio e puxa a cidade para a coluna do e-mail. Com FALSO no quarto argumento, a célula vazia é mantida e o alinhamento se preserva;

quando falta um dado e aparecem dois separadores seguidos (;;), a SPLIT descarta o espaço vazio e puxa a cidade para a coluna do e-mail. Com FALSO no quarto argumento, a célula vazia é mantida e o alinhamento se preserva; Nomes compostos: dividir por espaço transforma "Maria da Silva" em três colunas, o que exige revisão manual ou outra estratégia;

dividir por espaço transforma "Maria da Silva" em três colunas, o que exige revisão manual ou outra estratégia; Zeros à esquerda e datas: o Sheets pode converter sequências só de dígitos em número, como um CEP sem hífen que perde o zero inicial, ou interpretar trechos como data. Confira essas colunas depois da divisão;

o Sheets pode converter sequências só de dígitos em número, como um CEP sem hífen que perde o zero inicial, ou interpretar trechos como data. Confira essas colunas depois da divisão; Espaços sobrando: listas no formato "nome; e-mail" deixam um espaço no início de cada parte. A função ARRUMAR ou o menu Dados > Limpeza de dados removem o excesso.

Como importar um CSV já separado em colunas

Quando os dados estão em um arquivo CSV, importar costuma dar menos trabalho do que copiar e colar. Em Arquivo > Importar, envie o arquivo e, no campo Tipo de separador, escolha "Personalizado" e digite ";" para listas brasileiras. Desmarcar a opção de converter texto em números e datas ajuda a preservar CEPs, telefones e códigos com zero à esquerda.