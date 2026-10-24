Seu Mac toca quando ligam para o iPhone? Como escolher os aparelhos que recebem ligações

Chamadas do iPhone no Mac: ajuste no celular permite escolher quais aparelhos tocam a cada ligação
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.
O Mac toca junto com o iPhone por causa do recurso Chamadas em Outros Dispositivos, que repassa ligações da operadora para Macs e iPads na mesma conta Apple e na mesma rede Wi‑Fi. A lista de aparelhos autorizados fica nos ajustes do iPhone, onde dá para desmarcar um Mac sem afetar os demais. No próprio Mac, a opção Chamadas do iPhone, no FaceTime, faz o mesmo bloqueio. Chamadas de FaceTime seguem regras próprias.
Quando o Mac toca ao mesmo tempo que o iPhone, a causa está em um recurso da Continuidade da Apple chamado Chamadas em Outros Dispositivos. Ele repassa as ligações recebidas pelo número do celular para Macs e iPads autorizados, desde que estejam na mesma rede Wi‑Fi e conectados à mesma conta Apple.
O usuário escolhe quais aparelhos entram nessa lista e pode silenciar um único Mac sem afetar os demais. O controle principal fica no iPhone, e o Mac tem uma chave própria para o mesmo fim.
O iPhone recebe a ligação da operadora e a retransmite pela rede local para os aparelhos liberados. O Mac passa a funcionar como extensão do celular: exibe a notificação, permite atender pelo microfone e pelo alto-falante do computador e encerra a chamada sem que o usuário pegue o iPhone.
Segundo a página de suporte da Apple, o repasse depende de quatro condições:
A Apple também alerta que VPNs configuradas para bloquear a rede local podem interferir nos recursos de Continuidade. Por isso, um Mac que aparece na lista nem sempre toca: basta estar em outra rede ou com o FaceTime desconectado para o repasse falhar.
A lista de dispositivos autorizados fica no iPhone. No iOS 26, o caminho é este:
Em versões anteriores ao iOS 18, o item Telefone aparece direto na lista principal de Ajustes, sem passar por Apps.
Desmarcar um aparelho afeta só ele. Quem tem um MacBook em casa e um iMac no escritório pode silenciar só o segundo. Para que apenas o iPhone toque, basta desligar a chave geral no topo da tela.
O bloqueio também pode ser feito no computador, o que ajuda quando o iPhone não está à mão:
A opção só aparece quando o iPhone e o Mac já estão configurados para o repasse. O iPhone e os outros aparelhos autorizados continuam recebendo as ligações.
No macOS Tahoe 26, que trouxe um app Telefone próprio para o Mac, a mesma configuração também pode ser revista nos ajustes desse app, na seção de chamadas.
No iPad, a chave Chamadas do iPhone fica em Ajustes > Apps > FaceTime (ou Ajustes > FaceTime, em versões anteriores ao iPadOS 18). Desativá-la silencia apenas aquele tablet. O mesmo efeito vem da lista no iPhone.
São dois tipos de chamada, com controles separados. A ligação feita para o número do celular passa pela operadora e chega ao Mac por repasse do iPhone. É ela que os ajustes acima controlam.
A chamada de FaceTime usa a internet e chega a qualquer aparelho conectado à conta Apple, perto ou longe do iPhone. Desmarcar Chamadas do iPhone não impede esse tipo de chamada. Para isso, há duas saídas no Mac:
Um teste rápido confirma qual aparelho recebe o repasse e deve envolver só aparelhos do próprio usuário e uma pessoa que concorde em fazer a ligação:
O iPhone deve tocar, o Mac desmarcado não deve exibir notificação e os demais aparelhos autorizados devem continuar recebendo a chamada. Se o Mac ainda tocar, confira se a opção Chamadas do iPhone ficou desmarcada no FaceTime daquele computador.
Quando o ajuste não surte efeito, vale revisar a configuração básica dos aparelhos:
Se nada mudar, encerre a sessão do FaceTime no aparelho afetado e entre de novo.
Outra causa possível são as Chamadas por Wi‑Fi. Quando a operadora oferece o recurso para outros dispositivos e ele está ativo no iPhone, o Mac pode receber ligações mesmo com o celular longe ou desligado. A opção fica em Ajustes > Apps > Telefone > Chamadas por Wi‑Fi.
Não. O ajuste muda onde a ligação toca, mas a chamada continua chegando ao iPhone. Para reduzir ofertas por telefone, a alternativa é o Não Me Perturbe, cadastro gratuito que bloqueia ligações comerciais de operadoras de telecomunicações e de instituições financeiras participantes, como as que oferecem crédito consignado. As empresas têm até 30 dias para retirar o número das listas após o cadastro.
Para chamadas de outros setores, o iPhone permite bloquear números específicos e filtrar ligações de desconhecidos em Ajustes > Apps > Telefone.
Porque o Mac está autorizado em Chamadas em Outros Dispositivos, nos ajustes do iPhone, e usa a mesma conta Apple e a mesma rede Wi‑Fi do celular.
Sim. Basta desativar Permitir Chamadas em Outros Dispositivos em Ajustes > Apps > Telefone > Chamadas em Outros Dispositivos.
Não. O iPhone continua tocando, e os outros aparelhos autorizados seguem recebendo as ligações. Só aquele Mac deixa de receber o repasse.
Não. Chamadas de FaceTime usam a conta Apple e têm controle próprio. Para bloqueá-las no Mac, é preciso desativar o FaceTime ou as notificações do app.
Sim, se a operadora oferecer Chamadas por Wi‑Fi em outros dispositivos e o recurso estiver ativo no iPhone. Sem isso, a Apple exige distância de até cerca de 10 metros entre os aparelhos.