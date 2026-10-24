Tecnologia

Seu Mac toca quando ligam para o iPhone? Como escolher os aparelhos que recebem ligações

Recurso de Continuidade da Apple repassa as chamadas do iPhone para Mac e iPad, e um ajuste no celular define quais aparelhos tocam e quais ficam em silêncio

Chamadas do iPhone no Mac: ajuste no celular permite escolher quais aparelhos tocam a cada ligação

Chamadas do iPhone no Mac: ajuste no celular permite escolher quais aparelhos tocam a cada ligação

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h54.

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RESUMO ＋

O Mac toca junto com o iPhone por causa do recurso Chamadas em Outros Dispositivos, que repassa ligações da operadora para Macs e iPads na mesma conta Apple e na mesma rede Wi‑Fi. A lista de aparelhos autorizados fica nos ajustes do iPhone, onde dá para desmarcar um Mac sem afetar os demais. No próprio Mac, a opção Chamadas do iPhone, no FaceTime, faz o mesmo bloqueio. Chamadas de FaceTime seguem regras próprias.

Quando o Mac toca ao mesmo tempo que o iPhone, a causa está em um recurso da Continuidade da Apple chamado Chamadas em Outros Dispositivos. Ele repassa as ligações recebidas pelo número do celular para Macs e iPads autorizados, desde que estejam na mesma rede Wi‑Fi e conectados à mesma conta Apple.

O usuário escolhe quais aparelhos entram nessa lista e pode silenciar um único Mac sem afetar os demais. O controle principal fica no iPhone, e o Mac tem uma chave própria para o mesmo fim.

Por que o Mac toca quando alguém liga para o iPhone?

O iPhone recebe a ligação da operadora e a retransmite pela rede local para os aparelhos liberados. O Mac passa a funcionar como extensão do celular: exibe a notificação, permite atender pelo microfone e pelo alto-falante do computador e encerra a chamada sem que o usuário pegue o iPhone.

Segundo a página de suporte da Apple, o repasse depende de quatro condições:

  • Mesma rede: iPhone e Mac com Wi‑Fi ativado e conectados à mesma rede;
  • Mesma conta: os dois aparelhos com sessão iniciada na mesma conta Apple;
  • FaceTime configurado: sessão no FaceTime com a mesma conta e com o número de telefone ativado nos ajustes do app, nos dois aparelhos;
  • Proximidade: distância de até cerca de 10 metros entre os dispositivos.

A Apple também alerta que VPNs configuradas para bloquear a rede local podem interferir nos recursos de Continuidade. Por isso, um Mac que aparece na lista nem sempre toca: basta estar em outra rede ou com o FaceTime desconectado para o repasse falhar.

Como escolher quais aparelhos recebem ligações do iPhone

A lista de dispositivos autorizados fica no iPhone. No iOS 26, o caminho é este:

  1. Abra o app Ajustes;
  2. Toque em Apps e, em seguida, em Telefone;
  3. Selecione Chamadas em Outros Dispositivos;
  4. Mantenha ativada a opção Permitir Chamadas em Outros Dispositivos;
  5. Na lista abaixo, desative a chave ao lado de cada Mac ou iPad que não deve tocar.

Em versões anteriores ao iOS 18, o item Telefone aparece direto na lista principal de Ajustes, sem passar por Apps.

Desmarcar um aparelho afeta só ele. Quem tem um MacBook em casa e um iMac no escritório pode silenciar só o segundo. Para que apenas o iPhone toque, basta desligar a chave geral no topo da tela.

Como desativar as chamadas do iPhone só no Mac

O bloqueio também pode ser feito no computador, o que ajuda quando o iPhone não está à mão:

  1. Abra o app FaceTime no Mac;
  2. Na barra de menus, clique em FaceTime e depois em Ajustes (Preferências, em versões mais antigas do macOS);
  3. Na aba Geral, desmarque Chamadas do iPhone.

A opção só aparece quando o iPhone e o Mac já estão configurados para o repasse. O iPhone e os outros aparelhos autorizados continuam recebendo as ligações.

No macOS Tahoe 26, que trouxe um app Telefone próprio para o Mac, a mesma configuração também pode ser revista nos ajustes desse app, na seção de chamadas.

Como impedir que o iPad toque

No iPad, a chave Chamadas do iPhone fica em Ajustes > Apps > FaceTime (ou Ajustes > FaceTime, em versões anteriores ao iPadOS 18). Desativá-la silencia apenas aquele tablet. O mesmo efeito vem da lista no iPhone.

Qual a diferença entre ligação da operadora e chamada de FaceTime?

São dois tipos de chamada, com controles separados. A ligação feita para o número do celular passa pela operadora e chega ao Mac por repasse do iPhone. É ela que os ajustes acima controlam.

A chamada de FaceTime usa a internet e chega a qualquer aparelho conectado à conta Apple, perto ou longe do iPhone. Desmarcar Chamadas do iPhone não impede esse tipo de chamada. Para isso, há duas saídas no Mac:

  • Desligar o FaceTime: no app FaceTime, clique no menu FaceTime e escolha Desativar FaceTime, o que bloqueia chamadas de vídeo e de áudio naquele computador;
  • Silenciar os avisos: em Ajustes do Sistema > Notificações > FaceTime, desative a permissão de notificações.

Como testar se o ajuste funcionou

Um teste rápido confirma qual aparelho recebe o repasse e deve envolver só aparelhos do próprio usuário e uma pessoa que concorde em fazer a ligação:

  1. Combine com um familiar ou colega uma ligação de teste para o número do iPhone;
  2. Deixe o iPhone e os Macs perto um do outro, na mesma rede Wi‑Fi;
  3. No iPhone, mantenha Permitir Chamadas em Outros Dispositivos ativado e desmarque apenas o Mac que deve ficar em silêncio;
  4. Peça para a pessoa ligar e observe os aparelhos.

O iPhone deve tocar, o Mac desmarcado não deve exibir notificação e os demais aparelhos autorizados devem continuar recebendo a chamada. Se o Mac ainda tocar, confira se a opção Chamadas do iPhone ficou desmarcada no FaceTime daquele computador.

O que fazer se o Mac continua tocando

Quando o ajuste não surte efeito, vale revisar a configuração básica dos aparelhos:

  • Conta Apple: confirme que iPhone, Mac e iPad usam a mesma conta;
  • FaceTime: verifique se a sessão usa a mesma conta e o mesmo número de telefone em todos os aparelhos;
  • Rede: cheque se o Wi‑Fi está ativado e se alguma VPN bloqueia a rede local;
  • Reinício: desligue e religue a chave Permitir Chamadas em Outros Dispositivos e reinicie o iPhone e o aparelho que insiste em tocar.

Se nada mudar, encerre a sessão do FaceTime no aparelho afetado e entre de novo.

Outra causa possível são as Chamadas por Wi‑Fi. Quando a operadora oferece o recurso para outros dispositivos e ele está ativo no iPhone, o Mac pode receber ligações mesmo com o celular longe ou desligado. A opção fica em Ajustes > Apps > Telefone > Chamadas por Wi‑Fi.

Desativar o repasse reduz ligações de telemarketing?

Não. O ajuste muda onde a ligação toca, mas a chamada continua chegando ao iPhone. Para reduzir ofertas por telefone, a alternativa é o Não Me Perturbe, cadastro gratuito que bloqueia ligações comerciais de operadoras de telecomunicações e de instituições financeiras participantes, como as que oferecem crédito consignado. As empresas têm até 30 dias para retirar o número das listas após o cadastro.

Para chamadas de outros setores, o iPhone permite bloquear números específicos e filtrar ligações de desconhecidos em Ajustes > Apps > Telefone.

Perguntas frequentes

Por que meu Mac toca junto com o iPhone?

Porque o Mac está autorizado em Chamadas em Outros Dispositivos, nos ajustes do iPhone, e usa a mesma conta Apple e a mesma rede Wi‑Fi do celular.

Dá para deixar só o iPhone tocando?

Sim. Basta desativar Permitir Chamadas em Outros Dispositivos em Ajustes > Apps > Telefone > Chamadas em Outros Dispositivos.

Desativar as chamadas no Mac afeta o iPhone?

Não. O iPhone continua tocando, e os outros aparelhos autorizados seguem recebendo as ligações. Só aquele Mac deixa de receber o repasse.

Desmarcar Chamadas do iPhone bloqueia o FaceTime?

Não. Chamadas de FaceTime usam a conta Apple e têm controle próprio. Para bloqueá-las no Mac, é preciso desativar o FaceTime ou as notificações do app.

O Mac pode tocar com o iPhone longe?

Sim, se a operadora oferecer Chamadas por Wi‑Fi em outros dispositivos e o recurso estiver ativo no iPhone. Sem isso, a Apple exige distância de até cerca de 10 metros entre os aparelhos.

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