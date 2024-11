Ar-condicionado inverter: o que é e melhores modelos para comprar na Black Friday

O ar-condicionado Inverter utiliza a tecnologia de compressores "inverter" para proporcionar maior eficiência energética.

Ao contrário dos modelos convencionais, o compressor do Inverter opera com rotação variável e contínua, eliminando a necessidade de ciclos frequentes de ligar e desligar para regular a temperatura ambiente.

Isso resulta em uma temperatura mais estável, oferecendo conforto, reduzindo o nível de ruído e alcançando uma economia energética de até 40% em comparação com os modelos convencionais.

Qual a diferença entre o ar-condicionado convencional e o inverter

A principal diferença entre o ar-condicionado convencional e o Inverter é o modo de operação do compressor.

No ar-condicionado convencional, o compressor atua por meio de ciclos de ligar e desligar para manter a temperatura, resultando em flutuações de temperatura. Essa alternância gera picos de consumo elétrico, elevando o gasto de eletricidade.

Já no ar-condicionado Inverter, o compressor opera de maneira contínua e com rotação variável, permitindo que o ambiente alcance a temperatura de forma gradual. Esse processo mantém a temperatura ambiente mais estável, minimizando oscilações e prevenindo picos de energia, o que pode resultar em uma economia de até 70% na conta de energia.

Melhores marcas de ar-condicionado inverter

Entre as principais marcas de ar-condicionado inverter estão LG, Samsung, Consul, Electrolux e Midea.

Modelos de ar-condicionado inverter

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31

Destaques do modelo

O Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA31 é equipado com o compressor DUAL Inverter da LG, proporciona até 70% de economia de energia e refrigeração 30% mais rápida. Sua capacidade de refrigeração é de 12.000 BTUs.

Além disso, o aparelho possui conectividade e comandos de voz com o Google Assistente por meio do LG ThinQ®, permitindo o controle fácil e intuitivo por meio de comandos de voz. Suas dimensões internas são 837 x 307 x 189 mm, enquanto as dimensões externas são 717 x 483 x 230 mm.

Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra 12000 BTUs Frio Inverter AR12BVHZCWK

Destaques do modelo

O Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung Ultra 12000 BTUs Frio Inverter AR12BVHZCWK é equipado com a Tecnologia Digital Inverter Ultra, da Samsung, que proporciona uma economia de energia de até 73%. Seu resfriamento rápido é impulsionado pelo compressor Digital Inverter.

Também há filtro antibacteriano lavável, capaz de manter o ar fresco e limpar a unidade interna, eliminando até 99% das bactérias através de uma densa malha antibacteriana. O recurso Auto Clean opera automaticamente após o desligamento, removendo poeira e umidade do trocador de calor, evitando a proliferação de bactérias e mofo.

O Modo Good Sleep monitora a temperatura e umidade. O compressor, dotado da tecnologia Digital Inverter e com 10 anos de garantia, funciona eficientemente e silenciosamente, graças ao silenciador de tubo duplo. A serpentina de cobre, presente na linha Samsung, oferece maior resistência e durabilidade.

Com um design simples, modular e leve, a instalação do ar-condicionado é facilitada, demandando apenas 2 parafusos e partes de encaixe, reduzindo o tempo de instalação em 45%. Com capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs, as dimensões da unidade externa são compactas, medindo 660 x 475 x 242 mm.

Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Frio Inverter 42AGVCB09M5 / 38AGVCB09M5

Destaques do modelo

O Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Frio Inverter 42AGVCB09M5 / 38AGVCB09M5 assegura uma economia de energia de até 60% no modo normal e até 70% na função 'Eco Noite'.

A conectividade oferece a conveniência de controlar o ar-condicionado por meio de comandos de voz, sendo compatível com assistentes virtuais como Google Assistente ou Alexa.

Com capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, o aparelho atende eficazmente às necessidades de climatização em ambientes diversos. Suas dimensões compactas de 49.5cm de altura, 72.0cm de largura e 27.0cm de profundidade facilitam a instalação em espaços variados. O sistema AR+PURO HD ION elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1.

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA315

Destaques do modelo

O Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12000 BTUs Frio Inverter S4-Q12JA315 é equipado com o Compressor DUAL Inverter, proporciona uma eficiência energética de até 70% de economia e uma refrigeração 30% mais rápida. Sua capacidade de refrigeração é de 12.000 BTUs.

Além disso, o aparelho oferece conectividade avançada, permitindo o controle por comandos de voz através do Google Assistente, graças à tecnologia LG ThinQ®. Suas dimensões internas de 837 x 307 x 189 mm e externas de 717 x 483 x 230 mm garantem uma integração flexível em diversos ambientes.

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio Inverter S4-Q09AA31B

Destaques do modelo

O Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio Inverter S4-Q09AA31B apresenta compressor DUAL Inverter, desenvolvido pela LG, assegura uma economia significativa de até 70% de energia, além de proporcionar um resfriamento 40% mais rápido.

A conectividade avançada e os comandos de voz integrados ao Google Assistente, através da tecnologia LG ThinQ®, oferecem a praticidade de controlar o ar-condicionado.

Com uma capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, o aparelho atende às necessidades de ambientes diversos, proporcionando um ambiente confortável e climatizado. Suas dimensões internas de 837 x 531 x 332 mm e externas de 756 x 265 x 184 mm garantem uma instalação discreta e eficiente.

Vantagens e desvantagens do ar-condicionado inverter

Os ar-condicionados Inverter são econômicos, podendo alcançar bons níveis de energia em comparação aos modelos convencionais. Além disso, proporcionam conforto térmico ao manterem a temperatura ambiente constante, sem oscilações, e são reconhecidos por sua operação mais silenciosa devido ao funcionamento contínuo e em rotação variável do compressor.

A durabilidade do aparelho é ampliada devido à tecnologia Inverter, que evita o liga/desliga constante do compressor. Do ponto de vista ambiental, muitos modelos utilizam o gás R410A, conhecido como "gás ecológico", minimizando o impacto no meio ambiente.

No entanto, há desvantagens a serem consideradas. O custo inicial dos ar-condicionados Inverter tende a ser mais elevado em comparação aos modelos convencionais. Além disso, a manutenção e os reparos podem ser mais dispendiosos, uma vez que esses aparelhos usam peças mais móveis para controlar a velocidade do motor do compressor. Outro ponto a ser observado é que, caso o ambiente não esteja adequadamente isolado, o consumo de energia do ar-condicionado Inverter pode aumentar, refletindo em um custo mais elevado na conta de energia elétrica.

Como instalar um ar-condicionado inverter

Primeiramente, escolha um lugar onde a tubulação não interfira nos tubos de água de esgoto ou na rede elétrica.

Antes da instalação, é necessário realizar uma pré-instalação. Isso inclui a colocação de suportes para a unidade externa e a perfuração de um buraco na parede para a passagem da tubulação. Também é necessário a verificação da capacidade da rede elétrica, sendo recomendável a intervenção de um eletricista qualificado, se necessário.

Com o local preparado e a rede elétrica verificada, as unidades interna e externa podem ser instaladas. A unidade interna deve ocupar um espaço bem ventilado, evitando proximidade com áreas que contenham gases inflamáveis. Quanto à unidade externa, ela pode ser instalada tanto acima quanto abaixo da unidade interna, proporcionando flexibilidade ao processo.

Finalmente, a instalação da mangueira de drenagem é um último passo. Essa mangueira deve ser posicionada sempre abaixo da unidade interna para garantir o adequado escoamento da condensação gerada pelo funcionamento do ar-condicionado.