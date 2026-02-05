Tecnologia

WhatsApp prepara recurso de segurança para menores no Brasil

Novo ajuste automático de privacidade mira usuários menores de 18 anos para atender à legislação brasileira

Whatsapp: entenda nova atualização para menores de idade (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h48.

O WhatsApp está preparando um novo recurso de segurança voltado a usuários menores de idade no Brasil. A iniciativa busca reforçar a privacidade e reduzir a exposição de dados pessoais no aplicativo.

A novidade foi identificada pelo portal WABetaInfo, que acompanha as principais atualizações da plataforma de mensagens. As mudanças continuam em fase de testes e não têm data confirmada de lançamento.

O objetivo é aplicar automaticamente configurações mais restritivas a contas associadas a menores de 18 anos, sem necessidade de ajustes manuais pelo usuário.

O que muda nas contas de menores

Segundo o WABetaInfo, o sistema ajustará opções de privacidade quando identificar que o usuário é menor de idade. Entre as medidas previstas estão restrições à visibilidade do “visto por último”, da seção “sobre” do perfil e de links para outras redes sociais.

Esses dados deixariam de ficar acessíveis a pessoas fora da lista de contatos. A proposta é limitar interações com desconhecidos e reduzir a exposição pública do perfil.

Base legal das mudanças

As alterações estão alinhadas ao chamado Estatuo da Criança e do Adolescente (ECA) Digital (Lei nº 15.211/2025). A legislação estabelece regras específicas para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online.

O texto obriga plataformas digitais a adotar medidas reforçadas de segurança, privacidade e controle no tratamento de dados pessoais de menores. A lei entra em vigor em março de 2026.

Quando o recurso será lançado?

Até o momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta do WhatsApp para Android. A empresa não comentou oficialmente o tema nem informou quando a funcionalidade chegará à versão estável.

Como ocorre em outros testes do aplicativo, a implementação deve ocorrer gradualmente após o fim da fase experimental.

