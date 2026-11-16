'Seja duro com o sistema e gentil consigo': o plano de coach executiva para quem foi demitido

Quem foi demitido ou sente que chegou a hora de mudar de carreira costuma querer resolver tudo rápido. Para a coach executiva americana Jovian Zayne, o primeiro passo é outro: ser honesto consigo mesmo sobre o que quer.

Em entrevista ao Business Insider, ela propõe quatro atitudes para a transição: responder a perguntas difíceis sem se julgar, escolher bem quem está por perto, abrir mão de prazos imaginários e, quando o problema for o ambiente de trabalho, não descontar a culpa em si.

Zayne atende executivos das áreas de tecnologia, finanças e saúde. Os conselhos estão em Soft Landings for Hard Days (“Aterrissagens suaves para dias difíceis”, em tradução livre), livro que ela lançou em outubro nos Estados Unidos depois de seis anos de escrita.

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Quando o excesso parece normal

A coach chegou ao tema pela própria experiência. Grávida da filha, ela se esforçava para conquistar um novo cliente quando um problema de saúde a levou ao hospital.

“Acho que não percebi que estava me esforçando tanto porque não parecia”, disse Zayne ao Business Insider. “Parecia normal.”

Ao sair do hospital, decidiu abrir mão do cliente. Mesmo frustrada com o próprio corpo, não viu a decisão como fracasso, e atribui à fé parte dessa tranquilidade. O período virou matéria-prima do livro, que começou como anotações de diário, orações e bilhetes de incentivo guardados nos piores momentos.

A obra se organiza em torno de cinco “convites”: ser gentil consigo, sentir as próprias emoções, acreditar que se é merecedor, respeitar as fases da vida e aproveitar o que ela tem de bom.

1. Pergunte sem se julgar

O ponto de partida, para Zayne, são quatro perguntas:

O que eu quero fazer?

Como quero aplicar as habilidades que acumulei ao longo do tempo?

Quais são as minhas prioridades financeiras?

Como quero passar o meu tempo todos os dias?

Para chegar a respostas honestas, a pessoa precisa se dar permissão para ser sincera. A ideia é olhar para as respostas com curiosidade, e não com julgamento.

Pular essa etapa leva ao que a coach chama de autoabandono. “Muitas vezes, mentimos para nós mesmos, e isso torna um dia difícil ainda mais difícil”, diz Zayne.

2. Escolha quem segura você honesto

Em uma transição, a coach recomenda ser seletivo com o círculo próximo. Mentores, padrinhos de carreira, coaches e pessoas que defendem o seu trabalho entram na lista, assim como um terapeuta, se for preciso. O critério é ter por perto quem ajude a manter a honestidade.

Ela aplica o conselho a si mesma. Em turnê de lançamento do livro, tem encontrado muitos amigos, mas diz que só poucas pessoas têm acesso próximo a ela neste momento.

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3. Solte o cronograma imaginário

Para quem vai entrar em uma área nova, Zayne sugere decidir primeiro onde quer estar e como quer ser percebido, e só então dar a si mesmo tempo para se adaptar. Quebrar a mudança em partes menores e avançar devagar também ajuda.

“Seguramos com força prazos imaginários de quando algo tem que acontecer ou de como tem que acontecer”, diz a coach. “Quando forçamos a vida goela abaixo, engasgamos.”

O livro levou cerca de seis anos para ficar pronto. Para manter o novo hábito de escrita, Zayne se afastou de pessoas e de grupos de mensagens, o que foi difícil para quem se orgulha de estar sempre presente para os outros. O negócio de coaching desacelerou, porque ela já não conseguia buscar clientes como antes. Não se incomodou: via o livro como uma forma de desenvolver o próprio negócio.

4. Critique o sistema, não a si mesmo

Quando o problema está no próprio ambiente de trabalho, Zayne não quer que a pessoa assuma a culpa. A crítica deve ir para o lugar certo: a cultura, os processos, as pessoas envolvidas.

Para ela, as empresas ficaram menos centradas no ser humano, sobretudo nos últimos cinco anos, e a busca constante por eficiência dificulta que alguém sinta que o indivíduo por trás do trabalho importa. A alternativa é colocar a própria humanidade no centro e questionar os sistemas que reduzem o espaço que as pessoas têm para ser quem são no trabalho.

Ela costuma dizer aos líderes que quem ignora a si mesmo durante uma transição acaba encontrando decepção, insatisfação, doença ou depressão. O resumo do conselho cabe numa frase dela: “Seja duro com esses sistemas, seja gentil consigo mesmo”.

O que a transição pede de você

As perguntas de Zayne têm algo em comum: exigem que a pessoa saiba o que quer, o que sabe fazer e o que está disposta a trocar. É um exercício de autoconhecimento que fica mais urgente quando a carreira muda de rumo, por escolha ou não.

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A próxima vaga pode esperar alguns dias. A pergunta sobre o que você quer, não.

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