Ex-funcionários da Meta lançam anel capaz de gravar voz a partir de sussurro

A startup Sandbar, fundada por ex-funcionários da CTRL-Labs — empresa de interfaces neurais adquirida pela Meta — anunciou o lançamento do Stream Ring, um anel inteligente, que utiliza a inteligência artificial para gravar e transcrever voz a partir de sussurros. O produto já está disponível para pré-encomenda nos Estados Unidos por US$ 249 na versão prata e US$ 299 na dourada, com entrega prevista para 2026. As informações são do The Verge.

Segundo a empresa, o objetivo do dispositivo é capturar pensamentos no momento, atuando como uma ferramenta de extensão pessoal. O usuário pode sussurrar mensagens ou ideias em locais movimentados, e o anel registra o áudio, converte-o em texto e cria notas automáticas no aplicativo complementar do Stream, disponível inicialmente para iOS.

IA com voz personalizada e controle por gestos

O Stream Ring também funciona como um controlador de música e conta com um assistente virtual que interage com o usuário por meio de perguntas e respostas. Essa “voz interior” é criada a partir de uma gravação do próprio usuário, de modo que a resposta da IA soe com a voz personalizada de quem utiliza o anel.

O design do dispositivo combina estrutura externa de alumínio e interior em resina preta, ambos resistentes à água. Um botão oval na parte superior ativa o microfone, enquanto sensores de toque e feedback tátil permitem controlar funções como gravação de voz e reprodução musical.

A Sandbar afirma que o microfone não permanece ativo continuamente e que todos os dados são criptografados. O carregamento é feito por meio de um disco magnético com suporte em U, e a bateria promete durar um dia inteiro de uso. O produto pode ser conectado via Bluetooth, mas não depende de fones de ouvido para funcionar.

A versão gratuita do Stream Ring inclui notas e chats ilimitados, enquanto o plano Pro, a US$ 10 mensais, oferece acesso antecipado a novas funções e interações de IA sem limite. Quem realizar a pré-encomenda receberá três meses de assinatura Pro gratuitamente.

O Stream Ring faz parte da nova onda de dispositivos vestíveis com IA, ao lado de produtos como o colar Friend e a pulseira Bee, da Amazon, que exploram a integração entre comandos de voz, interação contínua e personalização de assistentes digitais.