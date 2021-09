Evento global de tecnologias em nuvem terá uma startup brasileira; conheça

Considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a conferência KubeCon, organizada pela Cloud Native Compute Foundation para discutir tecnologias nativas de nuvem com os grandes players do setor, este ano, terá a participação de uma startup fundada no Brasil.

Trata-se da brasileira 4intelligence, de inteligência artificia (IA), que levará ao evento sua aplicação na ferramenta Argo Workflow, feita na Cloud Native, e que serve para orquestrar processos e cargas de trabalho, principalmente de dados. A aplicação também atende empresas como Alibaba, Bloomberg, GitHub e Google.

A conferência acontecerá entre 11 e 15 de outubro, em Los Angeles, na Califórnia, e terá de forma híbrida ao menos 15 mil participantes presenciais e online.

Com este público, o evento se classifica como um dos maiores para empresas e desenvolvedores de código aberto, com o objetivo de promover a educação e o avanço da computação nativa de nuvem.

“Fomos escolhidos através de votação por membros da comunidade e participar juntamente com nomes com Airbnb, Apple, Twiter, Bloomberg, IBM, Red Hat, CERN, Orange e Pay Pal é extremamente gratificante. Entraremos como empresa de lineup junto com gigantes do mercado”, comemora, em nota, Bruno Rezende, CEO da 4intelligence.

As inscrições para o evento estão disponíveis no link.