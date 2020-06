EUA libera empresas para trabalhar com Huawei em padrões de 5G

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira uma nova regra que permite que empresas do país trabalhem com a Huawei para desenvolver padrões para redes 5G e outras tecnologias de ponta, apesar das restrições impostas sobre a fabricante de equipamentos de telecomunicações.

A emenda ocorre pouco mais de um ano após o país colocar a Huawei na chamada “lista de entidades” do Departamento de Comércio, restringindo as vendas de bens e tecnologia dos EUA à empresa. O governo dos EUA citou preocupações de segurança nacional ao tomar a ação.

Funcionários do setor dizem que a mudança de regra não deve ser vista como sinal de enfraquecimento dos EUA contra a Huawei, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo. Eles dizem que a Huawei falhou nas configurações de padrões, nos quais as empresas desenvolvem especificações para permitir que equipamentos de diferentes empresas funcionem juntos.

Com as empresas dos EUA incertas sobre qual tecnologia ou informação poderão compartilhar, os engenheiros de algumas empresas de tecnologia dos EUA pararam de se envolver.

A emenda “será uma ajuda significativa para as empresas americanas manterem a liderança em grupos de padrões internacionais sem afetar os objetivos do governo em relação à Huawei”, disse o advogado comercial de Washington Kevin Wolf. A Reuters informou exclusivamente no mês passado que a emenda havia sido elaborada e estava aguardando aprovação.