Os melhores modelos de robô aspirador

Por Paula Barboni

Já imaginou contar com um aspirador de robô para simplificar a limpeza da casa em meio à sua rotina agitada? Se você convive com animais de estimação ou reside em uma área propensa a acumular poeira, provavelmente perde um tempo considerável diariamente com a vassoura, não é mesmo? A boa notícia é que há diversos modelos de aspiradores de pó robô disponíveis para tornar seu cotidiano mais fácil.

Para orientá-lo na escolha do ideal, reunimos modelos de diferentes marcas, funcionalidades e faixas de preço. Em nossa seleção, você encontrará desde opções mais simples e econômicas até modelos mais avançados, com controle via aplicativo, capacidade de mapeamento do ambiente e até mesmo a habilidade de retornar autonomamente à sua base de recarga.

Descubra mais sobre essas opções na lista abaixo!

Um modelo com ótimo custo-benefício, o robô aspirador Wap Robot W100 apresenta um design moderno e recursos bem interessantes. Sua altura ultrabaixa permite que ele alcance os lugares mais difíceis e, assim, faça uma limpeza ainda mais completa. Vale destacar suas rodas emborrachadas, que facilitam que o robô aspirador acesse superfícies irregulares.

No total, ele vem com três modos diferentes de limpeza: cantos, limpeza aleatória e também limpeza espiral. As escovas laterais são giratórias e permitem bom alcance. Tudo isso aliado ao seu reservatório com capacidade de 250ml e coletor de pó lavável.

Características do aspirador de pó robô Wap Robot W100

Dimensões (AxLxP): 7,5 x 27,5 x 27,5 cm

Funções: Sensor Antiqueda e Anti-impacto, três modos de limpeza

Capacidade do reservatório: 250 ml

Potência: 17W

Bateria: íon de lítio com até 160 minutos de autonomia

Base de carregamento: não

Para quem nunca teve um dispositivo como esse e não quer investir muito dinheiro de cara, o robô aspirador Multilaser HO041 é uma alternativa interessante, com um dos menores preços de mercado.

Esse modelo tem a vantagem de ser um aparelho 3 em 1, que varre, aspira e passa pano. Sua bateria é recarregável e tem autonomia de até duas horas, mas não conta com base de carregamento. Ou seja, você precisa ligá-lo ao carregador após o uso.

Esse aspirador de pó robô é indicado para quem deseja usufruir das funções básicas, já que conta com apenas um modo de limpeza. Ele também possui duas escovas laterais que trabalham simultaneamente, direcionando as impurezas para o bocal de sucção e conta com sistema antiqueda: não cai da escada, degraus e varandas.

Quer saber mais sobre ele? Confira o review do aspirador Multilaser HO041!

Características do aspirador de pó robô Multilaser HO041

Dimensões (L x A): 27 x 7 cm

Funções: Sistema Antiqueda, acompanha pano de microfibra, Bateria Recarregável

Capacidade do reservatório: 35 ml

Potência: 17W

Bateria: íon de lítio com até 120 minutos de autonomia

Base de carregamento: não

Está buscando uma versão mais completa? O robô aspirador Samsung Powerbot-E VR5000RM é ideal para quem gosta de tecnologias e está disposto a pagar por elas. Dentre suas principais funções está a 2 em 1, que promete aspirar e passar pano ao mesmo tempo, otimizando a limpeza.

Ele tem acesso à internet e controle via aplicativo Smart Things, o que permite ativá-lo mesmo estando longe de casa. O robô aspirador inteligente Samsung Powerbot-e conta também com sistema Smart Sensing, sensores que identificam a melhor rota de limpeza, evitando desníveis, quedas e colisões.

Ele ainda tem tecnologia Easy Pass, que o ajuda a passar por fios e subir em tapetes de até 1,3cm, e função de auto-carregamento.

Características do aspirador de pó robô Samsung Powerbot-E VR5000RM

Dimensões (L x A): 34 x 8,5 cm

Funções: Programação de limpeza, 4 modos de limpeza, Tecnologia Easy Pass, Sistema Smart Sensing, Controle por smartphone, Tecnologia Inverter

Capacidade do reservatório: 200 ml

Potência: 55W

Bateria: íon de lítio com até 75 minutos de autonomia

Base de carregamento: sim

O robô aspirador de pó KaBuM! Smart 700 possui cinco funções de limpeza: limpeza em zigue zague, limpeza de cantos, limpeza de ambientes dedicados, limpeza de um ponto específico e limpeza umedecida (com três níveis de água). Além disso, ele se adapta a diferentes tipos de piso, como madeira, carpete e piso frio.

Podendo ser controlado via aplicativo, é possível fazer o agendamento de limpeza do robô aspirador. O aparelho também possui sensor antiqueda e anticolisão e é equipado com filtro HEPA e filtros contra alérgenos de mofo, pólen, poeira e ácaros.

A fabricante promete ótima autonomia, com até 140 minutos de bateria. O robô vai até sua base automaticamente quando precisa ser carregado. Seu sistema de navegação a laser 3D faz com que o modelo limpe e se locomova com precisão.

Características do aspirador de pó robô Kabum! KBSF006 Smart 700

Dimensões (L x A): 33 x 9,6 cm

Funções: Controle via aplicativo, Sensor Antiqueda e Anticolisão, Filtro HEPA, limpeza programada, recarregamento automático

Capacidade do reservatório: 350 ml

Potência: 28W

Bateria: íon de lítio com 140 minutos de autonomia

Base de carregamento: sim

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.