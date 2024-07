Este recurso valioso da Apple foi criado por estagiário; saiba como

Qual dono ou dona de iPhone já não passou por essa situação: você dá aquela revirada na bolsa ou mochila e percebe que seu telefone não está lá. Depois de um breve momento de pânico, lembramos da importância do recurso Find My Apple ("Buscar" aqui no Brasil). Mas você sabe como ele foi inventado?

De acordo com o vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, a ideia da empresa para o recurso não surgiu de um encontro com grandes executivos. Na verdade, foi o oposto disso.

Cue, em entrevista ao youtuber de tecnologia Safwan AhmedMia, disse que o ecossistema Find My da companhia foi na verdade iniciado por um estagiário.

A ferramenta “começou com a ideia de alguém perder o telefone no sofá”, disse Cue. Depois que um estagiário reconheceu o pânico de perder seu telefone, a empresa trabalhou para desenvolver uma solução.

“Lembro que uma das primeiras coisas foi que se você tivesse seu telefone no modo silencioso, seria melhor substituí-lo, ou você não o veria”, disse ele.

O aplicativo Find My iPhone original foi anunciado pela primeira vez em 2009 durante a 26ª Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple. Foi lançado no ano seguinte junto com o iPhone OS 3, inicialmente disponível apenas para membros do agora extinto serviço pago MobileMe da Apple.

Com a introdução do iCloud em 2011, tornou-se gratuito para todos os usuários. Mais tarde naquele ano, o recurso foi estendido aos Macs com “Find My Mac” e desde então foi pré-instalado em todos os iPhones, iPads, Macs e Apple Watches.

Dez anos depois, o AirTag foi lançado, permitindo às pessoas rastrear itens pessoais com o dispositivo, agora popular com bagagens, chaves e outros acessórios.