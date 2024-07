Apple vê estagnação nas vendas de iPhone enquanto mercado global de smartphones cresce

As vendas globais de smartphones cresceram 6,5%, segundo a IDC, enquanto as vendas para consumidores aumentaram 6%, de acordo com dados da Counterpoint Research.

Promoções agressivas durante o festival de compras 618 na China ajudaram a atrair consumidores no maior mercado de dispositivos móveis do mundo, onde a Xiaomi e a Huawei têm ganhado espaço este ano. A nova pesquisa se soma aos dados das autoridades chinesas, que mostram uma recuperação do iPhone desde março.

A IDC afirmou que a Apple enviou 45,2 milhões de aparelhos no trimestre, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados da Counterpoint, que abordam as vendas para os usuários finais, mostraram uma queda de 1%, e ambos os grupos de pesquisa apontaram uma perda de participação de mercado do iPhone. A Xiaomi foi o maior destaque, impulsionada principalmente por aparelhos de entrada e mercados emergentes.

O iPhone tem enfrentado pressão na China tanto de concorrentes locais quanto de uma proibição governamental de dispositivos estrangeiros em locais de trabalho estatais. Descontos e a promessa de novas melhorias em inteligência artificial ajudaram a estabilizar as vendas da Apple e da líder de mercado Samsung, que também está promovendo uma nova geração de telefones com adições de IA.

Resultados por empresa

Os números de remessas de smartphones no segundo trimestre de 2024 mostram que a Samsung lidera com 53,9 milhões de unidades enviadas, representando 18,9% do mercado, um leve aumento de 0,7% em relação ao ano anterior.

A Apple enviou 45,2 milhões de unidades, com uma participação de 15,8%, e um crescimento de 1,5%.

A Xiaomi, com um crescimento impressionante de 27,4%, enviou 42,3 milhões de unidades, representando 14,8% do mercado.

Vivo e Oppo também mostraram crescimentos positivos, com 21,9% e 1,8%, respectivamente.