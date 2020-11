ERP na nuvem ganha ainda mais espaço com pandemia no Brasil

Em 2024, 70% de todos os novos projetos de aplicativos de gerenciamento financeiro de médio porte e 35% dos projetos grandes e globais serão implementações na nuvem, de acordo com projeções da consultoria Gartner. Se depender da NetSuite, líder em soluções empresariais pela internet no mundo, segundo a consultoria IDC, as empresas brasileiras vão acompanhar a tendência.

Fundada em 1998 e adquirida pela Oracle em 2016, a NetSuite já forneceu software de gestão de negócios (ERP) na nuvem a mais de 22.000 clientes em mais de 200 países. No Brasil, atua há mais de 12 anos e atende desde startups e médias empresas até grandes grupos multinacionais.

A NetSuite tem ganhado espaço no mercado por simplificar processos e permitir acompanhar o crescimento das empresas. Isso possibilita aos clientes se concentrarem em seu core business, mas também reagir a novas oportunidades de mercado de forma rápida e assertiva.

“O sistema de gestão de empresas da NetSuite traz visibilidade, agilidade e controle das informações. Assim, o cliente não precisa se preocupar com infraestrutura ou gerenciamento do serviço, mantendo o foco em seu negócio”, diz Gustavo Moussalli, vice-presidente da Oracle NetSuite para América Latina.

A plataforma apresenta diversas soluções que permitem diminuir em até 70% os processos manuais e o controle por meio de planilhas, com acesso 24 horas por dia em qualquer navegador. Suas soluções combinam ferramentas de contabilidade e finanças, cobrança, reconhecimento de receita, planejamento e relatórios financeiros, contabilidade global e consolidação, multimoeda, multi-idioma, entre outros.

“Nossa solução integra perfeitamente todas as funções do CRM e a gestão de pedidos para dinamizar processos críticos empresariais e permitir a tomada de decisão baseada em informações convergentes”, afirma Moussalli.

Suporte ao crescimento

Fundada em 2013, a Raccoon, uma agência brasileira de marketing e performance que une engenharia de dados e tecnologia aplicadas à comunicação digital para análises e insights em tempo real, permitindo aumento exponencial das receitas de seus clientes, tinha um desafio: automatizar seus processos financeiros e operacionais. E a NetSuite foi a escolhida para ajudar nessa missão.

Com o crescimento acelerado, foi preciso simplificar e automatizar processos, principalmente para a empresa ter uma visão geral de horas gastas, custos e rentabilidade por projeto, assim a solução da NetSuite auxilia na unificação de informações para que os times de contas a receber e a pagar ganhem mais agilidade.

Com as personalizações oferecidas, o processo de faturamento da Raccoon foi simplificado e automatizado. Antes, a equipe de contas a receber levava dias para processar o faturamento, o que passou a ser feito pelos próprios gestores dos projetos. A empresa também conseguiu agilizar pagamentos aos fornecedores e colaboradores. Além disso, o gerenciamento da folha de ponto foi customizado para contabilizar diferentes limites de cargas horárias, scripts diários em execução, criar um banco de horas e facilitar a visualização de saldos.

É importante ressaltar que os ganhos de produtividade com a implementação do ERP colaboraram para que a agência crescesse de 200 para 600 funcionários, sem precisar aumentar a equipe financeira. Outro ponto bastante relevante é a interface prática e descomplicada, que otimizou e agilizou a adaptação dos funcionários.

”Há três anos, éramos uma empresa com cerca de 200 funcionários. Hoje somos uma organização mais robusta. Conseguimos ter uma visão muito mais ampla de nossa equipe e, principalmente, de nossa produtividade”, conta Alexandre Naressi, coordenador financeiro na Raccoon.

Diferenciais

A NetSuite fornece padrões e experiências de alto nível, além de investir fortemente em desenvolvimento e inovações para aprimorar a experiência do cliente e ampliar a funcionalidade da plataforma.

Outra vantagem da solução é que ela é altamente escalável. Hospedada em uma infraestrutura segura e atualizada, a tecnologia pode facilmente lidar com as cargas de trabalho das maiores organizações globais. Além disso, possibilita a economia de 93% de custos com TI associados a suporte, manutenção, integração e atualização de versões, independentes de seus clientes.

A empresa tem parceria com uma ampla gama de aplicativos. No marketplace de NetSuite há mais de 400 soluções integradas para necessidades específicas de cada cliente, como conectores pré-definidos para sistemas de empresas de meio de pagamento e serviços de integração com outros provedores de nuvem. “Nosso produto é um grande aplicativo corporativo em nuvem que permite às empresas gerenciarem seu negócio”, exemplifica Moussalli.

A solução também é projetada para ser personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Há uma série de ferramentas incluídas em sua plataforma para atividades de customização, integração, análises, desenvolvimentos, entre outros, sem a necessidade de ferramentas ou plataformas adicionais que compliquem o dia a dia, especialmente de médias empresas. Além disso, foi pensada para facilitar a experiência do usuário, oferecendo processos de negócios, como workflows, consultas, relatórios detalhados e dashboards específicos para cada função.

As atualizações são gratuitas e podem ser implementadas rapidamente, sendo realizadas duas vezes por ano. “Devido ao modelo de negócios centrado no cliente, estamos sempre disponibilizando melhorias e inovações que já fazem parte da assinatura para melhor atender nossos clientes e, dessa forma, fidelizá-los”, aponta Moussalli.

Atuação global

A plataforma da NetSuite tem uma vantagem adicional para empresas multinacionais: permite o gerenciamento de diversas subsidiárias, unidades de negócios e entidades legais em vários países, idiomas e em várias moedas, assim levando agilidade das pequenas para as grandes e escalabilidade das grandes para as pequenas.

A plataforma tem a mesma versão em todo o mundo, mas traz adequações para cada país em relação ao sistema tributário e a processos de negócios específicos. Esse é um desafio adicional para as empresas, como a plataforma Pipefy, de gerenciamento de processos no-code/low-code.

A empresa já nasceu global e, após uma rodada de investimentos, viu a necessidade de ferramentas que apoiassem a construção de processos sólidos e eficientes para o amadurecimento da companhia. O principal desafio da Pipefy, em função de seu crescimento, era centralizar as informações de diferentes sistemas da operação brasileira e americana, consolidando o resultado e principalmente o tratamento de reconhecimento da receita recorrente nos Estados Unidos.

A saída? O ERP da NetSuite, que desenhou uma integração completa com os sistemas da Pipefy e de faturamento sem que houvesse gaps ou a necessidade de trocas de softwares a cada movimento, possibilitando, assim, uma automação bastante rápida. O processo ocorreu em plena pandemia, com ambos os times trabalhando remotamente.

O resultado foi um tempo de fechamento contábil mensal menor, já que não era mais preciso calcular taxas de câmbio, e com menos trabalho manual sobrou mais tempo para análises. A parceria deu tão certo que a Pipefy oferece a seus clientes no Brasil a integração entre os dois softwares.

”É um casamento para sempre. Sabemos que a maioria das empresas que têm sucesso no mundo SaaS utiliza a NetSuite e quanto isso é um requisito importante para valorizar a companhia”, afirma Alessandra Oliveira, gerente financeira e de BackOffice na Pipefy.

Futuro

No longo prazo, a expectativa da NetSuite é se consolidar como o principal ERP em nuvem no Brasil. A aceleração em migrar para o digital, causada pela pandemia, tem impactado os planos da empresa, impulsionando os negócios, uma vez que existe maior procura por soluções em nuvem para atender a esse novo cenário. “Muitas empresas se viram obrigadas a colocar seus colaboradores trabalhando de forma remota e a NetSuite estava preparada para essa realidade, entregando o controle total do negócio”, conta Moussalli.

Mas a plataforma tem mais a oferecer do que uma saída para a pandemia. “Enquanto houver uma empresa que tenha seu crescimento ou negócio afetado por falta de visibilidade, controle e agilidade por ainda utilizar planilhas e sistemas ‘caseiros’ que não suportam mais o negócio, teremos clientes”, aposta o vice-presidente da NetSuite. Não vão faltar potenciais clientes no Brasil.