Por que a Geração Z está trocando smartphones por celulares antigos?

A geração mais conectada da história está comprando os aparelhos que a desconectam. É o que aponta o report The Nostalgia Archive, produzido pela agência de comunicação Hapu Culture Curators Lab, especializada no comportamento da geração Z.

Segundo o levantamento enviado à EXAME, jovens entre 18 e 24 anos vêm impulsionando o crescimento de tecnologias que, até poucos anos atrás, pareciam extintas: vinil, celular sem internet e câmera analógica.

O relatório chama esse comportamento de nostalgia emprestada, e consiste no afeto por objetos e épocas que a geração Z não viveu, construído a partir de referências de filmes, séries e redes sociais — em oposição à nostalgia vivida, ligada à própria infância. A distinção explica por que boa parte de quem compra um toca-discos hoje nunca colecionou vinil antes.

As vendas de vinil nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 1 bilhão em 2025 — a primeira vez que o mercado supera essa marca desde 1983 —, no décimo nono ano consecutivo de crescimento, segundo dados da Recording Industry Association of America (RIAA, na sigla em inglês) compilados pelo jornal britânico The Guardian. Quase 60% da geração Z já compra discos, aponta o levantamento.

A volta do 'tijolão'

O mesmo movimento aparece nos chamados "celulares burros", que são aparelhos sem acesso à internet, usados apenas para ligações e mensagens de texto. As vendas desse tipo de dispositivo entre jovens de 18 a 24 anos cresceram 148% desde 2021, enquanto o uso de smartphone na mesma faixa etária caiu 12%, segundo dados da Partners Universal Innovative Research Publication.

O comportamento se repete na fotografia analógica: 35% dos 42 milhões de usuários ativos de câmeras analógicas no mundo têm entre 18 e 30 anos, e as buscas por esse tipo de fotografia cresceram 41% no último ano, aponta a mesma pesquisa.

Fricção é o novo luxo

Para o relatório, o que está em jogo não é a nostalgia por um objeto específico, mas a experiência que ele impõe — a espera da revelação de um filme fotográfico, o ritual de virar o disco, o telefone que não notifica nada.

Os aparelhos funcionam como uma forma de recuperar atenção e presença em uma rotina de estímulo constante — o que o relatório descreve como parte de um movimento mais amplo de "desconexão como status".

Uma pesquisa da Harris Poll mostra que 60% da geração Z gostaria de retornar a uma era anterior às redes sociais, e 51% dos integrantes da geração Z e dos millennials sonham com uma vida sem as redes que estruturam o próprio cotidiano.