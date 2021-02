Embratel lança serviço para ajudar empresas a se adequarem à LGPD

Sancionada em setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) regulamenta e protege dados pessoais contra uso não autorizado, tanto no ambiente físico como no online. Ou seja, ela estabelece regras e condições gerais de como dados pessoais devem ser tratados e protegidos pelas instituições.

Aqueles que não se adequarem estão sujeitos a sanções administrativas que vão desde advertências e suspensão de banco de dados até a aplicação de multas que podem chegar a 2% do faturamento, até o teto de 50 milhões de reais por infração.

Como se proteger?

Para estar em conformidade com as novas regras, empresas e instituições vêm contando com a ajuda de consultorias especializadas no tema.