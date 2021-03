Elon Musk explica por que o foguete da SpaceX explodiu em teste

A SpaceX finalmente deu uma explicação sobre o que aconteceu com o foguete SN10, que explodiu alguns minutos depois de aterrissar durante um teste não-tripulado realizado na última semana pela empresa de exploração espacial comandada por Elon Musk. De acordo com a companhia, o pouso gerou um impacto maior do que o esperado.

Em seu Twitter, Musk afirmou que o pouso do SN10 não foi tão suave quanto parece. De acordo com o empresário, houve um impacto na velocidade de 10 metros por segundo que ocasionou em defeitos na estrutura de aterrissagem do foguete. Isso fez com o foguete explodisse minutos depois do toque.

Musk também explicou que, além deste problema, houve uma falha sistêmica no protótipo. Por um erro técnico, uma parte do combustível do foguete acabou sendo deslocada internamente, o que ajudou na combustão. O mesmo problema já havia ocorrido durante testes com protótipos SN8 e SN9.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

“Se a pressurização autógena tivesse sido usada, as bolhas de CH4 provavelmente teriam se revertido em líquido. O hélio na plataforma foi usado para evitar o colapso do volume de expansão devido ao respingo, o que aconteceu no voo anterior” disse Musk em uma postagem no microblog.

Ao rever o vídeo da aterrissagem, o CNET relatou que é possível observar que o SN10 estava realmente rápido demais no momento da aterrissagem, além de estar queimando muito combustível naquele momento – o que não deveria acontecer. Também é possível notar que o foguete balança levemente e forma anormal ao tocar no chão.

A SpaceX agora se concentra em corrigir os problemas para realizar um próximo teste, agora com o protótipo SN11. O foguete ainda está em produção no complexo da companhia em Boca Chica, no Texas.