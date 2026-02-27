eBay passa por restruturação e corta 6% da equipe global

A empresa de e-commerce eBay informou que desligará cerca de 6% da sua equipe global. Ao todo, serão aproximadamente 800 funcionários afetados pelo momento, que a empresa comunicou à Bloomberg estar relacionado a uma alteração nas "prioridades estratégicas".

"Estamos tomando medidas para reinvestir em toda a nossa empresa e alinhar nossa estrutura com nossas prioridades estratégicas, o que afetará certas funções em toda a nossa força de trabalho", declarou a empresa em comunicado.

O anúncio ocorre uma semana após a companhia revelar a compra da Depop, marketplace, plataforma digital de intermediação de vendas, de roupas voltado ao público jovem, que pertencia à Etsy. A aquisição foi fechada por US$ 1,2 bilhão. Em nota, a eBay afirmou que a operação tem como objetivo ampliar sua presença junto a uma "base de clientes da Geração Z e Millennial profundamente envolvida".

Com a incorporação da Depop, a eBay passa a ter acesso a 7 milhões de compradores ativos e 3 milhões de vendedores na plataforma. Cerca de 90% desses usuários têm menos de 34 anos. Fundada em 2011, em Londres, a empresa mantém escritórios em Milão, Los Angeles e Nova York. Em 2024, registrou 35 milhões de usuários e consolidou-se como um dos principais brechós online.

A estratégia reforça o movimento da eBay de buscar crescimento em nichos específicos, especialmente entre consumidores mais jovens, ao mesmo tempo em que reduz sua estrutura operacional. O corte de custos ocorre em paralelo à ampliação de investimentos, o que indica uma tentativa de reequilibrar despesas e receitas em um cenário de menor expansão.

Terceira rodada de cortes desde 2023

Esta é a terceira demissão em massa promovida pela empresa desde 2023. Naquele ano, a eBay dispensou 4% dos funcionários sob a justificativa de que a pandemia de Covid-19 havia reduzido o interesse em compras na plataforma. Já no início de 2024, um novo corte atingiu 9% do quadro, totalizando quase mil demissões.

À época, a companhia informou que os custos trabalhistas cresciam em ritmo superior ao avanço econômico do negócio. A nova rodada de desligamentos reforça um ciclo de reestruturação que acompanha mudanças no comportamento do consumidor digital e na estratégia da empresa para manter competitividade no setor de comércio eletrônico.