Gigante de games EA sofre ataque hacker e tem dados de FIFA 21 roubados

Hackers invadiram a gigante de games Electronic Arts, dona de jogos como Battlefield, FIFA e The Sims, e roubaram uma quantidade grande de códigos-fonte de jogos e ferramentas internas.

"Você tem plena capacidade de explorar todos os serviços da EA", afirmaram os criminosos em postagens feitas em fórum destinado para hackers clandestinos. De acordo com a Vice, uma fonte com acesso aos fóruns divulgou as mensagens ao site de notícias.

Na mesma publicação, os hackers afirmaram ter roubado o código-fonte do FIFA 21 e da engine gráfica Frostbite, usada para criar jogos da franquia Battlefield, por exemplo. Outras informações roubadas incluem kits de desenvolvimento de software (SDKs), que são pacotes de código que simplificam o desenvolvimento do jogo, e frameworks da Electronic Arts.

Ao todo, os hackers dizem ter 780 gigabytes de dados. Os criminosos virtuais compartilharam capturas de tela alegando que tinham acesso aos dados, mas não distribuíram publicamente nenhum deles — o motivo é porque todo o material está a venda em fóruns de hackers clandestinos, como afirma a Vice.

A EA confirmou que sofreu uma violação de dados e que as informações listadas pelos hackers eram os dados que foram roubados. Porém, a companhia ressalta que a privacidade dos usuários não foi comprometida.

"Nenhum dado de jogadores foi acessado e não temos motivos para acreditar que haja qualquer risco para a privacidade do jogador. Após o incidente, já fizemos melhorias na segurança e não esperamos nenhum impacto em nossos jogos ou negócios", disse um porta-voz da EA à Vice em comunicado. A empresa também afirma que está com uma investigação criminal em andamento.