Um dia com o Galaxy Z Fold7: nossa repórter mostra como usa o dispositivo no trabalho

No ritmo acelerado do trabalho, cada minuto faz diferença. Preparar uma reunião, organizar uma apresentação ou dar conta de tarefas em sequência pode significar perder tempo — ou ganhar produtividade. Foi esse segundo cenário que a repórter Luiza Vilela, da EXAME Casual, viveu ao passar um dia inteiro acompanhada pelo novo Galaxy Z Fold7, da Samsung.

Combinando design dobrável sofisticado, inteligência artificial avançada e uma interface intuitiva, o aparelho mostra por que pode ser o melhor parceiro de trabalho de qualquer usuário. Lançado em julho, o Z Fold7 já está disponível no Brasil em diferentes configurações, adaptáveis a cada perfil de consumidor.

Outro destaque é a integração com o Gemini, assistente do Google que funciona de forma totalmente integrada ao dispositivo. Essa experiência também está presente em outros modelos premium da Samsung, como o Galaxy S25, S25 Ultra e o ultrafino S25 Edge.

Assistente pessoal

Logo no começo do dia, a câmera aliada ao Gemini ajudou Vilela a escolher o look para uma entrevista importante — sugerindo até qual gravata funcionaria melhor. É um exemplo simples de como o celular combina estilo e tecnologia para ir além do óbvio.

Na própria entrevista, o Z Fold7 foi essencial: traduziu perguntas em tempo real do português para o inglês e, durante a conversa, gravou, transcreveu e ainda resumiu os principais trechos, destacando frases marcantes. Uma tarefa que antes levava horas ficou pronta em minutos.

Ao fim do expediente, o aparelho também virou companheiro de lazer: fones no ouvido, música no caminho de volta e uma experiência multimídia imersiva garantida pela tela expansível e pelo áudio de alta qualidade.

Muito além de um smartphone

O novo dobrável da Samsung se apresenta como um parceiro inteligente para quem precisa equilibrar rotina intensa, criatividade e momentos de descanso. Potência, versatilidade e IA se unem em um dispositivo que mostra que o futuro já está aqui — e cabe no bolso. Para quem prefere outros formatos, o S25, S25 Ultra e S25 Edge oferecem desempenho de ponta com o mesmo DNA de inovação.