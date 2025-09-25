Um dia com o Galaxy Z Fold7: nossa repórter mostra como usa o dispositivo no trabalho

Novo Galaxy Z Fold7, da Samsung: aparelho combina design dobrável, inteligência artificial avançada e uma interface intuitiva (Samsung/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12h52.
No ritmo acelerado do trabalho, cada minuto faz diferença. Preparar uma reunião, organizar uma apresentação ou dar conta de tarefas em sequência pode significar perder tempo — ou ganhar produtividade. Foi esse segundo cenário que a repórter Luiza Vilela, da EXAME Casual, viveu ao passar um dia inteiro acompanhada pelo novo Galaxy Z Fold7, da Samsung.
Combinando design dobrável sofisticado, inteligência artificial avançada e uma interface intuitiva, o aparelho mostra por que pode ser o melhor parceiro de trabalho de qualquer usuário. Lançado em julho, o Z Fold7 já está disponível no Brasil em diferentes configurações, adaptáveis a cada perfil de consumidor.
Outro destaque é a integração com o Gemini, assistente do Google que funciona de forma totalmente integrada ao dispositivo. Essa experiência também está presente em outros modelos premium da Samsung, como o Galaxy S25, S25 Ultra e o ultrafino S25 Edge.
Logo no começo do dia, a câmera aliada ao Gemini ajudou Vilela a escolher o look para uma entrevista importante — sugerindo até qual gravata funcionaria melhor. É um exemplo simples de como o celular combina estilo e tecnologia para ir além do óbvio.
Na própria entrevista, o Z Fold7 foi essencial: traduziu perguntas em tempo real do português para o inglês e, durante a conversa, gravou, transcreveu e ainda resumiu os principais trechos, destacando frases marcantes. Uma tarefa que antes levava horas ficou pronta em minutos.
Ao fim do expediente, o aparelho também virou companheiro de lazer: fones no ouvido, música no caminho de volta e uma experiência multimídia imersiva garantida pela tela expansível e pelo áudio de alta qualidade.
O novo dobrável da Samsung se apresenta como um parceiro inteligente para quem precisa equilibrar rotina intensa, criatividade e momentos de descanso. Potência, versatilidade e IA se unem em um dispositivo que mostra que o futuro já está aqui — e cabe no bolso. Para quem prefere outros formatos, o S25, S25 Ultra e S25 Edge oferecem desempenho de ponta com o mesmo DNA de inovação.