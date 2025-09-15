Tecnologia

iOS 26 chega aos iPhones nesta segunda-feira, 15; veja quais aparelhos recem a atualização

Linha SE (2ª geração ou superior) também receberá sistema com foco em IA

Telas do iOS 26: a liberação do novo sistema será feita em etapas (Apple/Reprodução)

André Lopes
Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09h47.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 09h52.

A Apple começa a liberar o iOS 26 para os iPhones a partir da linha 11, deixando de fora modelos anteriores, como o iPhone XR e iPhone X. Para receber a nova versão, os usuários devem ir até o menu “Geral”, selecionar “Ajustes” e, em seguida, tocar em “Atualização de Software”. A liberação será feita em etapas, como já é de praxe da empresa.

Além dos modelos da série 11 em diante, o iOS 26 estará disponível também para o iPhone SE, a partir da segunda geração, lançado originalmente em 2020. A lista contempla todas as edições até os recém-lançados iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, passando pelas linhas 12, 13, 14, 15 e 16, incluindo as variações mini, Plus e Pro Max. Um modelo inédito chamado de iPhone Air também está incluído, mas ainda sem detalhes confirmados pela empresa.

A principal novidade estética da nova versão é o Liquid Glass, uma interface que substitui o visual atual por uma aparência translúcida, com efeitos de profundidade e movimento. A mudança traz um visual mais fluido aos aplicativos e à tela inicial, reforçando a tendência da empresa em privilegiar elementos de design orgânico, semelhante ao que já foi visto em interfaces de outros sistemas móveis.

No campo funcional, o iOS 26 incorpora novos recursos de saúde, segurança e produtividade, todos potencializados por atualizações no sistema de inteligência artificial da Apple, chamado de Apple Intelligence. Essa camada de IA passa a ter integração direta com o ChatGPT, o modelo da OpenAI, possibilitando resumos de mensagens, organização inteligente de tarefas e sugestões contextuais diretamente no sistema operacional.

Modelos compatíveis com o iOS 26

Abaixo, a lista completa de modelos que receberão o iOS 26:

  • iPhone SE (2ª geração ou posterior)
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone Air

A Apple ainda não detalhou se haverá cortes de funcionalidades em modelos mais antigos da lista, prática comum em versões anteriores do sistema.

