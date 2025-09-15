iOS 26 chega aos iPhones nesta segunda-feira, 15; veja quais aparelhos recem a atualização

A Apple começa a liberar o iOS 26 para os iPhones a partir da linha 11, deixando de fora modelos anteriores, como o iPhone XR e iPhone X. Para receber a nova versão, os usuários devem ir até o menu “Geral”, selecionar “Ajustes” e, em seguida, tocar em “Atualização de Software”. A liberação será feita em etapas, como já é de praxe da empresa.

Além dos modelos da série 11 em diante, o iOS 26 estará disponível também para o iPhone SE, a partir da segunda geração, lançado originalmente em 2020. A lista contempla todas as edições até os recém-lançados iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, passando pelas linhas 12, 13, 14, 15 e 16, incluindo as variações mini, Plus e Pro Max. Um modelo inédito chamado de iPhone Air também está incluído, mas ainda sem detalhes confirmados pela empresa.

A principal novidade estética da nova versão é o Liquid Glass, uma interface que substitui o visual atual por uma aparência translúcida, com efeitos de profundidade e movimento. A mudança traz um visual mais fluido aos aplicativos e à tela inicial, reforçando a tendência da empresa em privilegiar elementos de design orgânico, semelhante ao que já foi visto em interfaces de outros sistemas móveis.

No campo funcional, o iOS 26 incorpora novos recursos de saúde, segurança e produtividade, todos potencializados por atualizações no sistema de inteligência artificial da Apple, chamado de Apple Intelligence. Essa camada de IA passa a ter integração direta com o ChatGPT, o modelo da OpenAI, possibilitando resumos de mensagens, organização inteligente de tarefas e sugestões contextuais diretamente no sistema operacional.

Modelos compatíveis com o iOS 26

Abaixo, a lista completa de modelos que receberão o iOS 26:

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

A Apple ainda não detalhou se haverá cortes de funcionalidades em modelos mais antigos da lista, prática comum em versões anteriores do sistema.